EQS-News: MorphoSys präsentiert aktualisierte Tafasitamab-Ergebnisse bei neu diagnostizierten DLBCL-Patienten aus finaler Analyse der firstMIND Studie auf der ASH-Jahrestagung 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys präsentiert aktualisierte Tafasitamab-Ergebnisse bei neu diagnostizierten DLBCL-Patienten aus finaler Analyse der firstMIND Studie auf der ASH-Jahrestagung 2022

^

EQS-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MorphoSys präsentiert aktualisierte Tafasitamab-Ergebnisse bei neu

diagnostizierten DLBCL-Patienten aus finaler Analyse der firstMIND Studie

auf der ASH-Jahrestagung 2022

10.12.2022 / 23:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

PLANEGG/MÜNCHEN, 10. Dezember 2022

MorphoSys präsentiert aktualisierte Tafasitamab-Ergebnisse bei neu

diagnostizierten DLBCL-Patienten aus finaler Analyse der firstMIND Studie

auf der ASH-Jahrestagung 2022

Abschließende Analyse der Phase 1b-Studie firstMIND zeigt keine neuen

Sicherheitssignale und liefert zusätzliche Informationen zum

progressionsfreien Überleben nach 24 Monaten bei Patienten mit neu

diagnostiziertem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom, die mit Tafasitamab

plus Lenalidomid und R-CHOP behandelt wurden

Zwei zusätzliche Analysen deuten darauf hin, dass empfindliche Tests zum

Nachweis einer minimalen Resterkrankung einen prognostischen Wert am Ende

der Erstlinientherapie haben

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gab heute die endgültigen

Verträglichkeits- und Wirksamkeitsergebnisse von firstMIND bekannt, einer

offenen, randomisierten Sicherheitsstudie der Phase 1b, bei der Tafasitamab

oder Tafasitamab plus Lenalidomid mit der Standardtherapie R-CHOP bei

Patienten mit neu diagnostiziertem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom

(DLBCL) kombiniert wird. Zusätzliche Analysen unterstrichen das

prognostische Potenzial empfindlicher Tests auf zirkulierende Tumor-DNA

(ctDNA) und minimale Resterkrankung (MRD) bei Patienten mit DLBCL nach der

Erstlinientherapie. Diese Ergebnisse werden im Rahmen von mündlichen

Vorträgen und Postern am 10. Dezember 2022 auf der 64. Jahrestagung der

American Society of Hematology (ASH) in New Orleans, Louisiana, vorgestellt.

Tafasitamab, das in den USA als Monjuvi® und außerhalb der USA von Incyte

als Minjuvi® vermarktet wird, ist eine Immuntherapie gegen das Antigen CD19.

Tafasitamab erhielt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration

(FDA) und der Europäische Arzneimittelagentur (EMA) eine beschleunigte bzw.

eine bedingte Zulassung für Patienten mit bestimmten Arten von DLBCL, bei

denen die Erkrankung zurückgekehrt ist (rezidiviert) oder die auf eine

vorherige Behandlung nicht angesprochen haben (refraktär) und die nicht für

eine Stammzelltransplantation in Frage kommen.

"Die abschließende Analyse von firstMIND unterstreicht das therapeutische

Potenzial von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid als Ergänzung zur

Standardtherapie R-CHOP bei Patienten mit neu diagnostiziertem DLBCL", sagte

Dr. Greg S. Nowakowski, Professor für Medizin und Onkologie an der Mayo

Clinic und leitender Prüfarzt der firstMIND-Studie. "Dieses

Behandlungsschema, das auch in der Phase 3-Studie frontMIND untersucht wird,

ist Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen die medizinischen Bedürfnisse

von Patienten mit Hochrisiko-DLBCL besser zu erfüllen, denn viele erleiden

nach der derzeitigen Erstlinientherapie einen Rückfall. Ich bin ermutigt

durch die Ergebnisse von firstMIND und bin gespannt auf die Phase-3-Daten

zur kombinierten Wirksamkeit von Tafasitamab, Lenalidomid und R-CHOP bei neu

diagnostizierten Patienten mit DLBCL."

Die abschließende Analyse der firstMIND-Studie zeigte eine

Gesamtansprechrate am Ende der Behandlung von 75,8 % für Patienten, die mit

Tafasitamab plus R-CHOP (n=33) behandelt wurden, und 81,8 % für Patienten,

die mit Tafasitamab, Lenalidomid und R-CHOP (n=33) behandelt wurden. In der

Gruppe mit Tafasitamab, Lenalidomid und R-CHOP lagen die Raten für das

progressionsfreie Überleben (PFS) und das Gesamtüberleben (OS) nach 24

Monaten bei 76,8 % bzw. 93,8 %. Die PFS- und OS-Raten betrugen 73,6 % bzw.

95,2 % bei Patienten mit DLBCL mit hohem mittlerem bis hohem Risiko

(International Prognostic Index [IPI] 3-5), die mit Tafasitamab, Lenalidomid

und R-CHOP behandelt wurden (n=22). Bei MRD-negativen Patienten wurde ein

verbessertes progressionsfreie Überleben im Vergleich zu MRD-positiven

Patienten beobachtet.

Die häufigsten hämatologischen behandlungsbedingten Nebenwirkungen bei

Patienten, die mit Tafasitamab plus R-CHOP behandelt wurden, als auch bei

Patienten, die mit Tafasitamab, Lenalidomid und R-CHOP behandelt wurden,

waren Neutropenie (60,6 % bzw. 84,8 %), Anämie (51,5 % bzw. 60,6 %),

Thrombozytopenie (21,2 % bzw. 42,4 %) und Leukopenie (30,3 % bzw. 27,3 %).

Die Rate der febrilen Neutropenie war in beiden Behandlungsgruppen gleich

(18,2 %). Nicht-hämatologische behandlungsbedingte Nebenwirkungen waren

zwischen den beiden Behandlungsarmen ausgeglichen und hatten meistens

Schweregrade 1 und 2. In der abschließenden Analyse wurden keine

unerwarteten Toxizitäten oder neuen Sicherheitssignale festgestellt.

Eine zweite Posterpräsentation und ein mündlicher Vortrag zeigen das

Potenzial empfindlicher ctDNA-MRD-Assays zur Vorhersage des

progressionsfreien Überlebens (PFS) nach einer Erstlinienbehandlung bei

Patienten mit DLBCL. In einer Posterpräsentation zur firstMIND-Studie wurde

gezeigt, dass die Abwesenheit einer minimalen Resterkrankung (MRD),

nachgewiesen durch eine Next-Generation-Sequenzierung von ctDNA nach der

Behandlung mit Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid und R-CHOP, mit

einer signifikanten Verbesserung des PFS einherging (p=0,008). Bei einem von

12 Patienten, die nach der Behandlung MRD-negativ waren, war die Krankheit

bis zum Zeitpunkt des Datenstichtags, zu dem alle Patienten 18 Monate

Nachbeobachtungszeit absolviert hatten, fortgeschritten.

Der mündliche Vortrag hob den prognostischen Nutzen empfindlicher

ctDNA-MRD-Tests in einer Meta-Analyse von fünf prospektiven Studien zu

Erstlinien-Behandlungsschemata für großzellige B-Zell-Lymphome hervor. Das

Erreichen einer MRD-Negativität nach einem der ersten drei Behandlungszyklen

war stark prognostisch für das PFS (p=0,0003), und das Nichterreichen einer

MRD-Negativität bis zum Ende der Behandlung war mit dem höchsten Risiko für

eine Progression verbunden. Um eine Sensitivität von 99 % zu erreichen, war

der Nachweis von MDR-ctDNA-Werten von unter 1 zu 10.000 (0,01 %) nötig.

"Diese neuen Daten deuten darauf hin, dass Tests, die minimale

Resterkrankungen besser erkennen können, einen wichtigen prognostischen Wert

haben und als Ersatzmarker für den klinischen Nutzen in zukünftigen

Lymphomstudien dienen könnten", sagte Dr. Tim Demuth, Chief Research and

Development Officer bei MorphoSys. "Diese Erkenntnisse, zusammen mit den

abschließenden Ergebnissen aus der firstMIND Studie und der wachsende

Datensatz zu Monjuvi aus der Zweitlinientherapie, geben uns ein besseres

Verständnis dafür, wie wir Behandlungsergebnisse bereits bei der Diagnose

oder beim ersten Rückfall verbessern können. Wir sind gespannt darauf, durch

frontMIND mehr über das Potenzial von Tafasitamab plus Lenalidomid als

Ergänzung zur Standardtherapie in der Erstlinienbehandlung von Patienten mit

neu diagnostiziertem DLBCL mit hohem mittlerem bis hohem Risiko zu lernen."

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und

Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und

Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in

Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston,

Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www. www.morphosys.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über Monjuvi® (tafasitamab-cxix)

Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) ist eine humanisierte, Fc-modifizierte gegen

CD19 gerichtete Immuntherapie. Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die

exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab

von Xencor, Inc. Tafasitamab enthält eine XmAb® entwickelte Fc-Domäne, die

die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen

einschließlich Antikörper-abhängiger zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC)

und Antikörper-abhängiger zellulärer Phagozytose (ADCP) vermittelt.

Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) ist in den USA von der U.S. Food and Drug

Administration (FDA) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist,

einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgegangen

ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) in

Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer

beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die

weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und

Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren

Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

In Europa erhielt Minjuvi® (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in

Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, zur

Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem

diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe

Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind.

Tafasitamab wird als therapeutische Option bei bösartigen

B-Zell-Erkrankungen in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien

klinisch untersucht.

Minjuvi® und Monjuvi® sind eingetragene Marken der MorphoSys AG. Tafasitamab

wird von Incyte und MorphoSys unter dem Markennamen Monjuvi® in den USA

gemeinsam vermarktet und von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi® in

Europa, im Vereinigten Königreich und in Kanada vermarktet.

XmAb® ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Über frontMIND

Die frontMIND-Studie (NCT04824092) ist eine randomisierte, doppelblinde,

placebokontrollierte, globale klinische Phase-3-Studie bei zuvor

unbehandelten Hoch-Intermediär- und Hochrisiko-DLBCL-Patienten, die in

Zusammenarbeit mit der Deutschen Lymphom Gesellschaft (GLA), der

italienischen Lymphom-Studiengruppe und dem US Oncology Network durchgeführt

wird.

Die Studie zielt darauf ab, etwa 880 DLBCL-Patienten zu rekrutieren, die

entweder Tafasitamab plus Lenalidomid zusätzlich zu Rituximab,

Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP) oder R-CHOP

allein erhalten. Der primäre Endpunkt ist das vom Prüfarzt bewertete

progressionsfreie Überleben gemäß den Lugano-Kriterien von 2014. Zu den

wichtigsten sekundären Endpunkten gehören das ereignisfreie Überleben durch

den Prüfarzt, das Gesamtüberleben, die metabolische Komplettansprechrate

durch ein verblindetes unabhängiges Prüfkomitee und die Gesamtansprechrate.

Über firstMIND

Die firstMIND Studie (NCT04134936) ist eine randomisierte Phase Ib Studie,

die Tafasitamab + R-CHOP (Arm A) gegen Tafasitamab + Lenalidomid + R-CHOP

(Arm B) bei Patienten mit neu diagnostiziertem diffusen großzelligen

B-Zell-Lymphom (DLBCL) untersucht. Die Studie umfasst eine Safety

Run-in-Phase, in die 24 Patienten eingeschlossen wurden, und einer

Hauptphase. Das Hauptaugenmerk lag auf der Bewertung der Sicherheit,

sekundäre Ziele beinhalten die Ansprechrate, die PET-negative vollständige

Ansprechrate (PET-CR) am Ende der Behandlung, die progressionsfreie Zeit,

das ereignisfreies Überleben, die Langzeitsicherheit, Pharmakokinetik und

Immunogenität von Tafasitamab.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Was sind mögliche Nebenwirkungen von MONJUVI?

MONJUVI kann schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen, darunter:

* Infusionsreaktionen. Ihr Arzt wird Sie während der Infusion von MONJUVI

auf Infusionsreaktionen überwachen. Informieren Sie unverzüglich Ihren

Arzt, wenn während der Infusion von MONJUVI Fieber, Schüttelfrost,

Hautausschlag, Hitzegefühl, Kopfschmerzen oder Atembeschwerden

auftreten.

* Verringerte Anzahl an Blutkörperchen (Blutplättchen, rote Blutkörperchen

und weiße Blutkörperchen). Eine Verringerung der Anzahl der

Blutkörperchen tritt unter MONJUVI häufig auf, kann aber auch ernsthaft

oder schwerwiegend sein. Ihr Arzt wird Ihr Blutbild während der

Behandlung mit MONJUVI eng überwachen. Wenden Sie sich umgehend an Ihren

Arzt, wenn Sie Fieber von 38° C (100,4° F) oder mehr haben oder Sie

Blutergüsse oder Blutungen beobachten.

* Infektionen. Während der Behandlung mit MONJUVI und nach der letzten

Dosis traten bei Behandelten schwere Infektionen auf, einschließlich

solcher Infektionen, die zum Tod führen können. Informieren Sie

unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie Fieber von 38° C (100,4° F) oder mehr

haben oder Anzeichen und Symptome einer Infektion entwickeln.

Die häufigsten Nebenwirkungen von MONJUVI sind:

* Müdigkeit oder Schwächegefühl

* Durchfall

* Husten

* Fieber

* Schwellung der unteren Beinpartien oder Hände

* Atemwegsinfektionen

* Verminderter Appetit

Dies sind nicht alle möglichen Nebenwirkungen von MONJUVI. Wenden Sie sich

wegen möglicher Nebenwirkungen an Ihren Arzt. Nebenwirkungen können der FDA

unter +1 800-FDA-1088 gemeldet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt vor Beginn der Behandlung mit MONJUVI über Ihre

Vorerkrankungen, vor allem, wenn:

* bei Ihnen eine akute Infektion vorliegt oder Sie kürzlich eine Infektion

hatten.

* Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden. MONJUVI kann Ihrem

ungeborenen Baby schaden. Sie sollten während der Behandlung mit MONJUVI

nicht schwanger werden. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie nicht mit

MONJUVI in Kombination mit Lenalidomid behandelt werden, da Lenalidomid

Geburtsfehler und den Tod Ihres ungeborenen Kindes verursachen kann.

* Während der Behandlung und für mindestens 3 Monate nach Ihrer

letzten MONJUVI-Dosis sollten Sie eine wirksame Verhütungsmethode

anwenden.

* Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie während der

MONJUVI-Behandlung schwanger werden oder glauben, schwanger zu sein.

* Sie stillen oder planen zu stillen. Es ist nicht bekannt, ob MONJUVI in

die Muttermilch übergeht. Daher sollten Sie während der Behandlung und

mindestens 3 Monate nach Ihrer letzten MONJUVI-Dosis nicht stillen.

Bitte informieren Sie sich darüber hinaus mittels der Packungsbeilage von

Lenalidomid bezüglich Schwangerschaft, Empfängnisverhütung sowie Blut- und

Sperma-Spende.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen,

einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente,

Vitamine und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.

Bitte beachten Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen von

MONJUVI, in der Sie weitere Informationen für Patienten, auch

Sicherheitsinformationen, finden.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen

können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein

könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medien Kontakte: Thomas Biegi Investoren Kontakte: Dr. Julia

Vice President Tel: +49 (0)89 Neugebauer Leiterin Investor

/ 89927 26079 Relations Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

[1]thomas.biegi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com 1.

1. mailto:julia.neugebauer@morphosys.com

mailto:thomas.biegi@morphosys.

com

Kaitlyn Nealy Senior Director,

US Communications Tel: +1

857-283-3945

[1]kaitlyn.nealy@morphosys.com

1.

mailto:kaitlyn.nealy@morpho

sys.com

---------------------------------------------------------------------------

10.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 1509587

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1509587 10.12.2022 CET/CEST

°