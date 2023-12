EQS-News: Neotech Metals Corp. meldet strategische Option auf den Erwerb des REE-Projekts Thor (deutsch)

Neotech Metals Corp. meldet strategische Option auf den Erwerb des REE-Projekts Thor

^

EQS-News: Neotech Metals Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Neotech Metals Corp. meldet strategische Option auf den Erwerb des

REE-Projekts Thor

15.12.2023 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Neotech Metals Corp. meldet strategische Option auf den Erwerb des

REE-Projekts Thor

Vancouver, British Columbia - 15. Dezember 2023 - Neotech Metals Corp.

(Neotech" oder das "Unternehmen") (CSE: NTMC) (OTCQB: NTMFF) (FWB: V690)

freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Willoughby &

Associates PLLC (der "Verkäufer") eine Optionsvereinbarung (die

"Optionsvereinbarung") am 13. Dezember 2023 abgeschlossen hat, welcher

zufolge der Verkäufer dem Unternehmen das Recht einräumt, nach eigenem

Ermessen eine 100%ige Beteiligung an 22 Bergbau-Claims zu erwerben. Diese

Claims bilden das Seltenerdmetall-Projekt Thor ("REE-Projekt Thor"), ein

Konzessionsgebiet in einem mittleren Explorationsstadium, das sich im Osten

der Mojave-Wüste, etwa 119 Kilometer südlich von Las Vegas, befindet.

Das REE-Projekt Thor, das sich zuvor im Besitz von Elissa Resources Ltd.

befand, umfasst zusammenhängende, nicht patentierte Bergbau-Claims, die

zwischen Ende 2009 und 2010 abgesteckt wurden. Diese Akquisition stellt

einen bedeutenden Schritt im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von

Neotech für den Aufbau und die Erschließung eines Portfolios von

Seltenerdmetall-("REE")-Projekten dar.

Wichtigste Eckdaten des REE-Projekts Thor:

* Nähe zu einer REE-Lagerstätte: Das Projekt befindet sich in strategisch

günstiger Lage in der Nähe einer der bedeutendsten REE-Lagerstätten

Nordamerikas - der Mine Mountain Pass in etwa 30 Kilometer Entfernung,

die sich derzeit im Besitz von MP Materials Corp. ("MP Materials")

(NYSE: MP) befindet. Gemäß dem technischen Bericht aus dem Jahr 2021,

der eine Zusammenfassung der Vormachbarkeitsstudie für die Mine Mountain

Pass enthält (der "technische Bericht von MP", der auf dem EDGAR-Profil

von MP Materials eingesehen werden kann), ergibt sich für den Betrieb

bei einem Diskontsatz von 6 % ein Kapitalwert (NPV) nach Steuern in Höhe

von 2,6 Milliarden US$. Nach Angaben von MP Materials* deckt die Mine

etwa 15 % des weltweiten Angebots an Seltenerdmetallen ab, wobei der

Schwerpunkt langfristig auf Neodym-Praseodym (Nd-Pr) liegt.

* Historischer Kontext: Das Gebiet blickt auf eine lange

Explorationsgeschichte zurück, wobei frühere Programme Edelmetalle,

Türkis und Uran im Blick hatten. Die REE-Thorium-(Th)-Vorkommen, die

während des Uranrausches in den 1950er-Jahren ermittelt wurden,

unterstreichen die günstige Geologie des Gebietes für Prospektion,

Wachstum und Erschließung.

* Geologischer Vorteil: Die Region zeichnet sich durch Gesteine aus dem

Präkambrium aus, die bekanntermaßen bedeutende REE-Lagerstätten

beherbergen. Die vornehmliche Mineralisierung im Gebiet des REE-Projekts

Thor besteht aus Monazit-Apatit-Xenotim-Erzgangsystemen.

* Erkenntnisse: Die primäre REE-Mineralisierungszone, die als Lopez Trend

bekannt ist, erstreckt sich über ein Gebiet mit 2.500 Meter Länge. Die

Ergebnisse erster Explorationsarbeiten und Stichprobenahmen lieferten

bedeutende REE-Werte, wobei die Probe mit dem höchsten Gehalt - 10,6 %

gesamte REE+Y und 1,45 % Th - aus einem Schürfgraben in der historischen

Halde stammt. Eine 11 Meter lange zusammengesetzte Schlitzprobe aus

einem Graben entlang des mineralisierten ,Lopez Trend' ergab

durchschnittlich 1,00 % gesamte REE+Y, einschließlich eines

1,5-Meter-Abschnitts mit 3,71 % gesamte REE+Y und 0,49 % Th.

* Angereichert mit wertvollen schweren REE: Das Projekt weist eine

Anreicherung mit wertvollen schweren REE (HREE) auf, einem

entscheidenden Bestandteil verschiedener Hightech- und grüner

Energieanwendungen.

* Günstige Infrastruktur: Zugang zu den Claims besteht über den

Straßenweg; das örtliche Klima und Gelände ermöglicht Arbeiten rund um

das Jahr. Die Claims liegen etwa 60 Kilometer südlich von Las Vegas und

60 Kilometer nordwestlich von Bullhead City unweit einer breiten Palette

an Dienstleistungen zur Unterstützung von Explorations- und

Bergbauaktivitäten.

* Diese Informationen stammen von der Website von MP Materials.

Zukünftige Explorationspläne:

Neotech plant, ein Phase-I-Explorationsprogramm aufzunehmen, um potenzielle

Seltenerdmetall-Ziele durch eingehende geophysikalische Bodenuntersuchungen,

Schürfgrabungen, gezielte Probenahmen und eine erste Phase oberflächennaher

Bohrungen weiter zu definieren.

Strategische Bedeutung:

Das REE-Projekt Thor stellt für Neotech eine bedeutende Gelegenheit dar,

sein Portfolio an Seltenerdmetall-Projekten zu erweitern, die für den

wachsenden Technologie- und erneuerbaren Energiesektor von entscheidender

Bedeutung sind. Neotech sichert sich mit der Option auf den Erwerb des

REE-Projekts Thor, die dem Unternehmen im Rahmen der Optionsvereinbarung

gewährt wird, angesichts seines geologischen Milieus und der Nähe zu einer

bedeutenden Seltenerdmetall-Lagerstätte einen festen Platz in der ersten

Reihe der Exploration nach nachhaltigen und wertvollen Mineralen.

Bedingungen der Option:

Gemäß der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen das Recht, im Gegenzug für

eine Barzahlung von insgesamt 200.000 US$ sowie die Ausgabe von Stammaktien

des Unternehmens ("Stammaktien") im Gesamtwert von 400.000 US$ an den

Verkäufer eine 100%-Beteiligung am REE-Projekt Thor zu erwerben. Die Anzahl

der zu begebenden Stammaktien wird anhand des wertgewichteten

Durchschnittspreises der Stammaktien an der CSE bestimmt. Das Unternehmen

muss die vollständige Gegenleistung am oder vor dem 1. Dezember 2025 wie

folgt zahlen: (1) 50.000 US$ in bar innerhalb von 7 Werktagen nach dem Datum

der Optionsvereinbarung (das "Datum des Inkrafttretens") und Stammaktien im

Wert von 75.000 US$ innerhalb von 10 Werktagen nach dem Datum des

Inkrafttretens; (2) 75.000 US$ in bar und Stammaktien im Wert von 125.000

US$ am oder vor dem 1. Dezember 2024; sowie (3) 75.000 US$ in bar und

Stammaktien im Wert von 200.000 US$ am oder vor dem 1. Dezember 2025.

Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ike Osmani,

P.Geo., einem Berater des Unternehmens, in seiner Funktion als

qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument

43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und

freigegeben.

Über Neotech Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in

Vancouver, British Columbia, das 40 Seltene Erden-Claims (das

"TREO-Konzessionsgebiet") besitzt und eine Option auf das

Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB hält, die sich alle in British Columbia,

Kanada, befinden.

Kontaktdaten

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: reagan@neotechmetals.com

Tel: (403) 815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen

Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Die

zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten

Aussagen in Bezug auf die Projekte des Unternehmens und den Erwerb des

REE-Projekts Thor. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an

der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein"

oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen,

wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des

Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen,

einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten Aussagen

über: die Pläne des Unternehmens, die vom Verkäufer gewährte Option

auszuüben; Neotechs Engagement für den Erwerb von Seltenerdmetall-Projekten;

die Pläne des Unternehmens, ein Phase-I-Explorationsprogramm aufzunehmen;

und die Pläne und die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsbemühungen

fortzusetzen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige

Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder

zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es

andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie

erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert

werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die

tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in

solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich

die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine

zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen

aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach

den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt

oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige

Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird

keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die

Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht

des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca,

www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

---------------------------------------------------------------------------

15.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Neotech Metals Corp.

220 33 Terminal Avenue

V6A 4C1 Vancouver

Kanada

E-Mail: reagan@neotechmetals.com

Internet: https://neotechmetals.com

ISIN: CA64064Y1043

EQS News ID: 1797635

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1797635 15.12.2023 CET/CEST

°