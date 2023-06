EQS-News: MorphoSys veranstaltet virtuelles Investorengespräch zu Pelabresib mit führenden medizinischen Experten am 21. Juni 2023 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys veranstaltet virtuelles Investorengespräch zu Pelabresib mit führenden medizinischen Experten am 21. Juni 2023

^

Planegg/München, 14.Juni 2023

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) veranstaltet am Mittwoch, den 21.

Juni um 15:00 Uhr MESZ / 9:00 Uhr ET ein virtuelles Investorengespräch.

Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG und Dr. Tim

Demuth, Chief Research and Development Officer von MorphoSys, sprechen über

das Potenzial von Pelabresib, dem vielversprechendsten Produktkandidaten des

Unternehmens in der klinischen Entwicklung.

Zusätzlich gibt es Vorträge von zwei führenden medizinischen Experten:

Dr. John Mascarenhas, Professor für Medizin und Direktor des

Leukämieprogramms für Erwachsene am Tisch Cancer Institute am Mount Sinai,

New York, und Dr. Gabriela Hobbs, Assistenzprofessorin für Medizin an der

Harvard Medical School und klinische Leiterin der Leukämieabteilung am

Massachusetts General Hospital.

In dem Gespräch geht es um die Auswirkungen von Myelofibrose auf

Patientinnen und Patienten und darum, was bei der Behandlung derzeit fehlt;

eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Phase-2 MANIFEST-Studie von

Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib bei Myelofibrose und weitere

Informationen zur Phase-3-Studie MANIFEST-2, die bis Ende 2023 erste

Ergebnisse liefern wird; sowie neue Proof-of-Concept-Ergebnisse und weitere

Einsatzmöglichkeiten für Pelabresib bei anderen myeloischen Erkrankungen. Im

Anschluss werden Fragen der Investorinnen und Investoren beantwortet.

Der Live-Webcast mit Audio- und Videopräsentationen ist über die MorphoSys

Webseite unter https://www.morphosys.com/de/investoren erreichbar. Eine

Aufzeichnung des Webcast und der Präsentationen wird im Anschluss ebenfalls

auf der Webseite verfügbar sein.

Agenda:

Sprecher / Sprecherin Präsentation

Dr. Jean-Paul Kress Vorstandsvorsitzender, Begrüßung und

MorphoSys strategischer

Überblick

Dr. Gabriela Hobbs Assistenzprofessorin für Krankheitsverlauf

Medizin an der Harvard Medical School und und medizinischer

klinische Leiterin der Leukämieabteilung am Bedarf bei

Massachusetts General Hospital Myelofibrose

Dr. John Mascarenhas Professor für Medizin und Pelabresib und

Direktor des Leukämieprogramms für Erwachsene am Myelofibrose

The Tisch Cancer Institute am Mount Sinai, New

York

Dr. Tim Demuth Chief Research and Development Weitere klinische

Officer, MorphoSys Entwicklung von

Pelabresib

Alle Q&A

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickeln wir neuartige Medikamente

und stellen sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von

Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg,

Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.

Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf

Twitter und LinkedIn.

Über Pelabresib

Pelabresib (CPI-0610) ist ein selektiver niedermolekularer Wirkstoff in der

Entwicklungsphase, der durch die Hemmung der Funktion von BET-Proteinen (BET

- Bromodomain- und Extra-Terminal-Domain) die Anti-Tumor-Aktivität fördern

soll, um so die Expression von abnormal exprimierten Genen bei Krebs zu

verringern. Pelabresib wird derzeit zur Behandlung von Myelofibrose

untersucht und wurde noch nicht von einer Zulassungsbehörde geprüft oder

zugelassen.

Über MANIFEST-2

MANIFEST-2 (NCT04603495) ist eine globale, doppelblinde, randomisierte

klinische Phase-3-Studie mit Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib

gegenüber Placebo plus Ruxolitinib bei JAK-Inhibitor-naiven Patienten mit

Myelofibrose. Der primäre Endpunkt der Studie ist eine Verringerung des

Milzvolumens um mindestens 35 % (SVR35) gegenüber dem Ausgangswert nach 24

Wochen. Ein wichtiger sekundärer Endpunkt der Studie ist eine Verbesserung

des Gesamt-Symptom-Scores (TSS50) um 50 % oder mehr gegenüber dem

Ausgangswert nach 24 Wochen. Constellation Pharmaceuticals, Inc., eine

Tochtergesellschaft von MorphoSys, ist der Sponsor der MANIFEST-2 Studie.

Über MANIFEST

MANIFEST (NCT02158858) ist eine offene klinische Phase 2-Studie mit

Pelabresib bei Patienten mit Myelofibrose (MF). Die MANIFEST Studie

untersucht Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib bei

JAK-Inhibitor-naiven MF-Patienten (Arm 3), wobei der primäre Endpunkt der

Anteil der Patienten mit einer Verringerung des Milzvolumens um >=35 Prozent

gegenüber dem Ausgangswert (SVR35) nach 24 Wochen Behandlung ist.

Constellation Pharmaceuticals untersucht Pelabresib außerdem entweder als

Monotherapie bei Patienten, die resistent gegen Ruxolitinib sind, es nicht

vertragen oder nicht für eine Behandlung mit Ruxolitinib in Frage kommen und

nicht mehr auf das Medikament ansprechen (Arm 1), oder als Zusatztherapie in

Kombination mit Ruxolitinib bei Patienten mit einem suboptimalen Ansprechen

auf Ruxolitinib oder einem Fortschreiten von MF (Arm 2). Die Patienten in

Arm 1 und 2 werden nach dem Status der Transfusionsabhängigkeit (TD)

stratifiziert. Der primäre Endpunkt für die Patienten in den Kohorten 1A und

2A, die zu Beginn der Studie transfusionsabhängig waren, ist der Übergang

zur Transfusionsunabhängigkeit über 12 aufeinander folgende Wochen. Der

primäre Endpunkt für die Patienten in den Kohorten 1B und 2B, die zu Beginn

der Studie nicht transfusionsabhängig waren, ist der Anteil der Patienten

mit einer Verringerung des Milzvolumens um >=35 Prozent gegenüber dem

Ausgangswert nach 24 Wochen Behandlung. Constellation Pharmaceuticals, Inc.,

eine Tochtergesellschaft von MorphoSys, ist der Sponsor der MANIFEST Studie.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen

können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein

könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medienkontakte: Thomas Biegi Investorenkontakt: Dr. Julia

Vice President Tel.: +49 (0)89 Neugebauer Leiterin Investor

/ 89927 26079 Relations Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

[1]thomas.biegi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com 1.

1. mailto:julia.neugebauer@morphosys.com

mailto:thomas.biegi@morphosys.

com

Eamonn Nolan Director Tel: +1

617-548-9271

[1]eamonn.nolan@morphosys.com

1.

mailto:eamonn.nolan@morphosys.

com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

