EQS-News: Manz AG berichtet über operative und strategische Fortschritte in den ersten neun Monaten 2022 (deutsch)

Manz AG berichtet über operative und strategische Fortschritte in den ersten neun Monaten 2022

08.11.2022 / 07:30 CET/CEST

* Umsatzwachstum um 17,0% gegenüber dem Vorjahr auf 191,4 Mio. EUR

* Segment Mobility & Battery Solutions verzeichnet signifikantes

Umsatzplus von 31,4% getrieben von der anhaltend dynamischen Entwicklung

des Elektromobilitätsmarktes

* Umsatz im Segment Industry Solutions mit stabilem Zuwachs von 9,6%

resultierend aus hoher Nachfrage von Kunden aus der Mikrochip-Produktion

* Ergebnis erwartungsgemäß von gegenläufigen Effekten geprägt, mit einem

insgesamt positiven Trend über die Quartale hinweg

Reutlingen, 08. November 2022 - Die Manz AG, weltweit agierender

Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, verzeichnete

in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatzanstieg auf 191,4 Mio. EUR nach

163,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der deutliche Anstieg von 17,0%

spiegelt die anhaltend hohe Dynamik des Geschäfts im Segment Mobility &

Battery Solutions einerseits und das solide Wachstum im Segment Industry

Solutions andererseits wider. Erwartungsgemäß war das Ergebnis im

Berichtszeitraum von gegenläufigen Effekten geprägt, zeigte über die

Quartale hinweg jedoch einen insgesamt positiven Trend. Insbesondere im

Segment Mobility & Battery Solutions schlugen deutlich gestiegene

Materialkosten sowie höhere Personalkosten zu Buche. Letztere waren vor

allem bedingt durch den Aufbau hochspezialisierter Fachkräfte zur

Weiterentwicklung der Batterietechnologie. Überdies erforderte der sehr hohe

Auftragsbestand zusätzliche externe Ressourcen zur Abwicklung. Dem wirkten

wiederum positive Währungseffekte entgegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen (EBITDA) belief sich nach den ersten neun Monaten 2022

auf 6,8 Mio. EUR (Vorjahr: 17,7 Mio. EUR), das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) auf -1,8 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR). Die Vorjahreswerte

waren durch den Anteilsverkauf an der Talus Manufacturing Ltd. in Höhe von

14,5 Mio. EUR positiv beeinflusst.

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Unsere

Entwicklung in den ersten neun Monaten 2022 belegt gerade vor dem

Hintergrund eines weltweit sehr herausfordernden Umfelds, dass wir mit der

Manz AG die richtigen strategischen Akzente gesetzt haben. Die

kontinuierlich anziehende Dynamik im Elektromobilitätsmarkt eröffnet uns

dabei ausgezeichnete Geschäftsopportunitäten für die Zukunft. Dies

unterstreicht nicht zuletzt unsere Kooperation mit Daimler Truck, in deren

Rahmen wir im dritten Quartal den ersten Auftrag für das InnoLab Battery in

Mannheim erhielten. Zudem haben wir im dritten Quartal mit Dürr und GROB

eine einzigartige Industrieallianz mit dem Ziel geschaffen, die vollständige

Wertschöpfungskette der Batterieproduktionstechnik in Europa abzubilden -

dies wird unsere sehr gute Marktpositionierung nachhaltig weiter stärken,

die sich im Übrigen auch in unserem sehr hohen Auftragsbestand zeigt." Der

Auftragsbestand lag zum 30. September 2022 bei 318,8 Mio. EUR nach 188,4

Mio. EUR zum Vorjahresstichtag.

Für das Gesamtjahr 2022 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum im unteren

bis mittleren zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr, eine

EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie ein

ausgeglichenes EBIT.

Umsatz, EBITDA und EBIT 9M 2022 im Vorjahresvergleich

in Mio. EUR 9M 2022 9M 2021

Umsatzerlöse Konzern 191,4 163,6

Mobility & Battery Solutions 73,0 55,6

Industry Solutions 118,3 108,0

EBITDA Konzern* 6,8 17,7

Mobility & Battery Solutions -4,2 6,0

Industry Solutions 11,0 11,8

EBIT Konzern* -1,8 8,7

Mobility & Battery Solutions -7,7 3,1

Industry Solutions 5,8 5,6

* Die Vorjahreszahlen wurden durch den Verkauf von Anteilen an der Talus

Manufacturing Ltd. in Höhe von 14,5 Mio. EUR positiv beeinflusst

Der vollständige Bericht für die ersten neun Monate 2022 steht ab heute auf

der Unternehmenswebseite www.manz.com im Bereich Investor Relations /

Veröffentlichungen zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil:

Manz AG - engineering tomorrow's production

Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen.

Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität,

Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik, entwickelt und

baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der

kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und

Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu

schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.

Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen

Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme

und Nasschemie.

Mit aktuell rund 1.500 Beschäftigten entwickelt und produziert die

Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan.

Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA

und Indien.

Die Manz AG wurde 1987 gegründet, seit 2006 ist sie an der Frankfurter Börse

notiert. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von

rund 228 Millionen Euro.

Kontakt:

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

Email: abartmann@manz.com

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

