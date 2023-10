Montega AG nimmt Cantourage Group SE mit "Kaufen" in die Coverage auf

^

Montega AG nimmt Cantourage Group SE mit "Kaufen" in die Coverage auf

20.10.2023 / 08:10 CET/CEST

Montega AG nimmt Cantourage Group SE mit "Kaufen" in die Coverage auf

Berlin, 20. Oktober 2023 - Das Researchhaus Montega AG, Hamburg, hat die

Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01,

www.cantourage.com) in einer gestern veröffentlichten Studie in die Coverage

aufgenommen. Montega stuft die Cantourage-Aktie mit einer "Kauf"-Empfehlung

und einem Kursziel von 10,50 EUR ein. Weitere Informationen sind abrufbar

unter https://www.cantourage.com/investoren/analysten.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung

und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von

Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den

Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick

Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast

Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt,

schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen

Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren

Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei

stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen

pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte

in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an:

getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde

am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird

unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Pressekontakt Cantourage:

Stefanie Frey

Tel. +49 (0)30 4701 350 - 50

frey@cantourage.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cantourage Group SE

Feurigstraße 54

10827 Berlin

Deutschland

E-Mail: info@cantourage.com

Internet: https://www.cantourage.com/

ISIN: DE000A3DSV01

WKN: A3DSV0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

