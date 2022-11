EQS-News: Marinomed Biotech AG meldet Umsatzsteigerung für die ersten 9 Monate 2022 und deutliche Fortschritte im Business Development (deutsch)

Marinomed Biotech AG meldet Umsatzsteigerung für die ersten 9 Monate 2022 und deutliche Fortschritte im Business Development

Marinomed Biotech AG meldet Umsatzsteigerung für die ersten 9 Monate 2022

und deutliche Fortschritte im Business Development

Marinomed Biotech AG meldet Umsatzsteigerung für die ersten

9 Monate 2022 und deutliche Fortschritte im Business Development

* Umsatzanstieg in den ersten 9 Monaten 2022 (9M) um 24% auf 7,1 Mio. EUR

(9M 2021: 5,7 Mio. EUR)

* Weitere Verbesserung des Betriebsergebnisses (EBIT) für die ersten neun

Monate um 26% auf -3,8 Mio. EUR (9M 2021: -5,2 Mio. EUR)

* Fortschritte bei Partnerschaften in allen drei Geschäftsbereichen

Virologie, Immunologie und Sonstige einschließlich Solv4U

* Solider Finanzmittelbestand

* Marinomed bestätigt finanziellen Ausblick für 2022

* Telefonkonferenz heute, 21. November, um 10.00 Uhr MEZ (9:00 Uhr GMT)

Korneuburg, Österreich, 21. November 2022 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI),

ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit

global vermarkteten Therapeutika, gab heute starke Finanzergebnisse für die

ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 bekannt.

"Trotz des schwierigen Umfelds war 2022 bisher ein sehr erfolgreiches Jahr

für Marinomed. Wir können unsere erfolgreichen BD-Aktivitäten fortsetzen und

bauen unser Carragelose-Partnernetzwerk innerhalb und außerhalb Europas

kontinuierlich aus. So haben wir eine Partnerschaft mit Procter & Gamble

vereinbart, die den Weg für die Kommerzialisierung von Carragelose in den

USA bereitet. Die USA sind der weltweit größte Markt für OTC-Produkte und

bieten daher enormes Potenzial. Wir sind davon überzeugt, dass diese

Partnerschaft wesentlich dazu beitragen wird, unsere mittel- bis

längerfristigen finanziellen Ziele zu erreichen", sagte Dr. Andreas

Grassauer, CEO von Marinomed. "Auch für das Marinosolv-Segment haben wir

gute Nachrichten: Unsere Partnerschaft mit Luoxin für Budesolv nimmt Fahrt

auf, nachdem es zuvor Verzögerungen aufgrund der restriktiven

Corona-Lockdowns in China gab. Zudem haben wir ein erfolgreiches erstes Jahr

für unsere Solv4U-Technologiepartnerschaften. Solv4U ist sehr gut angelaufen

und wir freuen uns, dass nach erfolgreichen Machbarkeitsstudien erste Kunden

daran interessiert sind, größere Folgeprojekte zu initiieren."

Pascal Schmidt, CFO von Marinomed, sagte: "In den ersten neun Monaten des

Jahres haben wir den Vorjahresumsatz erneut um einen zweistelligen

Prozentbetrag übertroffen, und sind auf dem besten Weg, diesen Wachstumskurs

fortzusetzen. In Anbetracht des aktuellen Marktumfelds hat Marinomed den

Dialog mit dem Kapitalmarkt intensiviert: Bei mehreren Investorenkonferenzen

und Roadshows hatten wir sehr gut gefüllte Terminkalender. Mit liquiden

Mitteln in Höhe von 9,5 Mio. EUR und dem stetig wachsenden Umsatz aus unserem

Carragelose-Geschäft verfügen wir über eine solide finanzielle Basis. Wir

können uns glücklich schätzen, dass wir heute mit Zuversicht in die Zukunft

blicken."

Operative Highlights in 9M 2022 und nach dem Berichtszeitraum

In den ersten neun Monaten des Jahres konnte Marinomed sein Partnernetzwerk

weiter ausbauen, insbesondere durch eine Lizenzvereinbarung mit Procter &

Gamble (P&G) für die Kommerzialisierung von Carragelose-Produkten in den

USA. Mit 7,9 Mrd. US$ ist das US-amerikanische Erkältungssegment fast

doppelt so groß wie der westeuropäische Markt (4,3 Mrd. US$) [1] und damit

für Marinomed sehr attraktiv. Auch die von Marinomed im Jahr 2021

eingegangenen Partnerschaften machen wichtige Fortschritte. M8

Pharmaceuticals, Marinomeds Partner für die Vermarktung von Carragelose in

Brasilien und Mexiko, treibt seine Bemühungen um die Marktzulassung voran.

Auch der wichtige Deal mit Luoxin für die Entwicklung und Vermarktung von

Budesolv in China nimmt Fahrt auf, nachdem restriktive lokale Lockdowns die

Arbeit zu Beginn des Jahres beeinträchtigt hatten.

Budesolv und mehrere andere Produktkandidaten in der Pipeline von Marinomed

basieren auf der firmeneigenen Marinosolv-Technologie, die in Form von

Solv4U-Technologiepartnerschaften auch für andere Pharmaunternehmen

zugänglich ist. Ein Jahr nach Markteinführung besteht an Solv4U ein

anhaltend starkes Interesse seitens potenzieller Partner, was auch an den

vollen Terminkalendern des BD-Teams bei mehreren Branchenkonferenzen im

Herbst 2022 zu sehen war. Darüber hinaus wurden einige

Solv4U-Machbarkeitsstudien für unterschiedliche Substanzklassen erfolgreich

abgeschlossen, von denen nun die ersten in umfangreicheren Folgeprojekten

weiterentwickelt werden.

Marinomed hat im Oktober 2022 Bernd Braunstein als Corporate Counsel in das

Führungsteam des Unternehmens aufgenommen. Dies ermöglicht dem Vorstand,

sich stärker auf Forschung und Business Development zu konzentrieren.

Außerdem wurde Chief Scientific Officer Dr. Eva Prieschl-Grassauer Anfang

November für ihre wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Leistungen mit dem

Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Um den beachtlichen Erfolg im OTC-Markt weiter auszubauen und zukünftiges

Wachstum zu ermöglichen, setzt Marinomed weitere geplante Schritte der

Strategie 2025 konsequent um. Mit einem Schwerpunkt auf Rx-

(verschreibungspflichtigen) Produkten konzentriert sich das Unternehmen auf

Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf in der Virologie und Immunologie,

mit Fokus auf autoreaktiven Immunstörungen. Die Validierung bestehender

Entwicklungsprogramme und die Konzeption der formalen präklinischen und/oder

anschließenden klinischen Entwicklungspläne sind im Gange.

Q3 Finanzergebnisse und Ausblick

Die Umsatzerlöse für die ersten 9 Monate 2022 stiegen im Vergleich zum

Vorjahr auf 7,1 Mio. EUR (9M 2021: 5,7 Mio. EUR; +24%). Von den drei

Geschäftssegmenten der Marinomed - Virologie, Immunologie und Sonstige

inklusive Solv4U - verzeichnete das Virologie-Segment den größten

Umsatzanteil mit anhaltend hohen Einnahmen für den Virusblocker Carragelose.

Die Nachfrage folgte in den ersten neun Monaten einem veränderten Muster im

Vergleich zu den Vorjahren: Die Kunden bestellten als Reaktion auf die

anhaltenden Probleme in der globalen Lieferkette länger im Voraus, was auch

auf eine breite Wertschätzung von Carragelose hindeutet. Dies führte dazu,

dass der Umsatz im dritten Quartal leicht unter dem Rekordwert des dritten

Quartals 2021 lag (Q3 2022: 2,2 Mio. EUR vs. Q3 2021: 2,5 Mio. EUR). Um sich auf

mögliche Engpässe vorzubereiten und die Nachfrage bedienen zu können, hat

Marinomed seine Lagerbestände an Roh- und Hilfsstoffen erhöht.

Die F&E-Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf 4,9 Mio. EUR gesunken

(9M 2021: 6,1 Mio. EUR, -18%), was vor allem auf reduzierte klinische

Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen ist. Im Rahmen der erweiterten

Strategie 2025 bereitet Marinomed derzeit mehrere Rx-Produktkandidaten vor,

die in den kommenden Jahren in die formale präklinische und später in die

klinische Entwicklung gehen sollen.

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf -3,8 Mio. EUR, eine Verbesserung

gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 26% (9M 2021: -5,2 Mio. EUR).

Der Nettoverlust für diesen Zeitraum betrug 5,8 Mio. EUR gegenüber 6,3 Mio. EUR

in den ersten neun Monaten 2021.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Ende des dritten Quartals 2022 auf 9,5

Mio. EUR (31. Dez. 2021: 5,8 Mio. EUR).

Marinomed bestätigt seinen Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2022: Das

Unternehmen erwartet für Carragelose einen Umsatz im zweistelligen

Millionenbereich, aber insgesamt einen operativen Verlust für 2022.

Angesichts der vielversprechenden Fortschritte bei den Partnerschaften

erwartet Marinomed, mittelfristig die operative Profitabilität zu erreichen.

Ausgewählte Finanzzahlen für 9M 2022

Alle Beträge in Tausend EUR 9M 2022 9M 2021

Umsatz 7.095 5.715

Personalaufwand -3.538 -3.270

F&E-Aufwendungen -4.950 -6.060

Operatives Ergebnis (EBIT) -3.831 -5.194

Gesamtergebnis der Periode -5.789 -6.303

Cashflow aus der Betriebstätigkeit -3.726 -4.828

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und 3.702 -4.751

Zahlungsmitteläquivalente

zum zum

30.09.2022 31.12.2021

Kapital und Rücklagen -3.547 191

Zahlungsmittel und 9.504 5.802

Zahlungsmitteläquivalente

Die vollständige Quartalsmitteilung ist auf der Website des Unternehmens zu

finden: https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen

Details zur Telefonkonferenz:

Die Marinomed Biotech AG wird heute in einer in englischer Sprache

abgehaltenen Telefonkonferenz die Ergebnisse der ersten neun Monate

erläutern. Die Telefonkonferenz beginnt um 10:00 Uhr MEZ (9:00 Uhr GMT). Als

Ansprechpartner stehen Dr. Andreas Grassauer, CEO, Dr. Eva

Prieschl-Grassauer, CSO, und Pascal Schmidt, CFO, zur Verfügung.

Vorregistrierung:

Die Teilnehmer können sich im Voraus anmelden und erhalten spezielle

Einwahldaten, um einfach und schnell an der Telefonkonferenz teilnehmen zu

können:

https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5664951&linkSecurityString=c86650428

Einwahl:

Wenn Sie sich angemeldet haben (siehe oben), verwenden Sie bitte die in der

Bestätigungs-E-Mail angegebenen Informationen. Wir empfehlen, sich ein paar

Minuten vor dem Anruf einzuwählen.

Zugehörige Präsentation:

Link zur Internet-Präsentation:

https://www.c-meeting.com/web3/join/MLD3PK2LN4AYV8

Das Marinomed-Präsentationsfenster öffnet sich zu Beginn der Konferenz. Der

Webcast unterstützt keine Audioübertragung (bitte folgen Sie den obigen

Anweisungen für die Audioübertragung). Die Präsentation kann ca. 15 Minuten

vor der Telefonkonferenz von der Website des Unternehmens heruntergeladen

werden:

https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes

Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und

global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt

patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der

Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der

Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die

Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird

zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der

autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst

Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von

viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern

verpartnert sind. Zudem entwickelt Marinomed basierend auf Iota-Carrageen

Arzneimittel für verschiedene schwere virale Infektionskrankheiten. Das

Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime

Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen:

https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG Internationale Medienanfragen

PR: Lucia Mayr-Harting MC Services AG

T +43 2262 90300 158 Dr. Brigitte Keller, Dr. Regina Lutz

E-Mail: [1]pr@marinomed.com T +49 89 210228 0

IR: Stephanie Kniep E-Mail: [1]marinomed@mc-services.eu

T +43 2262 90300 226

E-Mail: [2]ir@marinomed.com

1. mailto:marinomed@mc-services.eu

1. mailto:pr@marinomed.com

2. mailto:ir@marinomed.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed

Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig

ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen

Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech

AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren",

"glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und

"Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an

dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die

Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern

an Partner auslizensiert.

[1] CHC Yearbook 2022, Nicolas Hall

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Marinomed Biotech AG

Hovengasse 25

2100 Korneuburg

Österreich

Telefon: +43 2262 90300

Fax: +43 2262 90300-500

E-Mail: office@marinomed.com

Internet: www.marinomed.com

ISIN: ATMARINOMED6

WKN: A2N9MM

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher

Handel)

