EQS-News: Mainz Biomed kündigt Erweiterung der ColoFuture-Studie in den USA an, um die Integration von neuartigen mRNA-Biomarkern in ColoAlert zu evaluieren (deutsch)

* Die Teilnehmerrekrutierung für die Studie eAArly DETECT soll

erwartungsgemäß im 1. Quartal 2023 abgeschlossen sein und die Ergebnisse

im 1. Halbjahr 2023 vorliegen

* Die Studie verbessert das demografische Profil von ColoFuture und

beschleunigt die Datenauswertung

* Potential für die Identifizierung von fortgeschrittenen Adenomen, eine

Form präkanzeröser Polypen, die oft die Vorstufe von Darmkrebs bilden

BERKELEY, USA - MAINZ, Deutschland - 15. November 2022 - Mainz Biomed NV

(NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder "das Unternehmen"), ein

molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die

Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gab heute die Initiierung von eAArly

DETECT bekannt. eAArly DETECT ist die US-amerikanische Erweiterung der

europäischen Machbarkeitsstudie ColoFuture des Unternehmens. Die Studie

dient der Beurteilung der Integration eines Portfolios neuartiger

Genexpressions-Biomarker (mRNA) in ColoAlert, dem äußerst wirksamen und

einfach anzuwendenden Erkennungstest für Darmkrebs von Mainz Biomed. Das

Produkt wird in Europa und ausgewählten internationalen Gebieten vertrieben.

ColoFuture/eAArly DETECT sind multizentrische Studien, die das Potential

dieser Biomarker für die Identifikation fortgeschrittener Adenome, einer

Form präkanzeröser Polypen, die oft die Vorstufe von Darmkrebs bilden,

bewerten sollen.

"Wir freuen uns sehr, die ColoFuture-Studie auf die USA auszuweiten, denn es

ermöglicht uns, den Zeitplan für die Evaluierung des Potentials der

Biomarker zu beschleunigen, die in unsere zentrale US-amerikanische Studie

eingegliedert werden sollen. Die Studie soll planungsgemäß noch in diesem

Jahr beginnen," kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von

Mainz Biomed. "Die kombinierten US-amerikanischen und europäischen Studien

stellen eine bahnbrechende Entwicklung in diesem Bereich dar, da die

potentielle Ausweitung des technischen Profils von ColoAlert auf

fortgeschrittene Adenome einen bedeutenden Fortschritt für das selbst

durchgeführte Darmkrebs-Screening bedeuten wird."

Fünf neuartige Genexpressions-(mRNA)-Biomarker wurden von der Université de

Sherbrooke, Quebec (Kanada), Anfang Januar 2022 einlizenziert. Im Rahmen der

Pionierarbeit des Instituts in diesem Bereich testeten Forscher eine Reihe

neuartiger Transkriptions-Biomarker unter Verwendung von Darmkrebsproben und

Proben präkanzeröser Läsionen. Die fünf von Mainz Biomed ausgewählten

mRNA-Marker boten die größte Sensitivität und Spezifizität des Nachweises

(Herring et al. 2021) und zeigten eine einzigartige Fähigkeit, heilbare

präkanzeröse Dickdarmpolypen sowie behandelbaren Darmkrebs im Frühstadium zu

identifizieren. Die eAArly DETECT-Studie wird die Effektivität dieser

Biomarker hinsichtlich einer Verbesserung der Produktspezifikationen von

ColoAlert bewerten, um die Anwendung des Tests auf die Identifizierung

fortgeschrittener Adenome entsprechend auszudehnen und gleichzeitig die

diagnostischen Sensitivitäts- und Spezifitätsraten von ColoAlert erhöhen zu

können. und gleichzeitig die Raten der diagnostischen Sensitivität und

Spezifizität von ColoAlert zu erhöhen. Das Unternehmen erwartet den

Abschluss der Rekrutierung von Studienteilnehmern im 1. Quartal 2023 und

plant die Top-Line-Ergebnisse der Studie im 1. Halbjahr 2023 bekannt zu

geben. Auf Grundlage der Ergebnisse wird Mainz Biomed entscheiden, ob

Biomarker in die pivotale U.S.-amerikanische Studie des Unternehmens

aufgenommen werden, die planungsgemäß im 4. Quartal 2022 beginnen soll.

Über ColoAlert

ColoAlert erkennt Darmkrebs durch einen einfach anzuwendenden Test mit einer

Sensitivität und Spezifität, die fast so hoch sind wie die einer invasiven

Darmspiegelung ( Dollinger MM et al., 2018). Der Test nutzt patentierte

Methoden zur Analyse von DNA-Zellen auf spezifische Tumormarker in

Kombination mit dem fäkalen immunochemischen Test (FIT). Er wurde

entsprechend entwickelt, um Tumor-DNA und Darmkrebsfälle im frühesten

Stadium zu erkennen. Das Produkt ist CE-IVDR-markiert (entspricht also

Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltrichtlinien der EU) und ist in

verschiedenen Ländern der Europäischen Union und in den Vereinigten

Arabischen Emiraten kommerziell erhältlich. Mainz Biomed vertreibt ColoAlert

aktuell über verschiedene klinische Partner. Sobald das Produkt in den USA

zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin,

den skalierbaren Vertrieb durch ein gemeinschaftliches Partnerprogramm mit

regionalen und nationalen Labordienstleistungsanbietern im ganzen Land zu

entwickeln.

Über Darmkrebs

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Zentren für

Krankheitskontrolle und -prävention) ist Darmkrebs die Krebsart mit der

zweithöchsten Sterblichkeitsrate in den USA und Europa, aber auch eine der

Krebsformen, bei denen eine Früherkennung eine Überlebenswahrscheinlichkeit

von über 90 % bietet. Die pro Jahr anfallenden Kosten für Tests an Patienten

sind minimal, vor allem im Vergleich mit Behandlungen im späteren Stadium

des Darmkrebses, die Patienten durchschnittlich 38.469 US-Dollar pro Jahr

kosten. Die American Cancer Society schätzte, dass 2021 in den USA ungefähr

149.500 neue Fälle von Dickdarm- und Enddarmkrebs festgestellt wurden, von

denen 52.980 zum Tod führten. Kürzliche Entscheidungen der US-amerikanischen

Food und Drug Administration (FDA) legen nahe, dass das Screening mit

DNA-Stuhltests, wie zum Beispiel ColoAlert, in den USA einmal alle drei

Jahre ab dem Alter von 45 Jahren durchgeführt werden sollte. Aktuell trifft

dies auf 112 Millionen Amerikaner im Alter von über 50 Jahren zu. Diese Zahl

wird sich innerhalb der nächsten 10 Jahre erwartungsgemäß auf 157 Millionen

erhöhen. Dies entspricht einem Marktpotential in den USA von ungefähr 3,7

Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen

für lebensbedrohende Krankheiten. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens ist

ColoAlert, ein akkurater, nicht-invasiver und einfach anzuwendender

Früherkennungsdiagnosetest für Darmkrebs. ColoAlert ist aktuell auf dem

europäischen Markt und in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.

Mit dem Produkt soll zudem im Jahr 2022 die pivotale klinische FDA-Studie

starten, die für die regulatorische Zulassung in den USA erforderlich ist.

Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed beinhaltet ebenfalls

PancAlert, ein Screeningtest zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs

auf der Grundlage der Multiplex-Erkennung molekular-genetischer Biomarker in

Echtzeit-Polymerasekettenreaktionen (PCR) in Stuhlproben. Für weiterführende

Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com oder folgen uns auf

LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com

In Europa:

MC Services AG

Anne Hennecke/Caroline Bergmann

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

In den USA:

Spectrum Science

Melissa Laverty/Valerie Enes

+1 540 272 6465

mainz@spectrumscience.com

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an info@mainzbiomed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Gewisse Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die

Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten",

"schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche

Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese

hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten

sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen

verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim

Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten

und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem

Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die

folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche

Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von

vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii)

Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen

oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die

hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten,

die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen

Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch

das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche

Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen

und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den

anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des

Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 5. Mai 2022. Die

Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC

unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser

Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich

auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf

das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine

Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun

schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt

wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

