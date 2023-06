EQS-News: Medienmitteilung Zürich, 20. Juni 2023 Xlife Sciences: Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen an der heutigen Generalversammlung 2023 zu (deutsch)

Medienmitteilung Zürich, 20. Juni 2023 Xlife Sciences: Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen an der heutigen Generalversammlung 2023 zu

^

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung Zürich, 20. Juni 2023 Xlife Sciences: Aktionärinnen und

Aktionäre stimmten allen Anträgen an der heutigen Generalversammlung 2023 zu

20.06.2023 / 17:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt bekannt, dass die Aktionärinnen und

Aktionäre des Unternehmens allen Anträgen auf der Tagesordnung der

ordentlichen Generalversammlung (GV) 2023 zugestimmt haben, die heute in

Zürich stattgefunden hat. Insgesamt 3'289'495 stimmberechtigte Aktien, die

61.6% des gesamten Aktienkapitals entsprechen, waren an dieser

Generalversammlung vertreten.

David L. Deck, neu gewählter Präsident des Verwaltungsrates von Xlife

Sciences, kommentierte: «Wir danken allen unseren Aktionärinnen und

Aktionären für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Gleichzeitig möchten wir

unserem zurückgetretenen Präsidenten Dr. Bernhard Scholz erneut für seine

wertvollen Beiträge zu Gunsten von Xlife Sciences während der letzten vier

Jahre danken.»

Oliver R. Baumann, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von Xlife Sciences,

fügte hinzu: «Der Verwaltungsrat und das Management-Team sowie alle

Mitarbeitenden unserer 26 Projektgesellschaften setzen sich weiterhin dafür

ein, Werte für alle Stakeholder von Xlife zu schaffen. Zu den Fortschritten,

die wir im ersten Halbjahr 2023 erzielt haben, gehören unter anderem die

Erlangung eines bedeutenden EU-Patents für das Verfahren von Axenoll zur

Erzeugung von biologischem Gewebe, die US-Zulassung für das Screening-Gerät

NeuroMex von saniva diagnostics und der Verkauf von rund 45% der

Xlife-Beteiligung an Laxxon Medical. Die nächsten Meilensteine in der

Berichterstattung sind die Veröffentlichung unseres ESG-Berichts 2022 und

unseres Halbjahresberichts 2023 im dritten Quartal 2023.»

Finanzkalender

Halbjahresbericht 2023 21. September 2023

Kontakt

Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin,

handschin@irf-reputation.ch

Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Carl v. Halem,

carl.halem@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG

Talacker 35

8001 Zurich

Schweiz

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch

Handelsregister Zurich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste

Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.

Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contains

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update

or revise any forward-looking statements.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Xlife Sciences AG

Talacker 35

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 385 84 60

E-Mail: info@xlifesciences.ch

Internet: www.xlifesciences.ch

ISIN: CH0461929603

Valorennummer: A2PK6Z

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1661263

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1661263 20.06.2023 CET/CEST

°