EQS-News: Netcetera AG: DKB und Netcetera ermöglichen reibungslose und bequeme Online-Zahlung mit Visa Debit (deutsch)

Medienmitteilung

Zürich, 18. Oktober 2022

DKB und Netcetera ermöglichen reibungslose und bequeme Online-Zahlung mit

Visa Debit

Eine Karte für alles: Die Softwarefirma Netcetera, Marktführer für 3-D

Secure in der DACH Region, hat die Deutsche Kreditbank AG (DKB) erfolgreich

in ihrer Umstellung auf eine Ein-Karten-Strategie begleitet. Der

SCA-konforme 3DS ACS von Netcetera nutzend, erhöht die DKB damit ihre

Erfolgsraten bei Zahlungsabschlüssen mit der Visa Debit.

Digitales Bezahlen ist überall: In Webshops, in Apps und an der Kasse mit

dem Smartphone. Um die diversen Use Cases ihrer über 5,2 Millionen

Kund:innen zu erfüllen, hat die DKB Ende 2021 die kostenlose Visa Debitkarte

als top-of-wallet-Karte zum DKB Girokonto eingeführt. Netcetera, als

ausgewiesene Expertin für sicheres digitales Bezahlen hat diesen Weg mit

ihren 3-D Secure Produkten erfolgreich begleitet.

Im Vordergrund steht dabei der Netcetera Access Control Server (ACS), da das

3DS Produkt gemäß den neuesten Protokollen zertifiziert ist und zugleich

alle PSD2 Exemptions unterstützt. Die sichere Authentifizierung der

Karteninhaber:innen mit zwei Faktoren (SCA) ist gewährleistet, während

gleichzeitig das Nutzererlebnis mit bequemen Authentifizierungsmethoden

optimiert wird. Die DKB greift dabei auf die Managementfunktionen des ACS

zurück. Netcetera kann außerdem flexibel und agil auf technische

Anforderungen reagieren, so wurde für die DKB die neue DKB Banking App

eingebunden.

"Wir freuen uns, Netcetera als starke Partnerin an unserer Seite zu wissen.

Sie bietet uns passgenaue digitale Business Lösungen für das digitale Leben

und schafft dabei echte Mehrwerte für die User Experiences unserer über 5,2

Millionen Kund:innen. Reibungslose und zuverlässige Abwicklungen von

Online-Zahlungen rund um die Uhr!", sagt Maren Heiß, Bereichsleiterin Retail

Banking der DKB.

Bernhard Binz, Director Sales bei Netcetera, fügt an: "Als bestehender

Partner für die DKB Visa Credit Karten haben wir die DKB mit unserer

flexiblen und trotzdem äußerst wirtschaftlichen Plattform erneut überzeugt.

Auch bei der Suche nach dem bestmöglichen Partner für die neue

Processing-Lösung für die Visa Debit hat sich die zweitgrößte Direktbank in

Deutschland für Netcetera entschieden."

Bereits 2019 setzte die DKB auf Netcetera, modernisierte das 3-D Secure

Verfahren für ihre Kund:innen und integrierte die Zahlungsfreigabe mittels

Biometrie. Diese neueste Einführung des Netcetera ACS und Visa Debit ist ein

weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Medien Kontakte:

DKB

Hauke Kramm

Pressesprecher

presse@dkb.de

+49 30 / 120 30 83 33

Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über DKB

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit Hauptsitz in Berlin ist Teil der

BayernLB-Gruppe und betreut mit ihren knapp 5.000 Mitarbeitenden Geschäfts-

und Privatkund*innen. Mit einer Bilanzsumme von 132,9 Mrd. Euro (Stichtag:

30.06.2022) zählt sie zu den Top-20-Banken in Deutschland. Mehr als 5,2

Millionen Menschen sind Kund*innen der DKB. Sie wickeln ihre Bankgeschäfte

bequem und sicher online ab. Die DKB-Branchenexpert*innen betreuen die

Geschäftskund*innen persönlich an 25 DKB-Standorten deutschlandweit. Als

Partnerin von Unternehmen und Kommunen hat sich die Bank frühzeitig auf

zukunftsträchtige Branchen in Deutschland spezialisiert: Wohnen, Gesundheit,

Pflege, Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und Erneuerbare Energien. In

vielen dieser Wirtschaftszweige gehört die DKB zu den Marktführern. Sie legt

zudem großen Wert auf nachhaltiges Handeln: Als #geldverbesserer setzt die

DKB auf ein nachhaltiges Kreditgeschäft.

Website: www.dkb.de

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden

IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure

Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen

und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 170'000 Händler

setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D

Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte

Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über

die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination

neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für

Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen

Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit

rund 1'000 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten

in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen auf netcetera.com und LinkedIn

