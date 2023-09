EQS-News: MorphoSys-Wirkstoff Tulmimetostat erhält Fast Track-Status der FDA zur Behandlung von Gebärmutterkrebs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys-Wirkstoff Tulmimetostat erhält Fast Track-Status der FDA zur Behandlung von Gebärmutterkrebs

^

EQS-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MorphoSys-Wirkstoff Tulmimetostat erhält Fast Track-Status der FDA zur

Behandlung von Gebärmutterkrebs

12.09.2023 / 22:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Planegg/München, 12. September 2023

MorphoSys-Wirkstoff Tulmimetostat erhält Fast Track-Status der FDA zur

Behandlung von Gebärmutterkrebs

Tulmimetostat ist nach Pelabresib (2018) und Tafasitamab (2014) das dritte

klinische Programm des Unternehmens, das den Fast Track-Status erhält

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gab heute bekannt, dass die

US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) für

Tulmimetostat, den dualen EZH2- und EZH1-Inhibitor der nächsten Generation,

den Fast Track-Status für die Behandlung von Patientinnen mit

fortgeschrittenem, rezidivierendem oder metastasierendem Endometriumkarzinom

(Gebärmutterkrebs) erteilt hat, die ARID1A-Mutationen aufweisen und bei

denen der Krebs nach mindestens einer vorangegangenen Behandlungslinie

fortgeschritten ist. Die FDA vergibt den Fast Track-Status, um die

Entwicklung und Prüfung von Wirkstoffen, die zur möglichen Behandlung

schwerwiegender Erkrankungen oder Deckung eines ungedeckten medizinischen

Bedarfs eingesetzt werden könnten, zu erleichtern und zu beschleunigen.

Tulmimetostat wurde entwickelt, um die EZH2-Inhibitoren der ersten

Generation durch eine höhere Wirksamkeit, eine längere Verweildauer am

Zielort und eine längere Halbwertszeit zu verbessern, was das Potenzial für

eine verstärkte Anti-Tumor-Aktivität bietet. Der Fast Track-Status für

Endometriumkarzinom wurde auf der Grundlage präklinischer Ergebnisse und

vorläufiger klinischer Daten aus einer laufenden Phase-1/2-Studie erteilt.

In dieser Studie wird Tulmimetostat als Monotherapie bei Patienten mit

fortgeschrittenen soliden Tumoren oder Lymphomen untersucht, darunter

ARID1A-mutiertes Endometriumkarzinom und klarzelliges Ovarialkarzinom,

diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, peripheres T-Zell-Lymphom,

BAP1-mutiertes

Mesotheliom und kastrationsresistenter Prostatakrebs. Die aktualisierten

Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical

Oncology (ASCO) im Juni vorgestellt.

"Die Erteilung des Fast Track-Status durch die FDA für Tulmimetostat bei

ARID1A-mutiertem Gebärmutterkrebs unterstreicht das Potenzial dieses

klinischen Wirkstoffs für eine Patientenpopulation, für die es nur begrenzte

Behandlungsmöglichkeiten gibt", sagte Dr. Tim Demuth, Chief Research and

Development Officer von MorphoSys. "Die vorläufigen Ergebnisse unserer Phase

1/2 Studie mit Tulmimetostat sind sehr vielversprechend. Wir werden weitere

Daten aus dieser Studie über verschiedene Tumorarten hinweg generieren, die

unseren zukünftigen Entwicklungsplänen für Tulmimetostat, sowohl als

Monotherapie als auch in Kombination mit anderen Behandlungen, zugrunde

liegen werden."

Tulmimetostat ist das dritte klinische Programm von MorphoSys, das von der

FDA den Fast Track Status erhalten hat. Pelabresib, ein BET-Inhibitor,

erhielt 2018 den Fast Track-Status für Myelofibrose, und Tafasitamab, eine

auf CD19 abzielende Immuntherapie, erhielt diesen Status 2014 für das

rezidivierte oder refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom.

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und

Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und

Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in

Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston,

Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen

Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter).

Über Tulmimetostat

Tulmimetostat (CPI-0209) ist ein in der Entwicklung befindliches

Prüfpräparat, das die Antitumoraktivität fördern soll, indem es die Funktion

der Proteine Enhancer of Zeste Homolog 1 und 2 (EZH2 und EZH1) hemmt um

stillgelegte Gene wie Tumorexpressorgene zu reaktivieren. Tulmimetostat wird

als eine einmal täglich oral zu verabreichende Behandlung in einer

Phase-1/2-Studie (NCT04104776) bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittenen soliden Tumoren oder Lymphomen, einschließlich

ARID1A-mutiertes Klarzellkarzinom des Eierstocks und der Gebärmutter,

diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, peripheres T-Zell-Lymphom,

BAP1-mutiertes

Mesotheliom und kastrationsresistentem Prostatakrebs untersucht. Zu den

primären Zielen der Studie gehören die Bestimmung der maximal verträglichen

Dosis und/oder der empfohlenen Phase 2-Dosis sowie die Bewertung der

Antitumoraktivität der Tulmimetostat-Monotherapie. Die Verträglichkeit und

Wirksamkeit von Tulmimetostat wurden bisher nicht nachgewiesen.

Über Pelabresib

Pelabresib (CPI-0610) ist ein selektiver niedermolekularer Wirkstoff in der

Entwicklungsphase, der durch die Hemmung der Funktion von BET-Proteinen (BET

- Bromodomain- und Extra-Terminal-Domain) die Anti-Tumor-Aktivität fördern

soll, um so die Expression von abnormal exprimierten Genen bei Krebs zu

verringern. Pelabresib wird derzeit zur Behandlung von Myelofibrose

untersucht und wurde noch nicht von einer Zulassungsbehörde geprüft oder

zugelassen. Auch seine Verträglichkeit und Wirksamkeit wurden noch nicht in

einer Zulassungsstudie nachgewiesen.

Die Entwicklung von Pelabresib wurde zum Teil von der Leukemia and Lymphoma

Society unterstützt.

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist eine humanisierte, Fc-modifizierte gegen CD19 gerichtete

Immuntherapie. Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die exklusiven weltweiten

Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc.

Tafasitamab enthält eine XmAb® entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von

B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen einschließlich

Antikörper-abhängiger zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und

Antikörper-abhängiger zellulärer Phagozytose (ADCP) vermittelt.

Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) ist in den USA von der U.S. Food and Drug

Administration (FDA) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist,

einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgegangen

ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) in

Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer

beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die

weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und

Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren

Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.). Wichtige Informationen zur

Sicherheit finden Sie in der vollständigen US-Verschreibungsinformation für

Monjuvi.

In Europa erhielt Minjuvi® (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in

Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, zur

Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem

diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe

Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind.

Tafasitamab wird als therapeutische Option bei bösartigen

B-Zell-Erkrankungen in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien

klinisch untersucht. Die Verträglichkeit und Wirksamkeit des Medikaments für

diese Anwendungsgebiete wurden bisher nicht in Zulassungsstudien

nachgewiesen.

Minjuvi® und Monjuvi® sind eingetragene Marken der MorphoSys AG. Tafasitamab

wird von Incyte und MorphoSys unter dem Markennamen Monjuvi® in den USA

gemeinsam vermarktet und von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi® in

Europa, im Vereinigten Königreich und in Kanada vermarktet.

XmAb® ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen

können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein

könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medien Kontakte: Thomas Biegi Investoren Kontakte: Dr. Julia

Vice President Tel: +49 (0)89 Neugebauer Head of Investor Relations

/ 89927 26079 Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

[1]thomas.biegi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com 1.

1. mailto:julia.neugebauer@morphosys.com

mailto:thomas.biegi@morphosys.

com

Eamonn Nolan Director,

Communications Tel: +1

617-548-9271

[1]eamonn.nolan@morphosys.com

1.

mailto:eamonn.nolan@morphosys.

com

---------------------------------------------------------------------------

12.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 1724333

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1724333 12.09.2023 CET/CEST

°