EQS-News: Mutares hat ihr Portfoliounternehmen Lacroix + Kress GmbH erfolgreich an Superior Essex verkauft (deutsch)

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

07.03.2023

München, 7. März 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat

ihr Portfoliounternehmen Lacroix + Kress GmbH erfolgreich an Superior Essex

Global LLC verkauft.

Das Unternehmen ist der führende Hersteller für sauerstofffreies

Kupferziehen in Europa und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter an seinen beiden

Produktionsstandorten in Bramsche und Neunburg vorm Wald, Deutschland.

Lacroix + Kress zeichnet sich auf dem Markt durch die hohe Qualität des

sauerstofffreien Kupfers sowie seine einzigartigen Fertigungsmöglichkeiten

aus und beliefert Kunden in verschiedenen Branchen wie der

Automobilindustrie und allgemeinen industriellen Anwendungen.

Der Verkauf von Lacroix + Kress an Superior Essex folgt dem "Best New

Owner"-Ansatz von Mutares und ermöglicht eine vertikale Integration der

beiden Unternehmen. Superior Essex, eine Tochtergesellschaft der

südkoreanischen LS-Gruppe, die in Deutschland unter dem Namen Essex Furukawa

Magnet Wire firmiert, ist sehr gut im Markt positioniert und einer der

weltweit führenden Hersteller von Magnetdraht.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam,

Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien

mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die

signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem

Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für

das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet.

Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR

ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die

Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen

der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr

2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150

Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein

Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE &

Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter

dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

