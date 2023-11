EQS-News: Medios verzeichnet stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte (deutsch)

Medios verzeichnet stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte

Medios verzeichnet stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte

14.11.2023

Finanzkennzahlen 3. Quartal 2023 vs. 3. Quartal 2022

* Umsatz steigt um 16,9 % auf 489,9 Mio. EUR

* EBITDA pre1 erhöht sich um 12,7 % auf 17,2 Mio. EUR

* Prognose für das Gesamtjahr 2023 konkretisiert

Berlin, 14. November 2023 - Medios, der führende Anbieter von Specialty

Pharma Solutions in Deutschland, hat im Neunmonatszeitraum 2023 nach einem

starken dritten Quartal erneut ein deutliches Wachstum generiert. So stieg

der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,9 % auf 1.343,5 Mio. EUR

(Vj. 1.211,4 Mio. EUR). Das EBITDA pre1 verbesserte sich um 5,7 % auf 46,3

Mio. EUR (Vj. 43,8 Mio. EUR). Im Segment Arzneimittelversorgung stieg der

externe Umsatz um 11,8 % auf 1.168,0 Mio. EUR (Vj. 1.044,4 Mio. EUR); davon

entfielen 33,5 Mio. EUR auf die neu akquirierte Blisterzentrum

Baden-Württemberg GmbH (bbw). Im Segment Patientenindividuelle Therapien

stieg der externe Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,0 % auf

175,0 Mio. EUR (Vj. 166,6 Mio. EUR).

Im dritten Quartal 2023 steigerte Medios den Umsatz um 16,9 % auf 489,9 Mio.

EUR; das EBITDA pre1 legte im selben Zeitraum um 12,7 % auf 17,2 Mio. EUR zu.

Infolge des Abverkaufs der im ersten Halbjahr strategisch aufgebauten

Vorräte lag der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Zeitraum von Juli

bis September 2023 bei 86,0 Mio. EUR (Vj.: 7,9 Mio. EUR). Damit stellt das

dritte Quartal das stärkste in der Unternehmensgeschichte von Medios dar.

Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Medios: "Mit der sehr

guten Entwicklung im dritten Quartal sind wir voll auf Kurs, unsere

Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz wird voraussichtlich den oberen Rand

unseres ursprünglichen Prognosekorridors erreichen. Das zeigt sehr deutlich,

dass wir mit unserer erweiterten Wachstumsstrategie auf dem richtigen Weg

sind. Damit leiten wir die nächste Phase der Unternehmensentwicklung ein und

werden in den nächsten Jahren insbesondere mit der geplanten Expansion in

weitere europäische Länder sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis von

Medios weiter erhöhen."

Medios hat im Neunmonatszeitraum 2023 weitere Fortschritte bei der Umsetzung

der erweiterten Wachstumsstrategie erzielt. In diesem Rahmen beabsichtigt

das Unternehmen insbesondere die geographische Expansion der Herstellung von

patientenindividuellen Therapien in andere europäische Länder und hat

bereits potenzielle europäische M&A-Ziele definiert. Darüber hinaus plant

das Unternehmen potenzielle strategische Partnerschaften im Bereich der

personalisierten Therapien.

Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 konkretisiert

Für das Geschäftsjahr 2023 konkretisiert Medios die bisherige Umsatzprognose

von 1,6 - 1,8 Mrd. EUR und erwartet nunmehr einen Konzernumsatz am oberen Ende

des Prognosekorridors bei ca. 1,8 Mrd. EUR (Vj. 1,6 Mrd. EUR; ca. +12 %). Das

EBITDA pre1 wird im Jahr 2023 voraussichtlich ca. 60 Mio. EUR betragen (Vj.

54,9 Mio. EUR; ca. +9 %) und damit einen Wert in der Mitte des

Prognosekorridors von 56 - 63 Mio. EUR erreichen. Der für die EBITDA pre1

Prognose für 2023 adjustierte Sonderaufwand umfasst - wie im Vorjahr -

Aufwendungen für Aktienoptionen und M&A-Aktivitäten sowie einmalige

performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina.

Mittelfristig strebt Medios einen Konzernumsatz von über 2 Mrd. EUR und eine

EBITDA pre1 Marge im mittleren einstelligen Bereich an.

Die Medios Quartalsmitteilung zum 30. September 2023 steht auf der Investor

Relations Website zum Download zur Verfügung.

Wichtige Kennzahlen (IFRS)

in Mio. EUR 9M 2023 9M 2022 in Q3 Q3 in %

% 2023 2022

Konzernumsatz 1.343,5 1.211,4 10,9 489,9 419,2 16,9

Arzneimittelversorgung 1.168,0 1.044,4 11,8 433,9 361,9 19,9

Patientenindividuelle 175,0 166,6 5,0 56,0 57,1 -2,0

Therapien

Services 0,5 0,4 26,7 0,1 0,2 -53,5

EBITDA pre1 46,3 43,8 5,7 17,2 15,3 12,7

Arzneimittelversorgung 33,7 28,2 19,5 13,8 10,7 28,5

Patientenindividuelle 17,8 19,3 -7,8 5,3 6,1 -12,9

Therapien

Services -5,3 -3,8 39,4 -1,9 -1,5 22,0

Cashflow aus 10,8 17,9 -40,- 86,0 7,9 >100,0

betrieblicher Tätigkeit 0

Wichtige Medios Termine im Geschäftsjahr 2023:

30. November: CIC Market Solutions Forum - Paris

6. Dezember: Berenberg European Conference - Pennyhill

1 EBITDA ist definiert als Konzernergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und

Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für

Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten sowie ab 2023 zusätzlich

um einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von

Herstellvolumina.

-------------------

Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in

Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten

Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der

Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien

einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale

Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma

Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

www.medios.ag

°