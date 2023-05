EQS-News: Mainz Biomed schließt Partnerschaft mit Microba Life Sciences für die Entwicklung von PancAlert (deutsch)

Mainz Biomed schließt Partnerschaft mit Microba Life Sciences für die Entwicklung von PancAlert

^

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Mainz Biomed schließt Partnerschaft mit Microba Life Sciences für die

Entwicklung von PancAlert

10.05.2023 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mainz Biomed schließt Partnerschaft mit Microba Life Sciences für die

Entwicklung von PancAlert

* Die Kombination von DNA- und Mikrobiom-Biomarkern hat das Potenzial, das

technische Profil des innovativen Früherkennungstests für

Bauchspeicheldrüsenkrebs zu verbessern

* Gemeinsames Projekt zur Erforschung krankheitsspezifischer

Mikrobiom-Biomarker

BERKELEY, KALIFORNIEN, USA und MAINZ, Deutschland - 10. Mai 2023 - Mainz

Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder "das Unternehmen"), ein

molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die

Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat heute eine Forschungskooperation

mit Microba Life Sciences (ASX: MAP) ("Microba") bekannt gegeben, einem

Mikrobiom-Spezialisten, der seine weltweit führende

Präzisionstechnologieplattform zur Messung des menschlichen Darmmikrobioms

für die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für schwere

Krankheiten einsetzt. Im Rahmen der Vereinbarung führen Microba und Mainz

Biomed ein Pilotprojekt durch, das Microbas patentierte metagenomische

Sequenzierungstechnologie und bioinformatischen Werkzeuge nutzt, um

potentielle neue Mikrobiom-Biomarker zur Erkennung von

Bauchspeicheldrüsenkrebs zu identifizieren.

Pankreaskrebs ist eine bösartige Neoplasie der Bauchspeicheldrüse und hat

eine der höchsten Mortalitätsraten unter allen Krebsarten. Mit jährlich

weltweit etwa 466.000 Todesfällen, ist diese Krankheit die siebthäufigste

krebsbedingte Todesursache.1 Die Überlebensrate ist eine der niedrigsten,

vor allem weil die Erkrankung meist erst spät erkannt wird und die

Behandlungsergebnisse mit der derzeitigen Standardtherapie oft nicht

zufriedenstellend sind. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt in Deutschland bei

etwa 10 %2 und weltweit bei 9 %.3 Wird die Diagnose jedoch in einem frühen

Stadium gestellt, ist die Überlebensrate deutlich höher.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Microba. Gemeinsam

verfolgen wir das Ziel, PancAlert als First-in-Class Screening-Test für die

Früherkennung dieser tödlichen Krebserkrankung zu entwickeln.", kommentierte

Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. "Angesichts des

wachsenden Verständnisses über die Rolle des Mikrobioms bei

Bauchspeicheldrüsenkrebs, halten wir es für entscheidend jetzt, wo der Test

in die klinische Entwicklung eintritt, zu untersuchen, wie diagnostische

Mikrobiom-Biomarker in die Analyse integriert werden können. Wir sind

gespannt auf die Kooperation mit einem weltweit führenden Spezialisten für

die Beschaffung und Analyse von mikrobiombasierten Proben und Datensätzen."

Das Projekt läuft voraussichtlich bis Ende 2023 und nutzt Microbas Community

Profiler (MCP), die einzigartige metagenomische Plattformtechnologie des

Unternehmens. MCP hat sich als erstklassiges Forschungsinstrument etabliert,

das umfassende und genaue Profile von Proben aus dem menschlichen

Magen-Darm-Trakt erstellt. Mainz Biomed vermarktet sein Hauptprodukt

ColoAlert®, einen hochwirksamen und einfach anzuwendenden Test zur

Darmkrebsfrüherkennung, derzeit in ausgewählten internationalen Märkten und

hat im Dezember 2022 eine pivotale klinische Studie (ReconAAsense) für einen

Darmkrebstest in den USA initiiert, der auch das unternehmenseigene

Portfolio an neuartigen Genexpressions-Biomarkern (mRNA) integrieren soll.

Diese Biomarker haben das Potential gezeigt, fortgeschrittene Adenome zu

identifizieren. Dabei handelt es sich um präkanzeröse Polypen, die häufig

mit Darmkrebs in Verbindung gebracht werden und die in diesem frühen Stadium

noch gut behandelbar sind. Die mRNA-Marker werden aktuell in europäischen

und US-amerikanischen Studien (ColoFuture/eAArly DETECT) untersucht. Die

Ergebnisse von eAArly DETECT werden für Mitte 2023 erwartet, und Mainz

Biomed geht davon aus, dass die Patientenrekrutierung für ReconAAsense in

der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen wird.

Referenzen

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A,

Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence

and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J

Clin. May 2021;71(3):209-249. doi: 10.3322/caac.21660. Epub Feb 4, 2021.

PMID: 33538338. Die Online-Datenbank GLOBOCAN 2020 ist als Teil des

Global Cancer Observatory der IARC unter http://gco.iarc.fr/ zugänglich.

2. Zentrum für Krebsregisterdaten, Robert-Koch-Institut, Mai 2023.

https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Bauchspeicheldruesenkrebs/bauchspeicheldruesenkrebs_node.html

3. Rawla P, Sunkara T, Gaduputi V. Epidemiologie von

Bauchspeicheldrüsenkrebs: Globale Trends, Ätiologie und Risikofaktoren.

World J Oncol. 2019;10(1):10-27. doi:10.14740/wjon1166

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen

für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist

ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender

Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem

Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels

Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in

Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für

die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von

Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung

von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für

weiterführende Informationen besuchen Sie http://www.mainzbiomed.com oder

folgen uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com

In Europa:

MC Services AG

Anne Hennecke/Caroline Bergmann

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

In den USA:

Spectrum Science

Melissa Laverty/Valerie Enes

+1 540 272 6465

mainz@spectrumscience.com

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an info@mainzbiomed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die

Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten",

"schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche

Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese

hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten

sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen

verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim

Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten

und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem

Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die

folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche

Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von

vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii)

Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen

oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die

hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten,

die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen

Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch

das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche

Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen

und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den

anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des

Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 5. Mai 2022. Die

Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC

unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser

Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich

auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf

das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine

Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun

schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt

wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mainz BioMed N.V.

Robert-Koch-Strasse 50

55129 Mainz

Deutschland

Internet: mainzbiomed.com

EQS News ID: 1628631

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

°