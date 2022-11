EQS-News: Medienmitteilung: Leonteq führt ETP+ Label ein und lanciert ihr erstes ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Medienmitteilung: Leonteq führt ETP+ Label ein und lanciert ihr erstes ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR

^

waiting on 1499615,news,bjoern_kuper

waiting on 1499615,news,reuters8

Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Medienmitteilung: Leonteq führt ETP+ Label ein und lanciert ihr

erstes ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR

30.11.2022 / 07:00 CET/CEST

____________________________________________________________

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ FÜHRT ETP+ LABEL EIN UND LANCIERT IHR

ERSTES ETP+ AUF DEN FUW SWISS 50 INDEX NTR

Zürich, 30. November 2022

Leonteq hat heute das ETP+ Label eingeführt, das für Anleger mehr

Sicherheit bietet. Unter dem neuen Label lanciert das Unternehmen

auch sein erstes Exchange Traded Product (ETP), das an den FuW

Swiss 50 Index NTR gebunden ist.

Leonteq stellt heute das ETP+ Label vor, das wesentliche

Innovationen für den ETP-Markt in der Schweiz bietet. Bei ETP+

haben sowohl die Verwahrstelle als auch der Collateral Agent,

beides renommierte Gegenparteien, ihren Sitz in der Schweiz.

Zudem erfolgen tägliche unabhängige Kontrollen, die das

Emittentenrisiko entscheidend mindern. In Kombination mit Leonteq

als einer Emittentin, bei der es sich um ein reguliertes

Wertpapierhaus mit einem Investment-Grade-Rating und einer

starken Kapitalbasis handelt, bietet diese neue Struktur

überzeugende Differenzierungsmerkmale zu bestehenden

ETP-Anbietern.

Besicherung zur Wahrung von Anlegerinteressen

Leonteq arbeitet mit SIX zusammen, um das Emittentenrisiko zu

reduzieren und die Interessen der ETP+ Investoren zu schützen,

indem alle ETP+ Verbindlichkeiten während des Produktlebenszyklus

besichert werden. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die

Sicherheiten bei SIX SIS AG gehalten, und SIX Repo AG ist in

ihrer Funktion als Collateral Agent für die tägliche Überprüfung

der Sicherheiten verantwortlich. Die Besicherungslösung für ETP+

basiert auf einem seit 2012 etablierten Rahmenwerk mit der SIX.

Nerin Demir, Head Repo & Collateral Management von SIX: «Wir

freuen uns, das ETP-Segment mit unserer Triparty Collateral

Management Lösung zu unterstützen. Unsere Dienstleistung

entspricht den höchsten Sicherheitsstandards und bietet

zusätzlichen Anlegerschutz. Leonteq ist ein sehr aktiver und

langjähriger Nutzer unserer Besicherungslösung und wir freuen uns

darauf, die Zusammenarbeit mit ihrer ersten ETP-Emission auf SIX

Swiss Exchange zu vertiefen.»

Erste ETP-Emittentin, die von der FINMA als Wertpapierhaus

bewilligt ist

Leonteq ist die erste Emittentin von ETP-Produkten auf dem

Schweizer Markt, die von der FINMA als Wertpapierhaus lizenziert

ist. Das Unternehmen verfügt zudem über ein von Fitch Ratings

Ltd. zugewiesenes Investment-Grade-Rating, eine starke

Kapitalbasis von insgesamt rund CHF 890 Millionen und kann auf

eine mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken. Damit

unterscheidet sich Leonteq von den bestehenden ETP-Emittenten,

bei denen es sich in der Regel um «Special Purpose Vehicles» ohne

nachgewiesenen Leistungsausweis, ohne Rating und ohne

regulatorische Aufsicht handelt und die oftmals nur über ein

minimales einbezahltes Eigenkapital verfügen.

Alessandro Ricci, Head Investment Solutions von Leonteq: «Wir

freuen uns, das ETP+ Label in der Schweiz einzuführen und damit

unsere Innovationskraft als führender Anbieter von Anlagelösungen

unter Beweis zu stellen. Mit der SIX können sich Anleger auf eine

renommierte Gegenpartei in der Schweiz verlassen und sicher sein,

dass ihre Anlagen geschützt sind.»

ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR

In diesem Zusammenhang lanciert Leonteq ihr erstes ETP+ auf den

FuW Swiss 50 Index NTR, der von der Redaktion der Finanz und

Wirtschaft (FuW) entwickelt wurde. Mit dem FuW Swiss 50 Index

NTR, der die 50 grössten handelbaren Schweizer Unternehmen

umfasst, erhalten Anleger Zugang zu einem repräsentativen Abbild

des Schweizer Aktienmarktes. Die Auswahl der Unternehmen im Index

erfolgt halbjährlich nach der frei handelbaren

Marktkapitalisierung und unter Berücksichtigung von

Mindestliquiditätsanforderungen. Die grössten 25 Unternehmen

werden doppelt gewichtet, während die restlichen 25 Unternehmen

einfach gewichtet werden, was zu einer breiteren Diversifizierung

im Vergleich zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes führt.

Der Index ist ein «Net-Total-Return» (NTR)-Index, was bedeutet,

dass Nettodividenden automatisch reinvestiert werden. Das ETP+

auf den FuW Swiss 50 Index NTR ist an der SIX Swiss Exchange

kotiert und für Schweizer Privatanleger und institutionelle

Investoren bereits ab einem Mindestanlagebetrag von CHF 26

erhältlich. Darüber hinaus ist das ETP auf den FuW Swiss 50 Index

NTR derzeit das einzige aktienbasierte ETP an der SIX Swiss

Exchange.

Alessandro Ricci: «Wir freuen uns, unsere erfolgreiche

Zusammenarbeit mit der Finanz und Wirtschaft, einer führenden

Finanzzeitung in der Schweiz, auszubauen. Das erste ETP+, das

Leonteq in Zusammenarbeit mit FuW emittiert hat, ist ein echtes

'Made in Switzerland'-Produkt, das Anlegern Zugang zu einem

attraktiven Angebot mit Engagement im Schweizer Aktienmarkt

bietet.»

Mehr über das neue ETP+ Label und das erste ETP+ auf den FuW

Swiss 50 Index NTR.

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden

Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer

eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative

Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die

Produktkategorien Kapitalschutz, Renditeoptimierung und

Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von

eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen

Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq

Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von

kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit

Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in

13 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq

Securities AG ist die wichtigste operative Tochtergesellschaft

der Leonteq AG. Das Unternehmen ist ein von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und Mitglied

des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte. Leonteq

AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves

for information purposes only and does not constitute research.

This press release and all materials, documents and information

used therein or distributed in the context of this press release

do not constitute or form part of and should not be construed as,

an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers

(public or private) to purchase or subscribe for shares or other

securities of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into

investment activity in any jurisdiction, and may not be used for

such purposes. Copies of this press release may not be made

available (directly or indirectly) to any person in relation to

whom the making available of the press release is restricted or

prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from

countries, to, in or from which this is restricted or prohibited

by law.

This press release may contain specific forward-looking

statements, e.g. statements including terms like "believe",

"assume", "expect", "target" "forecast", "project", "may",

"could", "might", "will" or similar expressions. Such

forward-looking statements are subject to known and unknown

risks, uncertainties and other factors which may result in a

substantial divergence between the actual results, financial

situation, development or performance of the Company or any of

its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly

presumed in these statements. These factors include, but are not

limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and

regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange

rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties

inherent in our business. In addition, currently, it is very

difficult to provide a meaningful prediction on how the

governmental actions in response to the ongoing outbreak of a

novel coronavirus disease (COVID-19) and other COVID-19 related

factors will affect Leonteq's operations and how long such

measures will remain in place. The COVID-19 outbreak has caused,

and may continue to cause, uncertainty, economic instability and

a significant decrease of total economic output in the affected

areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the

general economic environment in the markets in which Leonteq

operates remain uncertain and could be significant. Against the

background of these uncertainties, you should not rely on

forward-looking statements. Neither the Company nor any of its

affiliates or subsidiaries or their respective bodies,

executives, employees and advisers assume any responsibility to

prepare or disseminate any supplement, amendment, update or

revision to any of the information, opinions or forward-looking

statements contained in this press release or to adapt them to

any change in events, conditions or circumstances, except as

required by applicable law or regulation.

____________________________________________________________

Ende der Medienmitteilungen

____________________________________________________________

1499615 30.11.2022 CET/CEST

°