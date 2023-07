EQS-News: Mallia Therapeutics wirbt Seed-Finanzierung für neuartige topische Behandlung zur Stimulierung des Haarwachstums durch Immunmodulation ein (deutsch)

Mallia Therapeutics wirbt Seed-Finanzierung für neuartige topische Behandlung zur Stimulierung des Haarwachstums durch Immunmodulation ein

^

EQS-News: Mallia Therapeutics / Schlagwort(e): Finanzierung

Mallia Therapeutics wirbt Seed-Finanzierung für neuartige topische

Behandlung zur Stimulierung des Haarwachstums durch Immunmodulation ein

11.07.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mallia Therapeutics wirbt Seed-Finanzierung für neuartige topische

Behandlung zur Stimulierung des Haarwachstums durch Immunmodulation ein

* Topische Behandlung mit dem immunmodulierenden, löslichen, humanen

Protein CD83 (sCD83)

* sCD83 stimuliert Haarwachstum und die Bildung neuer Haarfollikel über

einen dualen Wirkmechanismus

* Nicht-systemischer Behandlungsansatz stellt eine vielversprechende

Methode sowohl bei hormonell bedingter androgenetischer Alopezie als

auch bei autoimmunbedingter Alopecia areata dar

* Unternehmen im Juni 2023 von Prof. Dr. Alexander Steinkasserer, einem

führenden Experten auf dem Gebiet der CD83-Biologie und Entdecker von

sCD83 als wichtigen Immunmodulator, und dem Biotech-Experten Dr. Manfred

Groeppel gegründet

* Vielversprechende präklinische und ex vivo Humandaten auf der Tagung der

European Hair Research Society (EHRS) vorgestellt

* Ausgewählt durch High-Tech Gründerfonds als Teilnehmer am kommenden

Munich Life Science Pitch Day am 13. Juli

Erlangen, 11. Juli 2023 / Mallia Therapeutics GmbH, ein biopharmazeutisches

Unternehmen, das lösliches CD83 (sCD83) zur Behandlung von Haarausfall

entwickelt, gab heute bekannt, dass das neu gegründete Unternehmen Kapital

im Rahmen der Seed-Finanzierung eingeworben hat. Das Unternehmen plant den

sCD83-Kandidaten auf der Grundlage von präklinischen und ex vivo Humandaten

zu entwickeln, die erstmals im Juni auf der 20. Tagung der European Hair

Research Society (EHRS) in Sheffield, Großbritannien, vorgestellt wurden.

Weltweit sind mehr als 50% der Männer sowie 50% der Frauen jenseits der

Menopause von hormonell bedingter androgenetischer Alopezie (Haarausfall)

betroffen, weitere 147 Millionen leiden an autoimmunbedingter Alopecia

areata. [1], [2] Trotz dieses hohen Bedarfs an wirksamen Therapien gibt es

derzeit nur Behandlungsmethoden, die lediglich den Lebenszyklus der

vorhandenen Haare verlängern und häufig nicht zu neuem Haarwuchs führen,

oder die das Immunsystem systemisch unterdrücken, was zu unerwünschten

Nebenwirkungen wie schweren Infektionen führen kann. Mallia geht davon aus,

dass sCD83 diese beiden Schwachstellen bisheriger Therapien adressieren kann

mit einem hervorragenden Sicherheitsprofil und einem doppelten

Wirkmechanismus, der sowohl den Erhalt der Haare als auch die Bildung neuer

Haarfollikel fördert.

sCD83, das im Jahr 2001 von Mallia-Mitbegründer Prof. Dr. Alexander

Steinkasserer als Immunmodulator entdeckt wurde, ist eine natürlich

vorkommende lösliche Form des humanen Proteins CD83. sCD83 hat eine

immunmodulierende Funktion und stimuliert das Haarwachstum über einen

doppelten Wirkmechanismus: Zum einen induziert es ein entzündungshemmendes

Milieu an den Haarfollikeln über eine Wirkung auf regulatorische T-Zellen

(Tregs), welche mit den follikulären Stammzellen interagieren und dadurch

das Haarwachstum aktivieren. Zum anderen bindet sCD83 direkt an die

follikulären Stammzellen und regt dort die Bildung neuer Haarfollikel an.

Auf diese Weise verhindert sCD83 nicht nur Haarausfall und beschleunigt das

Haarwachstum wie die derzeit vermarkteten lokalen Behandlungen, sondern regt

auch das Wachstum neuer Haare an.

Prof. Dr. Steinkasserer, Mitgründer und Geschäftsführer von Mallia

Therapeutics und Leiter der Abteilung für Immunmodulation am

Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg, sagte:

"Seit wir sCD83 identifiziert haben, untersuchen wir seine regulatorische

Funktion im Immunsystem. Mit unseren Ergebnissen zur positiven Wirkung von

sCD83 auf das Haarwachstum und der bemerkenswerten Fähigkeit, die Bildung

neuer Haarfollikel zu aktivieren, haben wir uns entschlossen, sCD83 als

Behandlung für Menschen zu entwickeln, die unter Haarausfall leiden. Unsere

vielversprechenden präklinischen Ergebnisse mit sCD83 zeigen, dass sein

dualer Wirkmechanismus zu ausgeprägten neuem Haarwachstum führen kann, wobei

unsere topische Formulierung zu den Haarwurzeln und den follikulären

Stammzellen vordringt, aber nicht systemisch wirkt. Auf diese Weise können

unerwünschte Wirkungen, die bei einer systemischen Immunmodulation auftreten

können, vermieden werden, was wir auch in unseren Untersuchungen bisher

bestätigen konnten. Obwohl Haarausfall eher als kosmetisches Problem

angesehen wird, kann er das psychische Wohlbefinden erheblich

beeinträchtigen und sogar zu Angstzuständen oder schweren Depressionen

führen. Wir sind daher sehr motiviert, Menschen mit Haarausfall eine sichere

und wirksame Behandlung anzubieten, und freuen uns, dass unser

wissenschaftlicher Ansatz zu so vielversprechenden präklinischen Ergebnissen

geführt hat."

In einem Vortrag auf der EHRS-Konferenz stellte Mitgründer und CSO von

Mallia Therapeutics Dr. Dmytro Royzman Daten aus einem präklinischen Modell

für androgenetischen Haarausfall vor, die zeigen, dass sCD83 die

Haarwachstumsphase (Anagenphase) beschleunigt und neues Haarwachstum

induziert. Daneben führte die sCD83-Behandlung in einem humanen ex vivo

System zu einer Verlängerung der Wachstumsphase des menschlichen Haares und

der Induktion von Signalwegen für Haarwachstum. Darüber hinaus stimulierte

die Anwendung von sCD83 die Vermehrung einer Stammzellpopulation in den

menschlichen Haarfollikeln.

Dr. Manfred Groeppel, Mitgründer und Geschäftsführer von Mallia

Therapeutics, fügte hinzu:

"Nach einer Reihe früherer Projektförderungen hat Mallia Therapeutics jetzt

erfolgreich die Seed-Finanzierungsrunde zur Fortsetzung der präklinischen

Forschung gestartet. Auf Grund unserer sehr vielversprechenden Daten und um

den finanziellen Bedarf für die Durchführung einer klinischen Studie zu

decken, planen wir die Serie-A-Finanzierung zeitnah nach dem Abschluss der

Seed-Runde. Wir freuen uns daher sehr, dass wir ausgewählt wurden, auf dem

Munich Life Science Pitch Day, einer Kooperation des IZB Innovations- und

Gründerzentrums Biotechnologie und des High-Tech Gründerfonds, zu

präsentieren. Angesichts der vielversprechenden Ergebnisse unserer laufenden

präklinischen Studien, inklusive Ergebnisse mit Gewebeproben von Patienten,

hoffen wir, innerhalb der nächsten zwei Jahre in die klinische Phase

eintreten und mit der Behandlung von Patienten beginnen zu können."

Über sCD83

sCD83 ist ein immunmodulierendes Protein, das sich in der Entwicklung für

die topische Behandlung von Haarausfall befindet. Das lösliche Protein, das

erstmals im Jahr 2001 von Mallia-Mitbegründer Prof. Dr. Steinkasserer

identifiziert wurde, wirkt entzündungshemmend, fördert die Wundheilung und

induziert neues Haarwachstum. [3] In verschiedenen präklinischen in vivo

Modellen konnte gezeigt werden, dass sCD83 regulatorische T-Zellen (Tregs)

aktiviert, die direkt mit den Haarfollikeln interagieren und diese

aktivieren können. Darüber hinaus bindet sCD83 direkt an die Haarfollikel

und aktiviert dadurch die follikulären Stammzellen, wodurch neues

Haarwachstum angeregt wird.

Lokal angewendetes sCD83 kann die Haarfollikel erreichen, was einen großen

Vorteil gegenüber systemischen Behandlungsmöglichkeiten darstellt. Mallia

Therapeutics entwickelt den dualen Wirkmechanismus von sCD83 für die

Behandlung von hormonell bedingtem Haarausfall bei Männern und Frauen (=

androgenetische Alopezie) und von autoimmunbedingtem, kreisrundem

Haarausfall bei Männern und Frauen (= Alopecia areata), den beiden

verbreitetsten Formen von Haarverlust.

Die androgenetische Alopezie ist die häufigste Form des Haarausfalls. Sie

verläuft in der Regel graduell und ist auf genetische und hormonelle

Faktoren zurückzuführen. Bei Männern führt sie häufig zu einem Zurückweichen

des Haaransatzes und Kahlheit am Oberkopf, bei Frauen zu schütterem Haar im

Scheitelbereich. Alopecia areata führt zu kreisrundem Haarausfall auf der

Kopfhaut, im Gesicht oder an anderen Körperstellen. Sie tritt auf, wenn das

Immunsystem "irrtümlich" Haarfollikel angreift, was zu autoimmunbedingtem

Haarausfall führt.

Über Mallia Therapeutics GmbH

Mallia Therapeutics GmbH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich

auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Haarausfall

konzentriert. Das Unternehmen wurde 2023 in Erlangen gegründet und wird von

einem erfahrenen Managementteam und weltweit führenden Experten für CD83 mit

mehr als 60 Publikationen und 20 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet

geleitet.

Mit sCD83, einer potenziellen Behandlungsmethode gegen Haarausfall in der

präklinischen Entwicklung, beabsichtigt Mallia, in den

Multi-Milliarden-Dollar-Markt für Alopezie einzutreten und Patienten eine

sichere und wirksame lokale Therapie anzubieten.

Vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn und erfahren sie hier mehr:

https://mallia-therapeutics.com/

Kontakt:

Dr. Manfred Groeppel

Gründer & Geschäftsführer

IR@mallia-therapeutics.com

Medien-Kontakt:

MC Services AG

Dr. Regina Lutz / Katja Arnold

Tel.: +49 (0)89 210 228 0

E-Mail: mallia-therapeutics@mc-services.eu

[1] Feinstein, R. P. (2022). Androgenetic alopecia.:

https://emedicine.medscape.com/article/1070167-overview

[2] Mostaghimi, A., Gandhi, K., Done, N., Ray, M., Gao, W., Carley, C., ...

& Sikirica, V. (2022). All-cause health care resource utilization and costs

among adults with alopecia areata: A retrospective claims database study in

the United States. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy, 28(4),

426-434: https://www.jmcp.org/doi/pdf/10.18553/jmcp.2022.28.4.426

[3] Royzman, D., Peckert-Maier, K., Stich, L., König, C., Wild, A. B.,

Tauchi, M., ... & Steinkasserer, A. (2022). Soluble CD83 improves and

accelerates wound healing by the induction of pro-resolving macrophages.

Frontiers in Immunology, 13, 1012647.:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9564224/

---------------------------------------------------------------------------

11.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1676797 11.07.2023 CET/CEST

°