EQS-News: Manor Kunstpreis 2024: Neue Künstler*innen der aufstrebenden Kunstszene in der Schweiz gefördert! (deutsch)

Manor AG / Schlagwort(e): Kooperation

07.08.2023 / 16:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Basel, 7. August 2023 - Das Jahr 2024 ist wieder ein

vielversprechendes Jahr für die Kunst: Die Jurys des Manor

Kunstpreises haben sechs Künstler*innen aus den verschiedensten

Bereichen des künstlerischen Schaffens nominiert: Malerei,

Skulptur, Fotografie, Videokunst, Performance und Installationen,

um nur einige zu nennen. Der Preis wird an Mathias Ringgenberg

alias PRICE aus dem Kanton Bern, Mahtola Wittmer aus Luzern

(Zentralschweiz), Johanna Kotlaris aus dem Tessin und Gina

Proenza aus dem Kanton Waadt verliehen*. Die begehrte

Auszeichnung ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für

zeitgenössische Kunst in der Schweiz. Seit über 40 Jahren wird

damit die aufstrebende Kunstszene des Landes unterstützt, indem

die geförderten Künstler*innen eine Ausstellung, ein

Ausstellungskatalog und eine Prämie erhalten. Darüber hinaus

erwirbt Manor eines der Werke des*der Künstler*in.

Durch den Manor Kunstpreis erhält die breite Öffentlichkeit

Zugang zu Ausstellungen von jungen Künstler*innen in zwölf

Kantonen - jeweils sechs Kantone in einem Jahr, und sechs weitere

Kantone im darauffolgenden Jahr.

Im Kunsthaus Centre d'art Pasquart in Biel/Bienne wurde Mathias

Ringgenberg, alias PRICE von der Jury für den Kanton Bern

ausgewählt. PRICE wurde 1986 in Rio de Janeiro geboren und

studierte an der Hochschule der Künste Bern und an der Rietveld

Academie in Amsterdam. PRICE ist sowohl in der Performance- als

auch in der bildenden Kunst aktiv und entwickelte ein Werk, in

dem sich verschiedene Räume überlagern: Theater- und

Performancebühne, Club, digitaler Raum, Laufsteg oder

Ausstellungsraum - ein jeder mit eigenen Ökosystemen, Mechanismen

der Historisierung und des Ausschlusses, Normen und Potenzialen.

Seine Arbeit wurde unter anderem in Trauma Bar, Berlin; Casa do

Povo, São Paulo; Basel Social Club, Basel; Istituto Svizzero, Rom

oder OCT0, Marseille gezeigt.

Für die Zentralschweiz, im Kunstmuseum Luzern, erhält Mahtola

Wittmer den Manor Kunstpreis 2024. Die 1994 geborene Luzerner

Künstlerin thematisiert in ihrem Werk alltägliche Begebenheiten

und deren absurde Momente. Ausgangspunkt ihrer Werke ist dabei

oft die Performance, die sie für die Ausstellung in verschiedene

Medien überführt: Fotografie, Video, Performance, Zeichnung,

Objekte und Installation.

Mahtola Wittmer studierte Design und Kunst an der Hochschule

Luzern Design & Kunst, wo sie ihren Master of Fine Arts erwarb,

an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an der

Akademie der Bildenden Künste in Wien.

Seit Beginn ihres Kunststudiums im Jahr 2015 nimmt sie aktiv an

Fotoausstellungen und künstlerischen Performances im In- und

Ausland teil. Seit 2020 leitet sie Workshops an der Pädagogischen

Hochschule Luzern und am KUKA Kinder- und Kulturatelier in

Emmenbrücke. Seit 2022 unterrichtet sie Bildende Kunst an der

Kantonsschule Musegg.

https://www.mahtola.ch

Im Tessin wird die in Zürich lebende Künstlerin Johanna Kotlaris

im Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) zu sehen

sein. Johanna Kotlaris, geboren 1988, hat einen Bachelor of Arts

in Design von der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam und einen

Master of Fine Arts vom Piet Zwart Institut in Rotterdam. Durch

Performance, Video, Installation, Skulptur und Text untersucht

ihre Arbeit die Komplexität unserer Beziehungen mit dem Selbst

und dem Anderen. Ihre Werke wurden kürzlich u.a. im Kunstmuseum

Luzern, an der Artgèneve, in der Kunsthalle Bern, im Théâtre

Arsenic in Lausanne und im Cabaret Voltaire in Zürich gezeigt.

Sie erhielt Residenzen u.a. bei Rupert in Vilnius, Air Berlin

Alexanderplatz, Stiftung BINZ39, F+F Kunstatelier der Stadt

Zürich Kulturabteilung, und das Berlin Atelier der Fachstelle

Kultur des Kantons Zürich.

https://johannakotlaris.com/

Die Jury des Manor Kunstpreises Waadt, vereint im Musée cantonal

des Beaux-Arts in Lausanne, verlieh den Preis 2024 an Gina

Proenza, die 1994 in Bogotá geboren wurde und in Lausanne und

Genf lebt und arbeitet. Die Künstlerin überzeugte die Jury durch

die Originalität und Feinheit ihrer Formensprache und ihrer

Referenzen sowie durch die beeindruckende Fülle an Arbeiten, die

sie in den letzten Jahren konsequent entwickelt hat.

Gina Proenza schloss 2017 ihr Studium der Visuellen Künste an der

ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) ab und besitzt ausserdem

ein Certificate of Advanced Studies in Dramaturgie und

Textperformance der Universität Lausanne und der Manufacture

(Haute École des Arts de la Scène). Sie hatte Einzelausstellungen

u.a. in der Kunsthalle St. Gallen, im Centre d'art de Neuchâtel

und im Centre Culturel Suisse in Paris und stellte ihre Werke in

Gruppenausstellungen u.a. bei Last Tango in Zürich und im PS120

in Berlin aus. Neben ihrer Arbeit im Atelier ist Gina Proenza in

die Aktivitäten der aufstrebenden Kunstszenen in der Region

involviert, sei es als Mitglied des aktuellen Programmteams des

Kunstraums Forde in Genf oder als Mitbegründerin des

Artist-Run-Space Pazioli in Renens. Sie unterrichtet Bildhauerei

und leitet ein Schreibatelier im Rahmen des Bachelorstudiengangs

Visuelle Künste an der ECAL.

*Bitte beachten Sie: Die Preisträger*innen für die Kantone Aargau

und Wallis (Musée d'art du Valais in Sion und Aargauer Kunsthaus

in Aarau) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ein Engagement für die junge Schweizer Kunstszene

Der Manor Kunstpreis, der im Jahr 2022 das 40-jährige Bestehen

feierte, ist einer der wichtigsten Förderpreise des

zeitgenössischen Kunstschaffens in der Schweiz. Er wurde 1982 von

Philippe Nordmann ins Leben gerufen, um jungen Schweizer

Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten. Er wird von einer

Fachjury jährlich und alternierend in den Städten Aarau, Basel,

Biel, Chur, Genf, Lausanne, Luzern (für die Zentralschweiz),

Lugano, Schaffhausen, Sitten, St. Gallen und Winterthur vergeben.

Ein Blick auf die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger

zeigt, dass der Manor Kunstpreis einer ganzen Reihe von

Künstlerinnen und Künstlern den Weg zum internationalen

Durchbruch geebnet hat.

Manor gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern des Manor

Kunstpreises ganz herzlich und wünscht ihnen viel Erfolg auf

ihrem weiteren künstlerischen Werdegang.

www.manor.ch/de/u/kunstpreis

Über Manor

Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz heisst ihre Kundinnen und

Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt

damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig

verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel Strategie (Nutzung und

Verknüpfung von physischen Geschäften, Online-Shop und Services)

und betreibt auf manor.ch auch einen Online Market Place für

ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Das Unternehmen ist in

allen Landesteilen vertreten, beschäftigt rund

7'900 Mitarbeitende und bildet über 200 Lernende aus. Zur Manor

Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte

und 23 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine

Million Artikel von rund 2'800 Lieferanten aus der ganzen Welt.

Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die im

Rahmen des Manor Programms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die

Manor Food Supermärkte liefern. Manor ist stolz auf ein Sortiment

mit über 5'000 lokalen Produkten und damit die Landwirte und

lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu

fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants

Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und

zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30

Kilometern verwendet.

manor.ch

