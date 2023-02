EQS-News: Mainz Biomed erwirbt gesamtes Patentportfolio für sein Testprogramm zur Darmkrebsdiagnose (deutsch)

Mainz Biomed erwirbt gesamtes Patentportfolio für sein Testprogramm zur Darmkrebsdiagnose

Mainz Biomed erwirbt gesamtes Patentportfolio für sein Testprogramm zur

Darmkrebsdiagnose

21.02.2023

Die Transaktion umfasst die Ausübung von Optionsvereinbarungen zum Erwerb

des Patentportfolios im Zusammenhang mit dem aktuellen Produkt ColoAlert und

den neuartigen mRNA-Genexpressions-Biomarkern, die in den Studien ColoFuture

und eAARLY DETECT untersucht werden

BERKELEY, US - MAINZ, Deutschland - 21. Februar 2023 - Mainz Biomed NV

(NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder "das Unternehmen"), ein

molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die

Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gab heute die Ausübung seiner Option

zur Akquisition der gesamten von Uni Targeting Research AS einlizenzierten

wissenschaftlichen Patente ("Intellectual Property", IP) für sein

Hauptprodukt ColoAlert bekannt. ColoAlert ist ein hochwirksamer und einfach

anzuwendender Test zur Erkennung von Darmkrebs, der in ganz Europa

vermarktet wird. Gleichzeitig übte das Unternehmen seine exklusive Option

mit SOCPRA Sciences Sante et Humaines S.E.C. ("SOCPRA") zum direkten Erwerb

aller Patente aus, einschließlich eines angemeldeten Patents, im

Zusammenhang mit einem Portfolio neuartiger Genexpressions-Biomarker (mRNA),

die gezeigt haben, dass sie Darmkrebsläsionen identifizieren können,

einschließlich fortgeschrittener Adenome, einer Art von präkanzerösen

Polypen, die häufig mit dieser tödlichen Krankheit in Verbindung gebracht

werden.

"Das ist ein wichtiger wertsteigernder Meilenstein, der uns bei der

Umsetzung unserer kommerziellen Strategie und unseres

Produktentwicklungsplans unterstützt. Unser Ziel ist es, den neuen

Goldstandard des Darmkrebstest für zuhause auf den Markt zu bringen",

kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. "Es

ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie, dass wir uns

das vollständige Patentportfolio für unsere Technologie sichern konnten.

Denn es vereinfacht die Administration, senkt die Materialkosten und

ermöglicht uns, die Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen", fügte

Baechler hinzu.

Mainz Biomed vertreibt ColoAlert in ganz Europa und in ausgewählten

internationalen Märkten durch ein differenziertes Geschäftsmodell, bei dem

Partnerschaften mit externen Laborketten geschlossen werden, die die

Testkits auswerten - im Gegensatz zur bisherigen Methode, bei der die Tests

über ein zentrales Einzellabor abgewickelt werden. Mainz Biomed stellt den

jeweiligen Laboren ColoAlert im Rahmen von Partnerschaftsverträgen zu

einheitlichen Bedingungen zur Verfügung. Für Großkunden gibt es die Option

des Co-Brandings, wobei jedes Labor die

Polymerase-Kettenreaktions-(PCR)-Testkits von Mainz Biomed je nach Bedarf

erwirbt und seinem Netzwerk von Ärzten und Patienten eine umfassende Lösung

für die innovative Darmkrebsfrüherkennung anbieten kann.

Das Unternehmen evaluiert derzeit die mRNA-Biomarker, die es von SOCPRA

akquiriert hat, in ColoFuture und eAArly DETECT, einer internationalen

multizentrischen klinischen Studie (in den USA und Europa), die das

Potential für die Integration der mRNA-Biomarker in ColoAlert untersucht.

Das von Mainz Biomed ausgewählte Portfolio von mRNA-Biomarkern basiert auf

Arbeiten der Universität Sherbrooke, in denen Forscher mehrere neuartige

Transkriptions-Biomarker in Proben von Darmkrebs und präkanzerösen Läsionen

getestet haben. Die Ergebnisse dieser Studien zeigten, dass die vom

Unternehmen ausgewählten mRNA-Targets eine starke Kombination aus

Sensitivität und Spezifität des Nachweises bieten (Herring et al. 2021). Die

ColoFuture-Studie (in den USA zu eAArly DETECT erweitert) bewertet die

Wirksamkeit dieser Biomarker zur Verbesserung des technischen Profils von

ColoAlert, um dessen Fähigkeit zur Identifizierung von fortgeschrittenen

Adenomen zu erweitern und gleichzeitig die diagnostische Sensitivität und

Spezifität von ColoAlert zu erhöhen.

Die Erweiterung der ColoFuture-Studie, ,eAArly DETECT', wird die

Rekrutierung planmäßig im ersten Quartal 2023 abschließen. Die Ergebnisse

werden in der ersten Jahreshälfte 2023 veröffentlicht. Basierend auf den

Studienergebnissen wird Mainz Biomed über die Integration der Biomarker in

die US-Zulassungsstudie "ReconAAsense" entscheiden, die im Sommer 2023 mit

der Aufnahme von Patienten beginnen soll und deren Ergebnisse 2025 erwartet

werden.

Die ReconAAsense-Studie (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05636085) bildet

die Grundlage des Datenpakets, das bei der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA) zur Prüfung eingereicht wird, um die Marktzulassung in

den Vereinigten Staaten zu erhalten. Es handelt sich um eine prospektive

klinische Studie, an der etwa 15.000 Probanden an 150 Standorten in den USA

teilnehmen werden. Zu den Studienzielen gehören die Berechnung von

Sensitivität, Spezifität, positivem Vorhersagewert (PPV) und negativem

Vorhersagewert (NPV) bei Personen mit durchschnittlichem Risiko für

Darmkrebs und fortgeschrittene Adenome. Im Erfolgsfall wird der mRNA- und

DNA-basierte Darmkrebs-Früherkennungstest des Unternehmens der robusteste

und genaueste diagnostische Test für den Heimgebrauch auf dem Markt sein, da

er nicht nur Krebsgeschwüre mit einem hohen Grad an Genauigkeit erkennt,

sondern auch das Potenzial hat, Darmkrebs durch die frühzeitige Diagnose von

präkanzerösen Adenomen zu verhindern.

Über ColoAlert

ColoAlert erkennt Darmkrebs durch einen einfach anzuwendenden Test mit einer

hohen Sensitivität und Spezifität ( Dollinger MM et al., 2018). Der Test

nutzt proprietäre Methoden zur Analyse von Zell-DNA auf spezifische

Tumormarker in Kombination mit einem fäkalen immunochemischen Test (FIT). Er

wurde entwickelt, um Tumor-DNA und Darmkrebsfälle in frühen Stadien zu

erkennen. Das Produkt ist CE-IVDR-zertifiziert (entspricht also

Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltrichtlinien der EU) und ist in

verschiedenen Ländern der Europäischen Union und in den Vereinigten

Arabischen Emiraten kommerziell erhältlich. Mainz Biomed vertreibt ColoAlert

aktuell über ein Reihe klinischer Partner. Sobald das Produkt in den USA

zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin,

ein skalierbares Vertriebssystem durch ein gemeinschaftliches

Partnerprogramm mit regionalen und nationalen Labordienstleistungsanbietern

im ganzen Land zu etablieren.

Über Darmkrebs

Laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control

and Prevention (CDC) ist Darmkrebs die Krebsart mit der zweithöchsten

Sterblichkeitsrate in den USA und Europa, aber auch eine, bei der eine frühe

Erkennung eine Überlebenswahrscheinlichkeit von über 90 % bietet. Die

American Cancer Society schätzte, dass 2021 in den USA ungefähr 149.500 neue

Fälle von Dickdarm- und Enddarmkrebs aufgetreten sind, von denen 52.980 zum

Tod führten. In neuesten Entscheidungen empfiehlt die US-amerikanischen Food

und Drug Administration (FDA), dass das Screening mit DNA-Stuhltests, wie

zum Beispiel ColoAlert, in den USA einmal alle drei Jahre ab dem Alter von

45 Jahren durchgeführt werden sollte. Aktuell käme das für 112 Millionen

Amerikaner im Alter in Frage, die über 50 Jahren alt sind. Diese Zahl wird

sich innerhalb der nächsten 10 Jahre erwartungsgemäß auf 157 Millionen

erhöhen. Dies entspricht einem Marktpotential in den USA von ungefähr 3,7

Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen

für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist

ColoAlert, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender

Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs. ColoAlert ist auf dem

europäischen Markt und in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.

Das Unternehmen führt derzeit eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in

den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst

auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von

Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Dabei handelt

es sich um einen PCR-basierten Multiplex-Test zur Erkennung von

molekular-genetischen Biomarkern in Stuhlproben. Für weiterführende

Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com oder folgen uns auf

LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com

In Europa:

MC Services AG

Anne Hennecke/Caroline Bergmann

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

In den USA:

Spectrum Science

Melissa Laverty/Valerie Enes

+1 540 272 6465

mainz@spectrumscience.com

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an info@mainzbiomed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die

Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten",

"schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche

Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese

hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten

sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen

verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim

Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten

und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem

Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die

folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche

Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von

vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii)

Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen

oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die

hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten,

die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen

Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch

das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche

Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen

und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den

anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des

Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 5. Mai 2022. Die

Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC

unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser

Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich

auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf

das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine

Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun

schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt

wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

