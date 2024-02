EQS-News: MorphoSys schließt Vereinbarung zur Übernahme durch Novartis für Eigenkapitalwert von EUR 2,7 Milliarden (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys schließt Vereinbarung zur Übernahme durch Novartis für Eigenkapitalwert von EUR 2,7 Milliarden

MorphoSys schließt Vereinbarung zur Übernahme durch Novartis für

Eigenkapitalwert von EUR 2,7 Milliarden

05.02.2024 / 22:49 CET/CEST

Pressemitteilung

Planegg/München, Deutschland, 5. Februar 2024

MorphoSys schließt Vereinbarung zur Übernahme durch Novartis für

Eigenkapitalwert von EUR 2,7 Milliarden

Verkauf von Tafasitamab an Incyte

Novartis kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien

von MorphoSys zu einem Preis von EUR 68,00 pro Aktie in bar an

Aktionäre profitieren von einer attraktiven Prämie von 94 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten Monats vor dem 25. Januar

2024

Novartis verfügt über umfangreiche Ressourcen, um das Potenzial von

Pelabresib auf globaler Ebene voll zu entfalten und auszubauen

Vorstand und Aufsichtsrat von MorphoSys unterstützen beide Vereinbarungen

einstimmig

Investoren- und Analystenkonferenz findet am 6. Februar 2024 um 14 Uhr (MEZ)

statt

PLANEGG/MÜNCHEN - 5. Februar 2024 - MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) hat

heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein Business Combination

Agreement mit Novartis data42 AG und Novartis AG (im Folgenden gemeinsam als

"Novartis" bezeichnet) abgeschlossen hat. Der Vereinbarung liegt die heute

bekanntgegebene Absicht von Novartis zugrunde, ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot für alle ausstehenden Stammaktien des Unternehmens gegen

Zahlung von EUR 68,00 pro Aktie in bar zu unterbreiten. Im Rahmen der

Vereinbarung strebt Novartis an, die weltweiten Exklusivrechte für die

Entwicklung und Vermarktung von Pelabresib, einem BET-Inhibitor, und

Tulmimetostat, einem dualen Inhibitor der nächsten Generation von EZH2 und

EZH1, für alle Indikationen zu übernehmen. Daneben hat MorphoSys einen

Vertrag über den Verkauf und die Übertragung aller weltweiten Rechte an

Tafasitamab an Incyte Corporation ("Incyte") abgeschlossen. Derzeit arbeitet

MorphoSys gemeinsam mit Incyte an der Entwicklung und Vermarktung von

Tafasitamab. Vorstand und Aufsichtsrat von MorphoSys haben beiden

Vereinbarungen einstimmig zugestimmt.

"Novartis teilt unsere klare Verpflichtung, transformative Medikamente für

Krebspatientinnen und -patienten zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen,

die dringend bessere Behandlungsmöglichkeiten benötigen. Pelabresib, die

wichtigste Säule unserer vielversprechenden Onkologie-Pipeline, hat das

Potenzial, das Behandlungsparadigma bei Myelofibrose zu verändern und in

weiteren Indikationen angewendet zu werden. Novartis verfügt über

umfangreiche Ressourcen, die uns als eigenständiges Biotech-Unternehmen

derzeit nicht zur Verfügung stehen, um die Entwicklungsmöglichkeiten von

Pelabresib beschleunigen und das Vermarktungspotenzial schneller und in

größerem Umfang ausschöpfen zu können", sagte Dr. Jean-Paul Kress,

Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Darüber hinaus freuen wir uns, dass

Incyte Tafasitamab vollständig übernehmen wird. Aufgrund der vorgeschlagenen

Übernahme durch Novartis und unserer langjährigen Partnerschaft mit Incyte

wissen wir, dass nun der richtige Zeitpunkt und Incyte bestens positioniert

ist, um die zukünftigen Wachstumschancen von Tafasitamab erfolgreich und

effizienter aus eigener Kraft voranzutreiben. Wir glauben, dass diese

Vereinbarungen im besten Interesse von MorphoSys, unserer Aktionärinnen und

Aktionäre und Krebspatientinnen und -patienten sind."

Vorteile des öffentlichen Übernahmeangebots von Novartis

* Attraktive, sofortige und sichere Wertgenerierung für Aktionärinnen und

Aktionäre in bar: Das Übernahmeangebot bietet den Aktionärinnen und

Aktionären von MorphoSys die Möglichkeit, erheblichen Wert im Voraus und

mit Sicherheit zu realisieren: Novartis beabsichtigt, den Aktionärinnen

und Aktionären von MorphoSys EUR 68,00 je Aktie in bar anzubieten. Dies

entspricht einem Eigenkapitalwert von insgesamt EUR 2,7 Milliarden. Der

Angebotspreis entspricht einer Prämie von 94 % und 142 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten Monats bzw. der letzten

drei Monate zum unbeeinflussten Schlusskurs am 25. Januar 2024 - dem

Tag, bevor erste Gerüchte über eine potenzielle Transaktion aufkamen.

Zudem entspricht es einer Prämie von 89 % auf den unbeeinflussten

Schlusskurs vom 25. Januar 2024.

* Volle Entfaltung des Potenzials von Pelabresib: In der Phase-3-Studie

MANIFEST-2 wurden alle Krankheitsmerkmale von Myelofibrose durch die

Kombination von Pelabresib und Ruxolitinib im Gegensatz zu Placebo plus

Ruxolitinib, der Standardbehandlung bei dieser Krankheit, verbessert.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Pelabresib und Ruxolitinib als

Erstlinientherapie bei Myelofibrose einen Paradigmenwechsel bewirken

könnten. Über die Myelofibrose hinaus deuten frühe Daten auf den

klinischen Nutzen von Pelabresib bei weiteren Indikationen hin, was neue

Möglichkeiten für diese Substanz eröffnet. Novartis verfügt über

umfangreiche finanzielle Ressourcen, zusätzliche wissenschaftliche

Expertise und eine globale Präsenz, um das volle Potenzial von

Pelabresib ausschöpfen zu können. So ist sichergestellt, dass Patienten

weltweit davon profitieren können.

* Neue Möglichkeiten für die Mitarbeitenden von MorphoSys: Die

Vereinbarung zwischen Novartis und MorphoSys beinhaltet Zusagen

gegenüber den Mitarbeitenden. Novartis betrachtet die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter von MorphoSys als das Fundament des gegenwärtigen und

zukünftigen Erfolgs des Unternehmens.

Vorbehaltlich einer sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen

der Vorstand und Aufsichtsrat von MorphoSys, den Aktionärinnen und

Aktionären in ihrer begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots zu

empfehlen.

Details zum öffentlichen Übernahmeangebot von Novartis

Das Angebot unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere einer

Mindestannahmeschwelle von 65 % des Aktienkapitals von MorphoSys sowie

Genehmigungen der Aufsichtsbehörden. Das Closing wird derzeit in der ersten

Hälfte des Jahres 2024 erwartet. MorphoSys und Novartis haben vereinbart,

unverzüglich nach dem Vollzug des Übernahmeangebots eine Beendigung der

Börsennotierung von MorphoSys herbeizuführen.

Gemäß den Anforderungen des deutschen Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes ("WpÜG") wird die Angebotsunterlage des Übernahmeangebots

von Novartis zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, nachdem die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die

Veröffentlichung genehmigt hat. Unverzüglich nach Veröffentlichung der

Angebotsunterlage werden Vorstand und Aufsichtsrat von MorphoSys eine

gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben. In

Übereinstimmung mit den U.S.-amerikanischen Wertpapiergesetzen werden

Novartis data42 AG und Novartis AG die Angebotsunterlage und ein Tender

Offer Statement mittels Schedule TO und MorphoSys ein

Solicitation/Recommendation Statement mittels Schedule 14D-9 bei der

U.S.-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") einreichen.

Die Angebotsunterlage, sobald sie verfügbar ist, und andere Informationen im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot werden von Novartis nach

Genehmigung durch die BaFin auf der folgenden Website zur Verfügung

gestellt: www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition. Das Tender Offer

Statement mittels Schedule TO und das Solicitation/Recommendation Statement

mittels Schedule 14D-9 werden auf der Website der SEC unter www.sec.gov und

im Bereich "SEC Filings" auf der Website von MorphoSys unter

www.morphosys.com/en/investors kostenlos zur Verfügung gestellt.

Details zum Verkauf von Tafasitamab an Incyte

Gemäß dem Kaufvertrag zwischen MorphoSys und Incyte erhält Incyte die

weltweiten Exklusivrechte an Tafasitamab, übernimmt die volle Verantwortung

und deckt alle Kosten für die Entwicklung und Vermarktung für einen

Kaufpreis von US$ 25 Millionen. MorphoSys und Incyte arbeiten bereits seit

2020 gemeinsam an Tafasitamab. Vor dieser Vereinbarung wurde Tafasitamab in

den USA gemeinsam von MorphoSys und Incyte als Monjuvi® (Tafasitamab-cxix)

und außerhalb der USA von Incyte als Minjuvi® vermarktet.

Investoren- und Analystenkonferenz

MorphoSys wird am 6. Februar 2024 um 14:00 (MEZ) eine Investoren- und

Analystenkonferenz abhalten. Teilnehmende der Telefonkonferenz können sich

vorab registrieren und erhalten gesonderte Einwahldaten, um einfach und

schnell auf die Telefonkonferenz zugreifen zu können:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7357892&linkSecurityString=f1ec54768

Der Live-Webcast (Audio und Präsentation) kann direkt über

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=emXf849c

aufgerufen werden.

Centerview Partners fungiert als primärer Finanzberater und Skadden, Arps,

Slate, Meagher & Flom als Rechtsberater von MorphoSys.

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und

Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und

Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen

Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von

Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com.

Folgen Sie uns auf Twitter at X und LinkedIn.

Über Pelabresib

Pelabresib (CPI-0610) ist ein selektiver niedermolekularer Wirkstoff in der

Entwicklungsphase, der durch die Hemmung der Funktion von BET-Proteinen (BET

- Bromodomain- und Extra-Terminal-Domain) die Anti-Tumor-Aktivität fördern

soll, um so die Expression von abnormal exprimierten Genen bei Krebs zu

verringern. Pelabresib wird derzeit zur Behandlung von Myelofibrose

untersucht und wurde noch nicht von einer Zulassungsbehörde zugelassen.

Die Entwicklung von pelabresib wurde zum Teil von der Leukemia and Lymphoma

Society® finanziert

Über MANIFEST-2

MANIFEST-2 (NCT04603495) ist eine globale, doppelblinde, randomisierte

klinische Phase 3-Studie mit Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib

gegenüber Placebo plus Ruxolitinib bei JAK-Inhibitor-naiven Patienten mit

Myelofibrose. Der primäre Endpunkt der Studie ist eine Verringerung des

Milzvolumens um mindestens 35 % (SVR35) gegenüber dem Ausgangswert nach 24

Wochen. Ein wichtiger sekundärer Endpunkt der Studie ist eine Verbesserung

des Total Symptom Scores (TSS50) um 50 % oder mehr gegenüber dem

Ausgangswert nach 24 Wochen.

Der neue zentrale sekundäre Endpunkt, die absolute Veränderung des TSS,

wurde hinzugefügt, um die Veränderung des durchschnittlichen TSS vom

Ausgangswert bis zur Woche 24 der Behandlung direkt zu messen, und ist als

erster zentraler sekundärer Endpunkt im hierarchischen Testschema von

MANIFEST-2 aufgeführt. Die Entscheidung, das Protokoll der klinischen Studie

MANIFEST-2 zu aktualisieren, wurde im Anschluss an ein Typ-C-Treffen mit der

US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) im September 2023

getroffen. Die endgültige Änderung des klinischen Protokolls unterliegt der

Genehmigung durch Gesundheitsbehörden außerhalb der USA.

Weitere sekundäre Endpunkte sind das progressionsfreie Überleben, das

Gesamtüberleben, die anhaltende Verbesserung der Milzgröße und des Total

Symptom Scores und die Verbesserung der Knochenmarkfibrose sowie weitere

Endpunkte.

Constellation Pharmaceuticals, Inc., eine Tochtergesellschaft von MorphoSys,

ist der Sponsor der MANIFEST-2 Studie.

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist eine humanisierte Fc-modifizierte Immuntherapie gegen CD19.

Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die exklusiven weltweiten Rechte zur

Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc. Tafasitamab

enthält eine von XmAb® modifizierte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen

durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen wie die Antikörper-abhängige

zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und die Antikörper-abhängige zelluläre

Phagozytose (ADCP) vermittelt.

Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) ist von der U.S. Food and Drug Administration in

Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung erwachsener Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL),

das nicht anderweitig spezifiziert ist, einschließlich DLBCL, das aus einem

niedriggradigen Lymphom hervorgegangen ist, und die für eine autologe

Stammzelltransplantation (ASCT) nicht in Frage kommen, zugelassen. Diese

Indikation wird im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf der Grundlage

der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere Zulassung für diese

Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens

in einer oder mehreren bestätigenden Studien abhängig gemacht werden.

Wichtige Informationen zur Sicherheit finden Sie in der vollständigen

US-Verschreibungsinformation für Monjuvi.

In Europa erhielt Minjuvi® (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in

Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, für die

Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe

Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen.

Tafasitamab wird in mehreren laufenden Kombinationsstudien als

therapeutische Option bei B-Zell-Malignomen klinisch untersucht.

Minjuvi® und Monjuvi® sind eingetragene Warenzeichen von Incyte. Tafasitamab

wird unter dem Markennamen Monjuvi® in den USA und Minjuvi® in Europa und in

Kanada vermarktet.

XmAb® ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Das in dieser Mitteilung beschriebene Übernahmeangebot (das

"Übernahmeangebot") wurde noch nicht abgegeben. Diese Bekanntmachung stellt

weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Verkauf von Aktien von

MorphoSys AG (das "Unternehmen") dar. Die endgültigen Bedingungen und

weiteren Bestimmungen über das Übernahmeangebot werden nach Gestattung der

Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(die "BaFin") in der Angebotsunterlage durch Novartis data42 AG (die

"Bieterin") festgelegt, welche daraufhin bei der U.S. Securities and

Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wird. Eine Aufforderung und ein

Angebot zum Kauf von Aktien des Unternehmens werden nur gemäß der

Angebotsunterlage abgegeben. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot wird

die Bieterin und Novartis AG ein Tender Offer Statement mittels Schedule TO

bei der SEC einreichen (gemeinsam mit der Angebotsunterlage, einem Offer to

Purchase einschließlich den Andienungsdokumenten und weiteren damit

zusammenhängenden Dokumenten, die "Unterlagen zum Übernahmeangebot"). Der

Vorstand und der Aufsichtsrat des Unternehmens werden eine gemeinsame

begründete Stellungnahme gemäß § 27 des deutschen Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes abgeben und das Unternehmen wird eine

Aufforderungs-/Empfehlungserklärung mittels Schedule 14D-9 bei der SEC

einreichen (zusammen mit der gemeinsamen begründeten Stellungnahme, die

"Empfehlungserklärungen"). DEN AKTIONÄREN DES UNTERNEHMENS UND ANDEREN

INVESTOREN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE UNTERLAGEN ZUM ÜBERNAHMEANGEBOT

(EINSCHLIESSLICH DER ANGEBOTSUNTERLAGE) UND DIE EMPFEHLUNGSERKLÄRUNGEN ZU

LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE SORGFÄLTIG GELESEN

WERDEN SOLLTEN, BEVOR EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ÜBERNAHMEANGEBOT

GETROFFEN WIRD. Die Unterlagen zum Übernahmeangebot und die

Empfehlungserklärungen werden gemäß den deutschen und US-amerikanischen

Wertpapiergesetzen an alle Aktionäre des Unternehmens verteilt. Das Tender

Offer Statement mittels Schedule TO und die

Aufforderungs-/Empfehlungserklärung mittels Schedule 14D-9 werden kostenlos

auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung gestellt. Weitere

Exemplare können kostenlos durch Kontaktaufnahme mit der Bieterin oder dem

Unternehmen angefordert werden. Kostenlose Ausgaben dieser Materialien und

bestimmter anderer Materialien zum Übernahmeangebot werden auf der Website

des Unternehmens auf Englisch unter

morphosys.com/en/investors/Novartis-TakeoverOffer und auf Deutsch unter

morphosys.com/de/investoren/Novartis-TakeoverOffer zur Verfügung gestellt

oder können durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen per Post an MorphoSys

AG, Semmelweisstrasse 7, 82152 Planegg, Deutschland, telefonisch unter +49

89 8992 7179 angefordert werden.

Zusätzlich zu dem Offer to Purchase einschließlich den Andienungsdokumenten

und bestimmter weiterer Unterlagen zum Übernahmeangebot, insbesondere der

Aufforderungs-/Empfehlungserklärung, wird das Unternehmen weitere

Informationen bei der SEC einreichen. Die von dem Unternehmen bei der SEC

eingereichten Unterlagen sind auch bei kommerziellen Dokumentensuchdiensten

und auf der von der SEC unterhaltenen Website unter www.sec.gov kostenlos

erhältlich und können außerdem kostenlos unter der Rubrik "SEC Filings" der

Website des Unternehmens unter www.morphosys.com/en/investors abgerufen

werden.

Um bestimmte Bereiche, in denen deutsches Recht und US-amerikanisches Recht

kollidieren, miteinander in Einklang zu bringen, beabsichtigen Novartis AG,

die Bieterin und Novartis data42 AG, bei der SEC eine Ausnahmegenehmigung zu

beantragen, um das Übernahmeangebot in der in der Angebotsunterlage

beschriebenen Weise durchzuführen.

Die Annahme des Übernahmeangebots durch Aktionäre, die außerhalb

Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, kann

weiteren rechtlichen Anforderungen unterliegen. Im Hinblick auf die Annahme

des Übernahmeangebots außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten

wird keine Verantwortung für die Einhaltung solcher in der jeweiligen

Rechtsordnung geltenden rechtlichen Anforderungen übernommen.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen, die Bieterin und das Übernahmeangebot, die mit erheblichen

Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zu den zukunftsgerichteten

Aussagen gehören alle Aussagen, die die Worte "antizipieren", "glauben",

"schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "können", "könnten",

"planen", "vorhersagen", "projizieren", "anpeilen", "anvisieren",

"potenziell", "werden", "würden", "könnten", "sollten", "fortsetzen" und

ähnliche Ausdrücke enthalten. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens umfassen Aussagen über die

Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Vollzug des

Übernahmeangebots zu erfüllen, Aussagen über den voraussichtlichen Zeitplan

für den Vollzug des Übernahmeangebots, die Pläne, Ziele, Erwartungen und

Absichten des Unternehmens sowie die Finanz- und Ertragslage und die

Geschäftstätigkeit des Unternehmens und Novartis AG.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben die

Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

Liquidität, die Leistung oder Errungenschaften des Unternehmens oder die

Branchenergebnisse erheblich von den historischen oder zukünftigen

Ergebnissen, der Finanzlage und Liquidität, der Leistung oder den

Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum

Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Selbst wenn die Ergebnisse, die

Leistung, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die

Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit solchen

zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind sie nicht unbedingt zur

Voraussage für Ergebnisse oder Entwicklungen in künftigen Zeiträumen

geeignet. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem:

Unsicherheiten hinsichtlich der im Übernahmeangebot enthaltenen Zeitpunkte;

Unsicherheiten hinsichtlich der Anzahl der Aktionäre des Unternehmens, die

ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots andienen werden; die

Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote gemacht werden; die Möglichkeit,

dass verschiedene Bedingungen für das Übernahmeangebot nicht erfüllt werden

oder dass auf sie verzichtet wird, einschließlich der Möglichkeit, dass eine

staatliche Stelle die Genehmigung für den Vollzug des Übernahmeangebots

verbietet, verzögert oder verweigert; die Auswirkungen des Übernahmeangebots

auf die Beziehungen zu Arbeitnehmern, anderen Geschäftspartnern oder

staatlichen Stellen; dass die Bieterin und Novartis AG die potenziellen

Vorteile des Übernahmeangebots nicht realisieren kann; mit dem

Übernahmeangebot verbundene Transaktionskosten; dass die Erwartungen des

Unternehmens unzutreffend sein könnten; die inhärenten Ungewissheiten im

Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten und behördlichen Zulassungsanforderungen; die

Abhängigkeit des Unternehmens von Kooperationen mit Dritten; die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme des

Unternehmens; und andere Risiken, die in den Risikofaktoren in den von dem

Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten sind,

einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf Form 20-F sowie der

Aufforderungs-/Empfehlungserklärung mittels Schedule 14D-9, die von dem

Unternehmen einzureichen ist, und des Tender Offer Statements mittels

Schedule TO und der damit zusammenhängenden Unterlagen zum Übernahmeangebot,

die zu veröffentlichen sind. In Anbetracht dieser Ungewissheiten wird dem

Leser geraten, sich nicht in unangemessener Weise auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieser

Mitteilung. Das Unternehmen und die Bieterin lehnen ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu

aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen in Bezug auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen oder an geänderte Ereignisse, Bedingungen oder

Umstände anzupassen, auf denen solche zukunftsgerichtete Aussagen beruhen

oder welche die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegten abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch

vorgeschrieben.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medienkontakte: Thomas Biegi Investorenkontakt: Dr. Julia

Senior Vice President, Neugebauer Vice President, Global

Corporate Affairs Tel: +49 Head of Investor Relations Tel: +49

(0)151 / 74612318 (0)89 / 899 27 179

[1]thomas.biegi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com

1. 1.

mailto:thomas.biegi@morphosys. mailto:julia.neugebauer@morphosys.

com com

Eamonn Nolan Director,

Corporate Communications &

Investor Relations Tel: +1

617-548-9271

[1]eamonn.nolan@morphosys.com

1.

mailto:eamonn.nolan@morphosys.

com

