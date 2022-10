EQS-News: Medienmitteilung: Leonteq neu als Benchmark-Administrator unter der europäischen Benchmark-Verordnung anerkannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Medienmitteilung: Leonteq neu als Benchmark-Administrator unter der europäischen Benchmark-Verordnung anerkannt

03.10.2022 / 07:00 CET/CEST

Zürich, 3. Oktober 2022

Leonteq ist neu als Drittland-Benchmark-Administrator im Rahmen der EU

Benchmark-Verordnung (BMR) anerkannt.

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2026 konzentriert sich Leonteq auf den

weiteren Ausbau und die Diversifizierung ihres Angebots über Produkte,

Anlageklassen und Emittenten hinweg. Dies wird es dem Unternehmen

ermöglichen, ihre Aktivitäten über das traditionelle Geschäft mit

strukturierten Produkten hinaus auszuweiten.

In diesem Zusammenhang hat Leonteq Securities AG im Einklang mit der BMR

eine Reihe von Richtlinien und Verfahren für die Leonteq Systematic Indices

eingeführt. Die BMR ist eine Regelung für Benchmark-Administratoren, die die

Genauigkeit und Integrität von Benchmarks sicherstellt. Nach dem

erfolgreichen Abschluss des Antragsverfahrens bei der Europäischen

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ist Leonteq Securities AG nun

als Drittland-Benchmark-Administrator anerkannt.

Die neuen Rahmenbedingungen beinhalten auch die Bildung eines

Index-Ausschusses, der sich aus Mitgliedern zusammensetzt, die die

Front-Office-, Betriebs- und Kontrollfunktionen von Leonteq vertreten. Der

Index-Ausschuss fungiert als Aufsichts- und Governance-Gremium für die

Leonteq Systematic Indices in Übereinstimmung mit der BMR und gewährleistet

die konsequente Integration ihrer Aktivitäten in das übergreifende Corporate

Governance-Rahmenwerk von Leonteq.

Mit dieser neuen Anerkennung wird Leonteq in der Lage sein, ihre

Anlagelösungen für Kunden durch Produkte zu erweitern, die sich auf eine

breite Palette von Indizes beziehen, welche als Benchmarks im Sinne der BMR

qualifizieren.

Alessandro Ricci, Head Investment Solutions und Mitglied der

Geschäftsleitung von Leonteq: «Die Anerkennung als

Drittland-Benchmark-Administrator durch die BMR ist ein weiterer wichtiger

Meilenstein im Bestreben unser Angebot für unsere Kunden weiter zu

diversifizieren. Wir demonstrieren damit unser fundiertes Verständnis von

Indexmanagement und unterstreichen unser Engagement für Best Practices,

indem wir Anlegern auf transparente und kosteneffiziente Weise Zugang zu

eigenen Indizes bieten.»

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz

für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten

modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und

Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,

Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte

Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen

Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq

Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von

kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das

Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche

über 50 Märkte abdecken. Leonteq Securities AG ist die wichtigste operative

Tochtergesellschaft der Leonteq AG. Das Unternehmen ist ein von der

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und

Mitglied des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte. Leonteq AG

ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for

information purposes only and does not constitute research. This press

release and all materials, documents and information used therein or

distributed in the context of this press release do not constitute or form

part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell

or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for

shares or other securities of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment

activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies

of this press release may not be made available (directly or indirectly) to

any person in relation to whom the making available of the press release is

restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or

from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by

law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.

statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target"

"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar

expressions. Such forward-looking statements are subject to known and

unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a

substantial divergence between the actual results, financial situation,

development or performance of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these

statements. These factors include, but are not limited to: (1) general

market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in

securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks

and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is

very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental

actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease

(COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's

operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19

outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic

instability and a significant decrease of total economic output in the

affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the

general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain

uncertain and could be significant. Against the background of these

uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither

the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective

bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to

prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any

of the information, opinions or forward-looking statements contained in this

press release or to adapt them to any change in events, conditions or

circumstances, except as required by applicable law or regulation.

Ende der Medienmitteilungen

