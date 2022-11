EQS-News: Metalcorp Group S.A. empfiehlt den gemeinsam abgestimmten Gegenantrag der SdK zur Beschlussfassung für die 2. Gläubigerversammlung am 18. November 2022 (deutsch)

Metalcorp Group S.A. empfiehlt den gemeinsam abgestimmten Gegenantrag der SdK zur Beschlussfassung für die 2. Gläubigerversammlung am 18. November 2022

Luxemburg, 14. November 2022 - Die Metalcorp Group S.A. hat heute einen

Gegenantrag der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") zu

ihren Beschlussvorschlägen für die 2. Gläubigerversammlung der Gläubiger

ihrer Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) am 18. November 2022 um 12 Uhr

in Frankfurt am Main erhalten. Da der Gegenantrag zwischen dem Unternehmen

und der SdK abgestimmt wurde, empfiehlt die Metalcorp Group den

Anleihegläubigern der Anleihe 2017/2022, allen neuen Beschlussvorschlägen

der SdK zuzustimmen.

Die SdK schlägt in Abstimmung mit der Metalcorp Group und in Ergänzung zu

den Vorschlägen der Gesellschaft (Verlängerung der Laufzeit um ein Jahr und

erhöhter Coupon von 8,5 % p.a.) einerseits eine Flexibilisierung der

Modalitäten für eine vorzeitige Rückzahlung (Rückzahlung auch in

Teilbeträgen und zum Nennbetrag) und andererseits feste Teilrückzahlungen

vor (Beträge von 8 Mio. Euro zum 31. März 2023 und 8 Mio. Euro zum 30. Juni

2023).

Daneben schlägt die SdK eine Gleichbehandlungspflicht mit den Inhabern der

Anleihe 2021/2026 vor und möchte im Wege der Klarstellung die bereits

gewährte Sicherheit in Form der Anteile an der Emittentin in die

Anleihebedingungen aufnehmen. Die Vorschläge werden ergänzt durch

Kündigungsrechte im Falle der Zuwiderhandlung.

Der Gegenantrag kann unter folgendem Link auf der Webseite der Metalcorp

abgerufen werden: https://metalcorpgroup.com/glaubigerabstimmung_anleihe/.

Anleihegläubiger, die bereits die generelle Weisung zu den Vorschlägen der

Verwaltung erteilt haben, müssen nicht mehr aktiv werden.

Anleihegläubiger werden gebeten, das auf der vorgenannten Webseite

erhältliche ergänzte Vollmachts- und Weisungsformular zur Erteilung von

Vollmachten an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu

verwenden. Sollten Anleger bereits das ursprüngliche Formular genutzt haben,

können sie auch auf Seite 2 des Formulars handschriftlich die Gegenanträge

einfügen und ankreuzen. Bitte bezeichnen Sie diese als Antrag Nr. "1.2 SdK",

"2.2 SdK" und "3.2 SdK". Da die SdK in Abstimmung mit der Metalcorp Group zu

allen drei Tagesordnungspunkten Gegenanträge gestellt hat, muss zu jedem

Tagesordnungspunkt ein Gegenantrag genannt werden, damit erkennbar ist,

wofür oder wogegen gestimmt wird. Anleihegläubiger werden gebeten, wenn sie

für die Gegenanträge der SdK stimmen wollen, nur diese anzukreuzen und nicht

die Vorschläge der Gesellschaft.

Der Gesellschaft liegen bereits zahlreiche Anmeldungen vor und sie geht

davon aus, insbesondere durch weitere in Aussicht gestellte Anmeldungen (u.

a. durch die SdK und ihr nahestehende Anleihegläubiger), dass das Quorum und

die Zustimmung erreicht werden. Die Metalcorp Group bittet dennoch alle

Inhaber der Anleihe 2017/2022, persönlich oder per Vollmacht von ihrem

Stimmrecht Gebrauch zu machen und sich rechtzeitig bis zum 15. November 2022

um 24 Uhr (MEZ) anzumelden.

Für weitere Informationen:

Anouar Belli

Metalcorp Group S.A.

abelli@metalcorpgroup.com

Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

metalcorp@better-orange.de

