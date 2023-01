EQS-News: Mister Spex liefert ein starkes vorläufiges Ergebnis von 8 % Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 in einem weiterhin sehr herausfordernden Verbraucher*innenmarkt (deutsch)

Mister Spex liefert ein starkes vorläufiges Ergebnis von 8 % Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 in einem weiterhin sehr herausfordernden Verbraucher*innenmarkt

^

Mister Spex liefert ein starkes vorläufiges Ergebnis von 8 % Umsatzwachstum

im Geschäftsjahr 2022 in einem weiterhin sehr herausfordernden

Verbraucher*innenmarkt

26.01.2023 / 07:31 CET/CEST

Berlin, 26. Januar 2023

Mister Spex liefert ein starkes vorläufiges Ergebnis von 8 % Umsatzwachstum

im Geschäftsjahr 2022 in einem weiterhin sehr herausfordernden

Verbraucher*innenmarkt

* Umsatzsteigerung auf 210 Millionen Euro (2021: 194 Millionen Euro)

* Umsatzwachstum von 8 % innerhalb des prognostizierten Ergebnisses (7 %

bis 12 % Wachstum)

* Bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte der Prognosespanne erwartet (-6

% bis -3 % bereinigte EBITDA-Marge)

* Wachstum unterstützt durch starke vergleichbare Umsätze im stationären

Handel von 20 % im Geschäftsjahr 2022 [1]

* Die Prognose für 2023 wird am 28. März mit dem Geschäftsbericht

veröffentlicht

Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen wuchs Mister Spex SE (MRX) 2022 um 8

% und schloss das Jahr mit einem Umsatz von 210 Millionen Euro ab (2021: 194

Millionen Euro). Dies entspricht einem Wachstum innerhalb des

prognostizierten Ergebnisses (7 % bis 12 % Wachstum). Das bereinigte EBITDA

hingegen wird voraussichtlich in der oberen Hälfte der Prognosespanne

liegen, die mit einer bereinigten EBITDA-Marge von -6 % bis -3 % avisiert

wurde. In einem anhaltend herausfordernden Umfeld hat sich das

Omnichannel-Geschäftsmodell einmal mehr als vorteilhaft erwiesen und zu

einem starken Wachstum und dem Gewinn von Marktanteilen geführt. Während die

Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen zu Beginn des Jahres für Rückenwind

sorgte, wirkte sich Russlands Krieg in der Ukraine negativ auf die

gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die

Verbraucher*innenstimmung aus.

Kernmarkt Deutschland erreicht 2022 durch krisenresistenten

Omnichannel-Ansatz 11 % Wachstum

Mit einem Umsatz von 153 Millionen Euro (2021: 138 Millionen Euro) konnte

Mister Spex seine Aktivitäten im Kernmarkt Deutschland stark ausbauen. Laut

dem deutschen Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) kann

im Hinblick auf den Umsatz in der Branche von einer Stagnation im Jahr 2022

ausgegangen werden. [2] Dies zeigt, dass sich Mister Spex erneut deutlich

besser entwickelt hat als der Markt. Ein Grund dafür ist das erfolgreiche

Omnichannel-Modell und das starke Wachstum der stationären Stores um 20 %

auf vergleichbarer Basis. [1] Mister Spex ist auch 2022 weiter auf

Expansionskurs. Im Laufe des Jahres eröffnete das in Berlin ansässige

Unternehmen 16 Stores in Deutschland, zwei Stores in Österreich und einen in

Schweden, gleichzeitig expandierte das Unternehmen mit der Eröffnung des

ersten Stores in der Schweiz in einen neuen Markt. Mister Spex betreibt nun

insgesamt 68 Stores in vier Ländern (2021: 48 Stores).

Alle Produktkategorien trugen zum Wachstum bei

Nach den vorläufigen Zahlen verzeichneten alle Produktkategorien im

Geschäftsjahr 2022 eine positive Umsatzentwicklung. Sonnenbrillen waren die

am schnellsten wachsende Produktkategorie mit einem Umsatzanstieg von 19 %.

Dieses Wachstum wurde durch die Erholung in der Reisebranche, die wachsende

Sortimentsvielfalt und das warme Wetter gefördert. Korrektionsbrillen legten

um 5 % zu, maßgeblich getrieben durch das Wachstum in der zweiten

Jahreshälfte.

Weitere Details und die geprüften Ergebnisse für 2022 werden am 28. März

2023 veröffentlicht und beinhalten auch einen Ausblick auf das Geschäftsjahr

2023.

Über Mister Spex:

Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften

"Mister Spex") ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum

führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat.

Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem

reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als

5 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären

Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und

Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des

Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis

hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex

liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu

machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in

einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an

hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch

den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen

Partnernetzwerk aus Optiker*innen.

Pressekontakt:

Judith Schwarzer I Head of Corporate Communications I

Judith.Schwarzer@misterspex.de

Investor Relations:

Irina Zhurba I Head of Investor Relations I Irina.Zhurba@misterspex.de

Mister Spex SE

Greifswalder Strasse 156

D-10409 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der

Unternehmensleitung der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von

denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit

angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse

können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von

Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds,

Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere

Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und

Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und

Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen

nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte

alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese

ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im

Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen

Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.

Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen

Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im

Geschäftsbericht 2021 der Mister Spex SE, der unter

https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist.

[1] LFL 2020 Store Panel: Alle Stores vor und einschließlich 2020.

[2] Pressemitteilung 12.01.2023:

https://zva.de/sites/default/files/02-23_Branchenzahlen%20Augenoptik_Pressemappe%20Opti.pdf.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mister Spex SE

Greifswalder Str. 156

10409 Berlin

Deutschland

E-Mail: presse@misterspex.de

Internet: www.misterspex.de

ISIN: DE000A3CSAE2

WKN: A3CSAE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

