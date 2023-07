EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 1,75 je Aktie - Basis für weiteres Rekordjahr gelegt (deutsch)

Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 1,75 je Aktie - Basis für weiteres Rekordjahr gelegt

Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 1,75 je

Aktie - Basis für weiteres Rekordjahr gelegt

* Erhöhte Dividende von EUR 1,75 je Aktie beschlossen

* Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

* Neue Wachstumsimpulse durch neues Segment und globale Expansion

* Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

München, 10. Juli 2023 - Die Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA

(ISIN: DE000A2NB650) hat heute eine erhöhte Dividende von EUR 1,75 pro Aktie

(Vorjahr: EUR 1,50 pro Aktie) für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen. Diese

setzt sich aus einer Basis-Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Aktie sowie

einer Performance-Dividende von EUR 0,75 je Aktie zusammen. Damit werden

unter Berücksichtigung eigener Aktien insgesamt rund EUR 36,1 Mio. (Vorjahr:

EUR 30,9 Mio.) vom Bilanzgewinn der Mutares SE & Co. KGaA ausgeschüttet. Der

Gewinnverwendungsbeschluss entspricht damit dem mit der Ad-hoc-Mitteilung

vom 06. Juli 2023 von Vorstand und Aufsichtsrat angepassten

Dividendenvorschlag in Verbindung mit einem entsprechend eingebrachten

Gegenantrag zur Gewinnverwendung.

Die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats und des

Gesellschafterausschusses wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr von den

Aktionären entlastet. Die Stimmpräsenz auf der Hauptversammlung lag bei

46,71 %.

Die Vorstände Robin Laik (CEO) und Johannes Laumann (CIO) blickten in ihrer

Präsentation auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück, das mit 14

Akquisitionen und sechs Exits erneut von einer hohen Transaktionsaktivität

gekennzeichnet war. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr legten die

beiden Vorstände bei ihren Ausführungen den Fokus auf die erfolgreiche

frühzeitige Refinanzierung der Anleihe inklusive der Aufstockung der Anleihe

zur weiteren Portfolioentwicklung. Zudem hoben sie die bereits vier

erfolgreich realisierten Exits im laufenden Jahr und insbesondere den

anstehenden Verkauf von Special Melted Products (SMP), dessen Abschluss im

dritten Quartal erwartet wird, hervor. Mit einem Nettozufluss von bis zu EUR

150 Mio. wäre dies der erfolgreichste Deal der Unternehmensgeschichte. Die

weitere Exit-Pipeline ist mit neun Kandidaten insgesamt gut gefüllt.

Deutlich machten die beiden Vorstände in ihrer Präsentation vor allem, dass

das weitere Wachstum bei Mutares klar im Fokus steht. Dafür wurden bereits

weitere Initiativen angestoßen. Die unmittelbaren Wachstumsimpulse ergeben

sich aus der bereits bestehenden Projektpipeline, die aktuell etwa 118

Projekte mit einem Umsatzpotenzial von EUR 14,4 Mrd. umfasst. Darüber hinaus

erschließt sich Mutares neue Potenziale durch die Eröffnung neuer Standorte.

So ist die internationale Expansion nach China und in die USA mit Büros in

Shanghai und Chicago geplant. Einen zusätzlichen Wachstumsschub bringt die

Erweiterung der bisher drei Segmente Automotive & Mobility, Engineering &

Technology sowie Goods & Services durch ein viertes Segment Retail & Food.

Mit dem Kauf der Gläsernen Molkerei im Juli zusammen mit Lapeyre, keeeper

und SABO steht dieser neu formierte Bereich bereits für ca. EUR 0,9 Mrd.

Umsatz.

Dazu kommentiert Johannes Laumann, CIO der Mutares: "Wie werden im laufenden

Jahr den Sprung über den großen Teich wagen und peilen auch die Erschließung

des asiatischen Marktes an. Unsere kommunizierten Mittelfristziele, die bis

2025 einen Konzernumsatz von ca. EUR 7 Mrd. vorsehen, sind nur eine

Zwischenstation im Wachstum der Mutares. Es gibt noch viel zu tun und zu

gewinnen für uns."

Vor diesem Hintergrund der umfangreichen Opportunitäten zeigte sich das

Management weiterhin optimistisch. Unter der Annahme des erfolgreichen

Abschlusses des SMP-Exits bestätigte der Vorstand den für das Geschäftsjahr

2023 kommunizierten Ausblick, der für die Mutares Group einen Konzernumsatz

von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. und einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR

92 Mio. bis EUR 112 Mio. der Mutares Holding vorsieht.

Robin Laik, CEO der Mutares, kommentiert: "Ich freue mich, dass wir unsere

Aktionäre trotz eines herausfordernden Jahres 2022 an den versprochenen und

erarbeiteten Erfolgen in Form einer höheren Dividende teilhaben lassen

können. Daran schließe ich das Versprechen an, dass wir als Management am

eingeschlagenen Wachstumskurs festhalten werden, um die umfangreichen

Expansionsmöglichkeiten, die sich uns bieten, maximal im Sinne des

Unternehmens und deren Aktionäre auszunutzen. Gleichzeitig danke ich dem

gesamten Mutares Team, das mit unternehmerischer Weitsicht, unbedingter

Gewinnermentalität und absoluter Bodenständigkeit der entscheidende Faktor

für unser Wachstum und unsere vergangenen und künftigen Erfolge ist."

Sämtliche Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte erhielten eine

deutliche Zustimmung der Hauptversammlung. Weitere Informationen zur

ordentlichen Hauptversammlung 2023 sowie die detaillierten

Abstimmungsergebnisse stehen in Kürze auf der Unternehmenswebsite im Bereich

Investor Relations zur Verfügung.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,

Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und

Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa,

die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach

einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das

Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd.

erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.

ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse

aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den

Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.

Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der

Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und

Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten

Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten

Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:

DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA

Arnulfstr.19

80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

°