EQS-News: Mainz Biomed gibt die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt und informiert über die Unternehmensentwicklung (deutsch)

Mainz Biomed gibt die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt und informiert über die Unternehmensentwicklung

16.11.2023 / 14:01 CET/CEST

ColoAlert® Umsätze stiegen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres

2023, die zum 30. September endeten, gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 102%

ColoFuture-Studie mit herausragenden Ergebnissen: eine Sensitivität für

Darmkrebs von 94% mit einer Spezifität von 97% und einer Sensitivität für

fortgeschrittene Adenome von 80%

BERKELEY, US - MAINZ, Deutschland - 16. November 2023 - Mainz Biomed NV

(NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder das "Unternehmen"), ein

molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die

Krebsfrüherkennung spezialisiert, hat heute die Finanzergebnisse des dritten

Quartals, das am 30. September 2023 endete, bekannt gegeben und über die

Unternehmensentwicklung informiert.

Die wichtigsten Höhepunkte:

* Die Umsätze mit ColoAlert® beliefen sich in der Berichtsperiode auf

681.000 USD. Sie stiegen damit um 102% im Vergleich zur

Vorjahresperiode.

* Bekanntgabe bahnbrechender klinischer Ergebnisse von ColoFuture, einer

internationalen klinischen Studie, die das unternehmenseigene Portfolio

neuartiger Genexpressions-Biomarker (mRNA) auf ihr Potenzial untersucht,

in die zulassungsrelevante klinische FDA-Studie (ReconAAsense) für den

Darmkrebsfrüherkennungstest der nächsten Generation integriert zu werden

* Fortschritte bei der Machbarkeitsstudie eAArly DETECT (US amerikanischer

Arm der klinischen Studie ColoFuture), deren Ergebnisse im vierten

Quartal 2023 erwartet werden

* Erweiterung des internationalen Netzwerks kommerzieller Partnerschaften

für ColoAlert®, den hochwirksamen und einfach anzuwendenden

DNA-basierten Darmkrebsfrüherkennungstest von Mainz Biomed, der im

Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells über Partnerschaften mit

großen Laborketten vertrieben wird, im Gegensatz zur bisherigen Methode,

bei der die Tests über ein zentrales Einzellabor abgewickelt werden

* Ausweitung des Corporate-Health-Programms in Deutschland über das System

für betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), in dem

Gesundheitsdienstleistungen für Mitarbeiter von großen Unternehmen

angeboten werden. Der gesamte deutsche BGM-Markt hat ein Potenzial von 1

Milliarde Euro jährlich.

* Fortschreitende Vorbereitungen für die klinische Studie ReconAAsense,

die planmäßig Mitte 2024 mit der Patientenrekrutierung beginnen soll.

Sie bietet das Potenzial einen neuen Gold-Standard-Status für das

Darmkrebsscreening von zuhause aus zu erreichen.

* Präsentation auf führenden Healthcare-Investorenkonferenzen wie der

Cantor Fitzgerald Global Healthcare Conference, der H.C. Wainwright

Global Investment Conference und dem JonesTrading 2023 Healthcare Summit

"Im vergangenen Quartal hat das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht,

allen voran die spektakulären Ergebnisse von ColoFuture. Es wurden mehrere

neuartige mRNA-Biomarker identifiziert, die potenziell in unsere klinische

US-Zulassungsstudie integriert werden können. Unser Ziel ist es einen neuen

Gold-Standard für das selbstdurchgeführte Darmkrebsscreening auf den Markt

zu bringen," kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz

Biomed. "Diese fantastischen Ergebnisse zusammen mit den zunehmenden

kommerziellen Erfolgen von ColoAlert® und unseren Aktivitäten in der

Produktentwicklung bilden ein solides Fundament, um unsere gesteckten

Wachstumsziele zu erreichen."

Kommerzielles Update: Erweiterung des Netzwerks von Laborpartnern,

Produktlaunches in mehreren Märkten und Ausbau des Programms für

betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland

Im Laufe des Quartals hat Mainz Biomed sein einzigartiges Geschäftsmodell

weiter ausgebaut, das auf der Zusammenarbeit mit großen Laborketten und

erfahrenen Vertriebspartnern basiert, im Gegensatz zur bisherigen Methode,

bei der die Tests über ein zentrales Einzellabor abgewickelt werden. Das

Unternehmen hat sein Netzwerk an europäischen und internationalen

kommerziellen Partnerschaften durch eine Kooperation mit Fugene Genetics

(FG) auf Israel ausgeweitet. FG wurde 2008 gegründet und ist ein

renommierter Anbieter von Gentests, der Privatkunden,

Gesundheitsorganisationen, Kliniken sowie humangenetischen Instituten im

gesamten Land eine breite Palette an fortschrittlichen genetischen

Labordienstleistungen anbietet. Mit über einer Million Menschen, die jedes

Jahr an Früherkennungsmaßnahmen teilnehmen, hat Israel eine der höchsten

Screening-Raten der Welt. Schätzungen zufolge könnten über 3,5 Millionen

Erwachsene in Israel vom Zugang zu ColoAlert profitieren. Mainz Biomed

bietet FG ColoAlert im Rahmen eines Partnerschaftsvertrags zu seinen

Standardbedingungen an. Die beiden Unternehmen arbeiten bei den

Marketingaktivitäten zusammen, um einen erfolgreichen Marktstart in Israel

zu gewährleisten.

Neben der Ausweitung der internationalen kommerziellen Präsenz des

Unternehmens war der Start des Vertriebs von ColoAlert® über seine Partner

in Großbritannien und Polen ein wichtiger Höhepunkt im Berichtsquartal.

Mainz Biomed arbeitet in Großbritannien mit dem Marylebone Laboratory

zusammen, das kürzlich seine Präsenz in London unter der Marke Marylebone

Diagnostic Centre ausgebaut hat und dort ein umfassendes Angebot an

Screeningmaßnahmen und diagnostischen Lösungen anbietet. Darmkrebs bleibt in

Großbritannien nach wie vor eine große Herausforderung für das

Gesundheitswesen: Jedes Jahr werden etwa 43.000 neue Fälle diagnostiziert

und 16.800 Todesfälle verzeichnet, d.h. dass durchschnittlich 46 Menschen

täglich an dieser Krankheit sterben. In Großbritannien leben 67 Millionen

Menschen, davon 8,4 Millionen in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen,

20 Millionen in der der 50- bis 75-Jährigen sowie 6,2 Millionen Menschen im

Alter von über 75 Jahren. Damit stellt das Land einen beträchtlichen Markt

für Darmkrebsfrüherkennung dar. Für Menschen im Alter von 50 bis 74 Jahren

wird alle zwei Jahre ein Darmkrebsscreening empfohlen. ColoAlert kann einen

wichtigen Beitrag zur Bekämpfung dieser verheerenden Erkrankung leisten. In

Anbetracht dieser Zahlen könnten in Großbritannien insgesamt etwa 34,6

Millionen Menschen von ColoAlert profitieren - ein großer potenzieller

Markt.

In Polen ist Mainz Biomed eine Partnerschaft mit testDNA Sp. z o. o. Sp. K

("testDNA") eingegangen, einem national führenden Unternehmen im Bereich der

DNA-basierten Testlösungen. Mit seinem Hauptsitz in Kattowitz, Polen,

verfügt das Labor von testDNA über ein ausgedehntes Netzwerk von über 300

Probeentnahmestellen im ganzen Land. Polen ist ein wichtiger Markt, denn der

Bedarf an alternativen Optionen für das Darmkrebsscreening ist hoch. Nach

Angaben des World Cancer Research Fund International, belegt das Land den

siebten Platz der Länder mit der höchsten darmkrebsbedingten

Sterblichkeitsrate der Welt. Mit über 21 Millionen Menschen, die über 40

Jahre alt sind, gibt es in dem Land ein bedeutendes Marktpotenzial für

ColoAlert®. Zudem ist die Bereitschaft bisher gering, an Maßnahmen der

Darmkrebsfrüherkennung teilzunehmen, was in Polen üblicherweise heißt, eine

Darmspiegelung durchzuführen. In der kürzlich im New England Journal of

Medicine veröffentlichten NordICC-Studie nahmen lediglich 33% der Personen,

die zur Koloskopie eingeladen wurden, diese tatsächlich wahr. Das

unterstreicht den Bedarf an neuen Screeningmaßnahmen, die weniger invasiv

sind und niedrigschwelliger zu Hause durchgeführt werden können.

Wichtig für den Vertrieb im Laufe des Quartals waren zudem die

kontinuierlichen Aktivitäten des Unternehmens, um den Zugang zu ColoAlert®

in seinem Heimatmarkt Deutschland auszuweiten. Das Unternehmen verfolgt eine

zweigliedrige Strategie. Innerhalb der ersten Säule dieser Strategie

erweiterte das Unternehmen das Angebot seines Tests im Rahmen des Systems

für betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in Deutschland. Dabei handelt

es sich um eine etablierte Initiative der Betriebsgesundheit, bei der

achtundvierzig der fünfzig größten Unternehmen in Deutschland ihren

Mitarbeitern Programme zur Förderung der Gesundheit anbieten. Über

sogenannte Corporate-Health-Programme wie BGM stellen führende Arbeitgeber

in Deutschland ihren Mitarbeitern Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung,

die von der Mitgliedschaft im Fitnessstudio über das Diabetesmanagement bis

hin zur Beratung reichen. Das zweite Element der Strategie für verbesserten

Patientenzugang besteht darin, das Bewusstsein für eine Früherkennung mit

ColoAlert® im Segment der privaten Krankenversicherung in Deutschland zu

erhöhen. Im dritten Quartal hat Mainz Biomed eine strategische Partnerschaft

mit dem Ärztlichen Labor Dr. Buhlmann geschlossen, einem angesehenen

Anbieter von PCR-basierten Analysen. Das umfangreiche Angebot des

Unternehmens umfasst molekulare Diagnostik, Genetik, HLA-Tests und

Infektionsdiagnostik und richtet sich an ein breites Netzwerk an Kunden, die

sowohl mit gesetzlichen als auch und privaten Krankenversicherungen

zusammenarbeiten. Gemäß Schätzungen des Verbandes der Ersatzkassen (vdek)

waren im Jahr 2022 rund 10,5% der deutschen Bevölkerung, also etwa 8,7

Millionen Menschen, privat krankenversichert. Ein erheblicher Teil dieser

Bevölkerungsgruppe ist zudem in der relevanten Altersklasse zwischen 50 und

74 und damit genau in der berechtigten Gruppe, für die in Deutschland ein

regelmäßiges Darmkrebsscreening empfohlen wird.

Höhepunkte der Produktentwicklung: Veröffentlichung herausragender

ColoFuture-Ergebnisse, Ergebnisse von eAArly DETECT planmäßig im vierten

Quartal 2023 erwartet, Fortschreiten der Vorbereitungen auf den Start der

Patientenrekrutierung in der klinischen US-Zulassungsstudie ReconAAsense

Mainz Biomed hat während des Berichtsquartals bahnbrechende Ergebnisse

seiner ColoFuture-Studie bekannt gegeben und damit einen transformativen

Meilenstein erreicht. Bei ColoFuture handelte es sich um eine internationale

multizentrische klinische Studie, die das Potenzial des unternehmenseigenen

Portfolios neuartiger Genexpressions-Biomarker (mRNA) zur Integration in

seine zulassungsrelevante klinische FDA-Studie (ReconAAsense) für den

Next-Generation-Darmkrebsfrüherkennungstest für zuhause untersuchen sollte.

Die herausragenden Ergebnisse zeigten eine Sensitivität für Darmkrebs von

94% und eine Spezifität von 97% sowie eine Sensitivität von 80% für

fortgeschrittene Adenome. Mainz Biomeds Portfolio von mRNA-Biomarkern stellt

eine potenziell richtungsweisende Innovation in der Darmkrebsfrüherkennung

dar, da es die Fähigkeit gezeigt hat Darmkrebsläsionen, einschließlich

fortgeschrittener Adenome, einer Art von präkanzerösen Polypen, die häufig

mit dieser tödlichen Krankheit in Verbindung gebracht werden, zu erkennen.

Parallel zu ColoFuture hat das Unternehmen seine klinische Studie in den USA

mit demselben Design und Ziel (eAArly DETECT) weiter vorangetrieben. Bei der

klinischen Studie eAArly DETECT handelt es sich um eine multizentrische

Machbarkeitsstudie, an der 266 Probanden an 25 Standorten teilnehmen und

deren Ergebnisse im vierten Quartal 2023 erwartet werden.

Während des dritten Quartals hat Mainz Biomed die Vorbereitungen für den

Start der Patientenrekrutierung in die Studie ReconAAsense

(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05636085) fortgesetzt. Diese pivotale

klinische Studie in den USA, in der der Darmkrebsfrüherkennungstest von

Mainz Biomed untersucht wird, bildet die Grundlage des Datenpakets, das von

der US-Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) geprüft werden

wird, um die Marktzulassung zu erhalten. Die Studie wird etwa 15.000

Probanden in 150 Zentren in den USA einschließen. Zu den Hauptzielen der

Studie gehören die Berechnung der Sensitivität, Spezifität, des positiven

Vorhersagewerts (PPV) und des negativen Vorhersagewerts (NPV) bei Probanden

mit durchschnittlichem Risiko für Darmkrebs und fortgeschrittene Adenome.

Wenn einer oder mehrere der mRNA-Biomarker in die ReconAAsense-Studie

integriert werden können und die Studie positive Ergebnisse liefert, könnte

die nächste Generation des Darmkrebsfrüherkennungstests von Mainz Biomed als

eine der stärksten und präzisesten Lösungen für ein Darmkrebs-Screening für

zuhause auf dem Markt positioniert werden. Der Test könnte dann nicht nur

Darmkrebs-Polypen mit einem hohen Grad an Genauigkeit erkennen, sondern

hätte auch das Potenzial, Darmkrebs durch die frühzeitige Identifizierung

von präkanzerösen Adenomen zu verhindern.

ZUSAMMENGEFASSTE KONSOLIDIERTE FINANZERGEBNISSE

In den zum 30. September 2023 endenden neun Monaten des Geschäftsjahres,

stiegen die ColoAlert® Umsätze des Unternehmens um 102% im Vergleich zur

Vorjahresperiode. Der operative Verlust des Unternehmens vergrößerte sich

verglichen mit den ersten neun Monaten des Jahres 2022 von 18,1 Millionen

USD auf 20,1 Millionen USD. Dieser Anstieg ist auf die erhöhten Aufwendungen

für Vertrieb und Marketing sowie für Forschung und Entwicklung (F&E)

zurückzuführen, dem jedoch auch ein Rückgang bei den Verwaltungs- und

Gemeinkosten gegenübersteht. Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing

stiegen planmäßig aufgrund der Ausweitung der kommerziellen Aktivitäten des

Unternehmens in Europa. Die erhöhten Aufwendungen für F&E sind auf das

laufende Entwicklungsprogramm für die nächste Generation des

Darmkrebsfrüherkennungstests von Mainz Biomed sowie auf erhöhte Kosten in

Zusammenhang mit den gesteigerten Rekrutierungsaktivitäten in den Studien

eAArly DETECT und ColoFuture zurückzuführen.

Das Unternehmen hat am 16. November 2023 seinen aktuellen Finanzbericht

(Formblatt 6-K) bei der US-Finanzbehörde SEC eingereicht, der sowohl einen

konsolidierten Quartalsabschluss als auch eine Erläuterung und Analyse der

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 des Managements enthält. Eine

Zusammenfassung der Finanztabellen ist im Folgenden enthalten:

Mainz Biomed

N.V.

Zusammenfassung

der

Bilanzposition

(ungeprüft)

(in U.S. Dollar)

30. 31.

Septem- Dezem-

ber ber

2023 2023

AKTIVA

Umlaufvermögen

Barmittel $ 9.320.381 $ 17.141.775

Forderungen 108.630 66.984

aus

Lieferungen

und

Leistungen

und

sonstige

Forderun-

gen, netto

Vorräte 493.588 175.469

Rechnungsab- 1.052.693 994.113

grenzungs-

posten und

sonstiges

Umlaufvermö-

gen

Gesamtes 10.975.292 18.378.341

Umlaufvermögen

Sachanla- 1.606.333 661.692

gen, netto

Immateriel- 3.536.089 -

le

Vermögens-

werte

Nutzungs- 1.788.977 1.177.695

rechte an

Vermögens-

werten

Sonstiges 104 23.275

Umlaufvermö-

gen

Bilanzsumme $ 17.906.795 $ 20.241.003

PASSIVA UND

EIGENKAPITAL

Kurzfristige

Verbindlichkei-

ten

Verbindlich- $ 3.104.456 $ 2.916.679

keiten und

Rechnungsab-

grenzungs-

posten

Kurzfristi- 7.281.158 1.040.573

ge

Fälligkei-

ten

langfristi-

ger

Verbindlich-

keiten

Verbindlich- 400.854 -

keiten aus

Akquisition

des

Patentport-

folios

Leasingver- 474.011 285.354

bindlichkei-

ten

Kurzfristige 11.260.479 4.242.606

Verbindlichkei-

ten gesamt

Langfristi- 971.916 943.214

ge

Verbindlich-

keiten

Leasingver- 1.428.368 959.116

bindlichkei-

ten

Verbindlich- 796.664 -

keiten aus

Akquisition

des

Patentport-

folios

Verbindlich- 14.457.427 6.144.936

keiten

gesamt

Eigenkapital

Aktienkapital 187.890 164.896

Agio 46.525.899 38.831.542

Kapitalrücklage 20.497.224 18.079.741

Bilanzverlust (64.144.694) (43.032.294)

Sonstiges 383.049 52.182

Ergebnis

Eigenkapital 3.449.368 14.096.067

gesamt

Bilanzsumme $ 17.906.795 $ 20.241.003

Mainz

Biomed

N.V.

Zusam-

menfas-

sende

Angaben

zur

Ge-

winnund

Verlust-

rech-

nung

(ungepr-

üft)

(in

U.S.

Dollars-

)

Drei Monate Neun Monate

mit Ende zum mit Ende zum

30. 30.

September September

2023 2022 2023 2022

Umsat- $ 181.669 $ 96.791 $ 680.718 $ 336.596

zerlöse

Umsatz- 94.483 78.178 305.793 190.741

kosten

Roher- 87.186 18.613 374.925 145.855

trag

Gewinn- 48% 19% 55% 43%

spanne

Betrieb-

liche

Aufwen-

dungen:

Ver- 1.122.134 605.844 5.207.795 3.393.858

trieb

und

Marke-

ting

For- 1.854.795 909.003 7.591.168 1.702.491

schung

und

Entwick-

lung

Verwal- 2.750.895 3.979.359 7.630.246 13.104.566

tungsun-

d

Gemein-

kosten

Betrieb- 5.727.824 5.494.206 20.429.209 18.200.915

liche

Aufwen-

dungen

gesamt

Operati- (5.640.638) (5.475.593) (20.054.284) (18.055.060)

ver

Verlust

Sonsti- (659.119) (120.634) (1.058.116) (143.614)

ge

Aufwen-

dungen

Verlust (6.299.757) (5.596.227) (21.112.400) (18.198.674)

vor

Ertrags-

steuern

Rück- - - - -

stel-

lung

für

Ertrags-

steuern

Peri- $ (6.299.757) $ (5.596.227) $ (21.112.400) $ (18.198.674)

odenver-

lust

Wechsel- 481.463 64.099 330.867 146.742

kursge-

winne

(bzw.

-verlus-

te)

Gesamt- $ (5.818.294) $ (5.532.128) $ (20.781.533) $ (18.051.932)

ergeb-

nis

Unver- $ (0,39) $ (0,39) $ (1,38) $ (1,32)

wässer-

ter und

verwäs-

sernder

Verlust

pro

Stammak-

tie

Gewich- 15.967.714 14.286.157 15.294.040 13.821.914

tete

durch-

schnitt-

liche

Anzahl

der im

Umlauf

befind-

lichen

Stammak-

tien

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung,

die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Fassung ist. Die

obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle

Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/

Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben:

LinkedIn

X (Previously Twitter)

Facebook

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen

für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist

ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender

Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem

Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels

Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in

Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für

die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von

Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung

von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für

weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com

In Europa:

MC Services AG

Anne Hennecke/Caroline Bergmann

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

In den USA:

Josh Stanbury

+1 416 628 7441

josh@sjspr.co

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die

Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten",

"schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche

Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese

hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten

sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen

verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim

Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten

und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem

Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die

folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche

Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von

vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii)

Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen

oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die

hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten,

die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen

Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch

das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche

Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen

und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den

anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des

Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 7. April 2023. Die

Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC

unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser

Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich

auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf

das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine

Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun

schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt

wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mainz BioMed N.V.

Robert-Koch-Strasse 50

55129 Mainz

Deutschland

Internet: mainzbiomed.com

