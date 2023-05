EQS-News: MorphoSys präsentiert das Potenzial seiner fortgeschrittenen Onkologie-Pipeline auf den ASCO- und EHA-Jahrestagungen 2023 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys präsentiert das Potenzial seiner fortgeschrittenen

Onkologie-Pipeline auf den ASCO- und EHA-Jahrestagungen 2023

Planegg/München, 11. Mai 2023

MorphoSys präsentiert das Potenzial seiner fortgeschrittenen

Onkologie-Pipeline auf den ASCO- und EHA-Jahrestagungen 2023

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gab heute bekannt, dass neueste

Daten zu mehreren in der Entwicklung befindlichen Therapien auf der vom 2.

bis 6. Juni 2023 in Chicago, Illinois, stattfindenden Jahrestagung der

American Society of Clinical Oncology (ASCO) und der vom 8. bis 11. Juni

2023 in Frankfurt stattfindenden hybriden Jahrestagung der European

Hematology Association (EHA) vorgestellt werden. Präsentiert werden unter

anderem neueste Daten zu Pelabresib, einem in der Entwicklung befindlichen

BET-Inhibitor; Tafasitamab, eine gegen CD19 gerichtete Immuntherapie, die in

den USA gemeinsam mit Incyte unter dem Markennamen Monjuvi® vermarktet wird

und außerhalb der USA von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi®; sowie

Tulmimetostat, einem in der Entwicklung befindlichen dualen Inhibitor der

nächsten Generation für EZH2 und EZH1.

"Mit Pelabresib haben wir das Potenzial, in naher Zukunft die

Standardbehandlung für Patienten mit Myelofibrose zu verbessern, und die

Möglichkeit, den Einsatz in andere myeloische Erkrankungen auszuweiten, für

die noch neue Therapie-Optionen benötigt werden," sagte Dr. Tim Demuth,

Chief Research and Development Officer von MorphoSys. "Die Daten, die wir

auf dem ASCO und EHA präsentieren, zeigen die Vielfalt unserer

fortgeschrittenen Onkologie-Pipeline. Unser Ziel ist es, die wichtigen

Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs, einschließlich

myeloischer Erkrankungen, und soliden Tumoren zu adressieren."

Pelabresib wird in der Phase 2-Studie MANIFEST bei Patienten mit

Myelofibrose und essentieller Thrombozythämie und in der Phase 3-Studie

MANIFEST-2 in Kombination mit Ruxolitinib als Erstlinienbehandlung bei

Myelofibrose untersucht. Myelofibrose und essentielle Thrombozythämie zählen

zu den myeloproliferativen Neoplasien, einer Gruppe von

Blutkrebserkrankungen, die mit einer genetischen Veränderung in den

Stammzellen des Knochenmarks beginnt. Zu den Präsentationen zu Pelabresib

zählen:

* Ein mündlicher Vortrag auf dem EHA und eine Poster-Diskussion auf dem

ASCO über neue vorläufige Ergebnisse des Arms 4 der MANIFEST-Studie, die

Pelabresib als Monotherapie bei Patienten mit essentieller

Thrombozythämie mit hohem Risiko untersucht, die refraktär oder

intolerant gegenüber Hydroxyharnstoff sind, der am häufigsten zur

Behandlung der Krankheit eingesetzten Chemotherapie.

* Eine Posterpräsentation auf dem EHA zeigt klinische Daten des Arms 3 der

MANIFEST-Studie, die Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib zur

Behandlung von Patienten mit Myelofibrose untersucht, die zuvor nicht

mit einem JAK-Inhibitor behandelt wurden (zuvor bei der Jahrestagung der

American Society of Hematology [ASH 2022] vorgestellt).

* Eine Posterpräsentation auf dem EHA mit aktualisierten klinischen Daten

des Arms 2 der MANIFEST-Studie, die Pelabresib als Zusatztherapie zu

Ruxolitinib bei Myelofibrose-Patienten mit suboptimalem Ansprechen oder

Fortschreiten der Erkrankung nach einer Behandlung mit Ruxolitinib

untersucht (zuvor auf der ASH 2022 Jahrestagung vorgestellt).

Monjuvi wurde in Kombination mit Lenalidomid in der Phase 2-Studie L-MIND

bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligen

B-Zell-Lymphom untersucht. Zu den Präsentationen zu Monjuvi zählen:

* Eine Posterpräsentation auf dem EHA zu den Fünf-Jahres-Ergebnissen der

L-MIND-Studie (zuvor auf der Jahrestagung der American Association for

Cancer Research 2023 vorgestellt).

* Eine digitale Publikation auf dem ASCO und EHA zu einer neuen

Fünf-Jahres-Subgruppenanalyse von L-MIND.

Tulmimetostat wird in einer Phase 1/2-Studie bei Patienten mit

fortgeschrittenen soliden Tumoren und Lymphomen, einschließlich

ARID1A-mutiertem

Klarzellkarzinom des Eierstocks und der Gebärmutter, BAP1-mutiertem

Mesotheliom und peripherem T-Zell-Lymphom untersucht. Tulmimetostat wurde

entwickelt, um die EZH2-Inhibitoren der ersten Generation durch eine höhere

Wirksamkeit, eine längere Verweildauer am Zielort und eine längere

Halbwertszeit zu verbessern, was das Potenzial für eine verstärkte

Anti-Tumor-Aktivität bietet.

* Auf dem ASCO werden vorläufige Ergebnisse des Phase 2-Teils der Studie,

in der Tulmimetostat bei verschiedenen Tumorarten untersucht wird, im

Rahmen einer Posterpräsentation vorgestellt.

ASCO Abstract Titel Vor- Abs- Datum/Uhrzeit

trag- tra-

sart ct

Num-

mer

Pelabresib (CPI-0610) Monotherapy in Pos- 7019 5. Juni,

High-Risk Essential Thrombocythemia ter- 12:30 - 14:00

Refractory or Intolerant to Hydroxyurea: dis- Uhr ET /

Preliminary Results From MANIFEST Study kus- 18:30 - 20:00

sion Uhr CEST

EZH2/EZH1 Inhibitor Tulmimetostat Pos- 3094 3. Juni, 9:00

(CPI-0209) in Patients with Advanced ter - 10:00 Uhr

Solid Tumors or Hematologic Malignancies: ET / 15:00 -

Preliminary Phase 2 Results 16:00 Uhr

CEST

Five-year Subgroup Analysis of Digi- E195- N/A

Tafasitamab + Lenalidomide from the Phase tale 22

II L-MIND Study in Patients with Relapsed Pub-

or Refractory Diffuse Large B-cell lika-

Lymphoma tion

EHA Abstract Titel Vor- Abst- Datum/Uhrzeit

trag- ract

sart Num-

mer

Pelabresib (CPI-0610) Monotherapy in Münd- S168 9. Juni, 9:30

Patients With High-Risk Essential li- - 9:45 Uhr ET

Thrombocythemia Refractory or Intolerant cher / 15:30 -

to Hydroxyurea: Preliminary Results From Vor- 15:45 Uhr

MANIFEST Study trag CEST

Updated Durability of Response and Safety Pos- P102- 9. Juni,

in MANIFEST Arm 3: Pelabresib (CPI-0610) ter 7 12:00 - 13:00

Combined With Ruxolitinib for JAK Uhr ET /

Inhibitor Treatment-Naïve Patients With 18:00 - 19:00

Myelofibrosis Uhr CEST

Updated Results From MANIFEST Arm 2: Pos- P101- 9. Juni,

Efficacy and Safety of Pelabresib ter 8 12:00 - 13:00

(CPI-0610) as Add-on to Ruxolitinib in Uhr ET /

Myelofibrosis 18:00 - 19:00

Uhr CEST

Five-year Efficacy and Safety of Pos- P113- 9. Juni,

Tafasitamab in Patients with Relapsed or ter 8 12:00 - 13:00

Refractory DLBCL: Final Results from the Uhr ET /

Phase II L-MIND Study 18:00 - 19:00

Uhr CEST

Five-year Subgroup Analysis of Digi- PB23- N/A

Tafasitamab + Lenalidomide from the Phase tale 04

II L-MIND Study in Patients with Relapsed Pub-

or Refractory Diffuse Large B-cell lika-

Lymphoma tion

Alle Details zu den Sessions und Präsentationen finden Sie im ASCO 2023

Online-Programm und im EHA 2023 Online-Programm.

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickeln wir neuartige Medikamente

und stellen sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von

Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg,

Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.

Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf

Twitter und LinkedIn.

Über Pelabresib

Pelabresib (CPI-0610) ist ein selektiver niedermolekularer Wirkstoff in der

Entwicklungsphase, der durch die Hemmung der Funktion von BET-Proteinen (BET

- Bromodomain- und Extra-Terminal-Domain) die Anti-Tumor-Aktivität fördern

soll, um so die Expression von abnormal exprimierten Genen bei Krebs zu

verringern. Pelabresib wird derzeit zur Behandlung von Myelofibrose

untersucht und wurde noch nicht von einer Zulassungsbehörde geprüft oder

zugelassen.

Über MANIFEST

MANIFEST (NCT02158858) ist eine offene klinische Phase 2-Studie mit

Pelabresib bei Patienten mit Myelofibrose (MF). Die MANIFEST Studie

untersucht Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib bei

JAK-Inhibitor-naiven MF-Patienten (Arm 3), wobei der primäre Endpunkt der

Anteil der Patienten mit einer Verringerung des Milzvolumens um >=35 Prozent

gegenüber dem Ausgangswert (SVR35) nach 24 Wochen Behandlung ist.

Constellation Pharmaceuticals untersucht Pelabresib außerdem entweder als

Monotherapie bei Patienten, die resistent gegen Ruxolitinib sind, es nicht

vertragen oder nicht für eine Behandlung mit Ruxolitinib in Frage kommen und

nicht mehr auf das Medikament ansprechen (Arm 1), oder als Zusatztherapie in

Kombination mit Ruxolitinib bei Patienten mit einem suboptimalen Ansprechen

auf Ruxolitinib oder einem Fortschreiten von MF (Arm 2). Die Patienten in

Arm 1 und 2 werden nach dem Status der Transfusionsabhängigkeit (TD)

stratifiziert. Der primäre Endpunkt für die Patienten in den Kohorten 1A und

2A, die zu Beginn der Studie transfusionsabhängig waren, ist der Übergang

zur Transfusionsunabhängigkeit über 12 aufeinander folgende Wochen. Der

primäre Endpunkt für die Patienten in den Kohorten 1B und 2B, die zu Beginn

der Studie nicht transfusionsabhängig waren, ist der Anteil der Patienten

mit einer Verringerung des Milzvolumens um >=35 Prozent gegenüber dem

Ausgangswert nach 24 Wochen Behandlung. Constellation Pharmaceuticals, Inc.,

eine Tochtergesellschaft von MorphoSys, ist der Sponsor der MANIFEST Studie.

Über MANIFEST-2

MANIFEST-2 (NCT04603495) ist eine globale, doppelblinde, randomisierte

klinische Phase-3-Studie mit Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib

gegenüber Placebo plus Ruxolitinib bei JAK-Inhibitor-naiven Patienten mit

Myelofibrose. Der primäre Endpunkt der Studie ist eine Verringerung des

Milzvolumens um mindestens 35 % (SVR35) gegenüber dem Ausgangswert nach 24

Wochen. Ein wichtiger sekundärer Endpunkt der Studie ist eine Verbesserung

des Gesamt-Symptom-Scores (TSS50) um 50 % oder mehr gegenüber dem

Ausgangswert nach 24 Wochen. Constellation Pharmaceuticals, Inc., eine

Tochtergesellschaft von MorphoSys, ist der Sponsor der MANIFEST-2 Studie.

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist eine humanisierte, Fc-modifizierte gegen CD19 gerichtete

Immuntherapie. Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die exklusiven weltweiten

Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc.

Tafasitamab enthält eine XmAb® entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von

B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen einschließlich

Antikörper-abhängiger zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und

Antikörper-abhängiger zellulärer Phagozytose (ADCP) vermittelt.

Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) ist in den USA von der U.S. Food and Drug

Administration (FDA) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist,

einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgegangen

ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) in

Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer

beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die

weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und

Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren

Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.).

In Europa erhielt Minjuvi® (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in

Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, zur

Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem

diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe

Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind.

Tafasitamab wird als therapeutische Option bei bösartigen

B-Zell-Erkrankungen in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien

klinisch untersucht.

Minjuvi® und Monjuvi® sind eingetragene Marken der MorphoSys AG. Tafasitamab

wird von Incyte und MorphoSys unter dem Markennamen Monjuvi® in den USA

gemeinsam vermarktet und von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi® in

Europa, im Vereinigten Königreich und in Kanada vermarktet.

XmAb® ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Was sind mögliche Nebenwirkungen von MONJUVI?

MONJUVI kann schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen, darunter:

* Infusionsreaktionen. Ihr Arzt wird Sie während der Infusion von MONJUVI

auf Infusionsreaktionen überwachen. Informieren Sie unverzüglich Ihren

Arzt, wenn während der Infusion von MONJUVI Fieber, Schüttelfrost,

Hautausschlag, Hitzegefühl, Kopfschmerzen oder Atembeschwerden

auftreten.

* Verringerte Anzahl an Blutkörperchen (Blutplättchen, rote Blutkörperchen

und weiße Blutkörperchen). Eine Verringerung der Anzahl der

Blutkörperchen tritt unter MONJUVI häufig auf, kann aber auch ernsthaft

oder schwerwiegend sein. Ihr Arzt wird Ihr Blutbild während der

Behandlung mit MONJUVI eng überwachen. Wenden Sie sich umgehend an Ihren

Arzt, wenn Sie Fieber von 38° C (100,4° F) oder mehr haben oder Sie

Blutergüsse oder Blutungen beobachten.

* Infektionen. Während der Behandlung mit MONJUVI und nach der letzten

Dosis traten bei Behandelten schwere Infektionen auf, einschließlich

solcher Infektionen, die zum Tod führen können. Informieren Sie

unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie Fieber von 38° C (100,4° F) oder mehr

haben oder Anzeichen und Symptome einer Infektion entwickeln.

Die häufigsten Nebenwirkungen von MONJUVI sind:

* Müdigkeit oder Schwächegefühl

* Durchfall

* Husten

* Fieber

* Schwellung der unteren Beinpartien oder Hände

* Atemwegsinfektionen

* Verminderter Appetit

Dies sind nicht alle möglichen Nebenwirkungen von MONJUVI. Wenden Sie sich

wegen möglicher Nebenwirkungen an Ihren Arzt. Nebenwirkungen können der FDA

unter +1 800-FDA-1088 gemeldet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt vor Beginn der Behandlung mit MONJUVI über Ihre

Vorerkrankungen, vor allem, wenn:

* bei Ihnen eine akute Infektion vorliegt oder Sie kürzlich eine Infektion

hatten.

* Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden. MONJUVI kann Ihrem

ungeborenen Baby schaden. Sie sollten während der Behandlung mit MONJUVI

nicht schwanger werden. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie nicht mit

MONJUVI in Kombination mit Lenalidomid behandelt werden, da Lenalidomid

Geburtsfehler und den Tod Ihres ungeborenen Kindes verursachen kann.

* Während der Behandlung und für mindestens 3 Monate nach Ihrer

letzten MONJUVI-Dosis sollten Sie eine wirksame Verhütungsmethode

anwenden.

* Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie während der

MONJUVI-Behandlung schwanger werden oder glauben, schwanger zu sein.

* Sie stillen oder planen zu stillen. Es ist nicht bekannt, ob MONJUVI in

die Muttermilch übergeht. Daher sollten Sie während der Behandlung und

mindestens 3 Monate nach Ihrer letzten MONJUVI-Dosis nicht stillen.

Bitte informieren Sie sich darüber hinaus mittels der Packungsbeilage von

Lenalidomid bezüglich Schwangerschaft, Empfängnisverhütung sowie Blut- und

Sperma-Spende.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen,

einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente,

Vitamine und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.

Bitte beachten Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen von

MONJUVI, in der Sie weitere Informationen für Patienten, auch

Sicherheitsinformationen, finden.

Über L-MIND

Die L-MIND-Studie war eine einarmige multizentrische offene Phase-2-Studie (

NCT02399085), in der die Kombinationstherapie mit Tafasitamab und

Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen

großzelligen B-Zell-Lymphom, die mindestens eine aber nicht mehr als drei

vorherige Therapielinien hatten, einschließlich einer Anti-CD20-gerichteten

Therapie (z. B. Rituximab), und die nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie

(HDC) oder eine autologe Stammzelltransplantation geeignet waren, untersucht

wurde. Der primäre Endpunkt der Studie war die Gesamtansprechrate. Zu den

sekundären Endpunkten gehörten die Dauer des Ansprechens, das

progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben. Im Mai 2019 erreichte

die Studie ihren primären Abschluss.

Über Tulmimetostat

Tulmimetostat (CPI-0209) ist ein in der Entwicklung befindliches

Prüfpräparat, das die Antitumoraktivität fördern soll, indem es die Funktion

der Proteine Enhancer of Zeste Homolog 1 und 2 (EZH2 und EZH1) hemmt um

stillgelegte Gene wie Tumorexpressorgene zu reaktivieren. Tulmimetostat wird

als eine einmal täglich oral zu verabreichende Behandlung in einer

Phase-1/2-Studie (NCT04104776) bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittenen soliden Tumoren oder Lymphomen, einschließlich

ARID1A-mutiertes Klarzellkarzinom des Eierstocks und der Gebärmutter,

diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, peripheres T-Zell-Lymphom,

BAP1-mutiertes

Mesotheliom und kastrationsresistentem Prostatakrebs untersucht. Zu den

primären Endpunkten gehören die Häufigkeit von dosislimitierender Toxizität,

die maximal verträgliche Dosis und die Gesamtansprechrate.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen

können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein

könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

