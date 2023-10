EQS-News: Netcetera übernimmt die Mehrheit an Braingroup und verstärkt ihr Digital Banking Angebot (deutsch)

Netcetera übernimmt die Mehrheit an Braingroup und verstärkt ihr Digital Banking Angebot

31.10.2023 / 10:05 CET/CEST

Medienmitteilung

31. Oktober 2023

Netcetera übernimmt die Mehrheit an Braingroup und verstärkt ihr Digital

Banking Angebot

Die Netcetera AG, führende Schweizer Softwarefirma und internationale

Digitalisierungstreiberin, erhöht ihre bestehende Beteiligung an der

Braingroup AG und erhält damit die Mehrheit. Braingroup fokussiert sich mit

ihrem Produkt-Business für hybride Finanzberatung auf das Schweizer Banken-

und Versicherungsumfeld. Die Akquisition der Anteile ist ein bedeutsamer

Schritt für beide Unternehmen und festigt die bald 15-jährige enge

Zusammenarbeit der Partner. Gemeinsam decken sie mit einem zukunftssicheren

end-to-end Angebot vom Mobile und Web Banking bis hin zur Beratung die

künftigen Anforderungen des Marktes ab und treiben die digitale

Transformation voran.

Netcetera hat per Ende August 2023 eine Vereinbarung zur Übernahme von 45

Prozent der Anteile an Braingroup unterzeichnet (die Transaktion unterliegt

noch der Zustimmung der Wettbewerbskommissionen). Mit den 33 Prozent, die

Netcetera bereits seit 2008 hält, übernimmt sie damit die Mehrheit. Die

verbleibenden Anteile werden mehrheitlich vom Leadership Team und von

Mitarbeiter:innen der Braingroup gehalten.

Braingroup ist Marktführer für moderne hybride Finanzberatungssoftware im

Schweizer Banken- und Versicherungsumfeld. Ihre Lösungen decken sowohl

Online- als auch persönliche Beratungsformate ab - von der

Gesprächsvorbereitung bis zum Geschäftsabschluss. Das Beratungsgespräch wird

dadurch zum interaktiven Erlebnis und schafft die Basis für eine nachhaltige

Bindung zwischen den Berater:innen und ihren Kund:innen. Mit rund 3100

Anwender:innen bei über 105 Finanzdienstleistern ist Braingroup fest im

Schweizer Markt etabliert.

Bündnis mit Schlagkraft: Mobile Banking und Beratung

Die Akquisition steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie

von Netcetera und den laufenden Investitionen in ihr Digital Banking

Angebot. Die hybride Beratungslösung von Braingroup, integriert in die

«mobile first» Banking Lösung von Netcetera, deckt die Bedürfnisse der

Finanzdienstleister optimal ab. Damit können Banken und Versicherungen ihre

Kundenschnittstellen perfektionieren und sich differenzierende Marktvorteile

verschaffen.

Carsten Wengel, CEO von Netcetera, betont: «Diese Beteiligung stärkt unsere

Position im Schweizer Markt weiter und öffnet der Finanzbranche ein

ganzheitliches Angebot für die digitale Bank. Ich freue mich

ausserordentlich, dass die 51 Expert:innen von Braingroup nun noch enger

abgestimmt mit Netcetera agieren werden. Unser kumuliertes Fachwissen und

unsere Erfahrung mit der digitalen Wertschöpfung im Financial Service Sektor

gibt uns eine enorme Schlagkraft. Damit treiben wir die Entwicklung und

Digitalisierung im Markt weiter voran - zum Vorteil unserer Kunden und deren

Nutzer:innen».

Braingroup wird weiterhin eigenständig als starke Schweizer Marke agieren

und ergänzt dabei das Digital Banking Portfolio der Netcetera. Netcetera

wird zwei Sitze im Verwaltungsrat übernehmen. Daniel Bareiss, Mitglied des

Leadership Teams und Präsident des Verwaltungsrates von Braingroup: «Das

erneute Vertrauen der Netcetera in Braingroup freut uns sehr. Folgend auf

unsere erfolgreiche Zusammenarbeit seit 2008, verdeutlicht diese

Mehrheitsbeteiligung das starke Engagement beider Partner für die

Optimierung des digitalen Angebots für unsere Kunden.»

Medienkontakt:

Netcetera

Micaëla Raschle Grand

Chief Marketing Officer

media@netcetera.com

Über Netcetera

Netcetera ist eine internationale Softwarefirma mit zukunftsweisenden

IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure

Payments, Digital Banking, Publishing, Mobility, Gesundheitswesen und

Vorsorge-Technologie. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler

setzen auf die digitalen Banking- und Zahlungslösungen und global

zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security.

Das Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung

über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene

Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für

Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen

Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit

rund 900 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in

Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen auf www.

netcetera.com und LinkedIn.

Über Braingroup

Braingroup ist führend in der Herstellung von Finanzberatungssoftware und

der digitalen Transformation. Ihre Kernkompetenzen umfassen innovative,

smarte Beratungslösungen und ganzheitliche Verkaufsprozesse für Schweizer

Banken, Versicherungen Krankenversicherungen. Mit ihrer Softwarelösung

Omnium wird das Beratungsgespräch ganzheitlich unterstützt und garantiert

dank Visualisierungen und Simulationen ein einmaliges, interaktives Erlebnis

über alle Kanäle. 2002 gegründet, umfasst Braingroup heute 51 Mitarbeitende

an 3 Standorten in der Schweiz und in Tschechien. Weitere Informationen auf

www.braingroup.ch und LinkedIn.

