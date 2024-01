EQS-News: Macan setzt neue Maßstäbe: erstes vollelektrisches SUV von Porsche (deutsch)

Macan setzt neue Maßstäbe: erstes vollelektrisches SUV von Porsche

Macan setzt neue Maßstäbe: erstes vollelektrisches SUV von Porsche

25.01.2024

* Weltpremiere als Macan 4 und Macan Turbo

* PSM-Antriebe mit bis zu 470 kW (639 PS) und 1.130 Nm

* 100 kWh-Batterie für bis zu 613 Kilometer Reichweite

* Driver Experience mit neuem Betriebssystem und AR-Technologie

* Hohe Alltagstauglichkeit und bis zu 2.000 Kilogramm Anhängelast

Porsche bringt sein zweites vollelektrisches Modell an den Start: Der neue

Macan mit bis zu 470 kW (639 PS) starken Antrieben bietet E-Performance auf

jedem Terrain und hohe Alltagstauglichkeit. Fahrleistungswerten auf

Sportwagen-Niveau stehen hochleistungsfähiges Schnellladen mit bis zu 270 kW

und bis zu 613 Kilometer Reichweite im WLTP gegenüber.

Stuttgart/Singapur. Zehn Jahre nach seiner Markteinführung startet der

Porsche Macan vollelektrisch in die zweite Modellgeneration. Durch

progressives, zeitloses Design, markentypische Performance,

langstreckentaugliche Reichweite und hohe Alltagstauglichkeit sollen der

neue Macan 4 und der neue Macan Turbo die Anforderungen der Porsche Kunden

an ein SUV vollumfänglich erfüllen. "Wir heben den Macan auf ein völlig

neues Niveau - mit außergewöhnlicher E-Performance, der neuen Driver

Experience und ausdrucksstarkem Design", sagte Oliver Blume,

Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, im Rahmen der Weltpremiere in

Singapur.

"Wir haben den Anspruch, mit dem vollelektrischen Macan das sportlichste

Modell in seinem Segment anzubieten", so Jörg Kerner, Leiter Baureihe Macan.

Porsche setzt an Vorder- und Hinterachse ausschließlich auf permanenterregte

PSM-Elektromotoren der neuesten Generation. Sie erzielen einen hohen

Wirkungsgrad und ermöglichen eine optimale Reproduzierbarkeit der

Leistungsabgabe. Schon die Zahlen sprechen für E-Performance auf Top-Niveau:

In Zusammenspiel mit der Launch Control kommt der Macan 4 auf bis zu 300 kW

(408 PS) Overboost-Leistung, der Macan Turbo auf bis zu 470 kW (639 PS). Das

maximale Drehmoment liegt bei 650 beziehungsweise 1.130 Nm. Das garantiert

sportliche Fahrleistungen: Der Macan 4 beschleunigt aus dem Stand in 5,2

Sekunden auf 100 km/h, der Macan Turbo benötigt 3,3 Sekunden. Die

Höchstgeschwindigkeit ist bei 220 beziehungsweise 260 km/h erreicht.

Neue Premium Platform Electric mit 800-Volt-Architektur

Die Elektromotoren schöpfen ihre Energie aus einer Lithium-Ionen-Batterie im

Unterboden, von deren 100-kWh-Bruttokapazität bis zu 95 kWh aktiv genutzt

werden. Der HV-Akku ist zentraler Bestandteil der neu entwickelten Premium

Platform Electric (PPE) mit 800-Volt-Architektur, auf der der neue Macan als

erstes Modell von Porsche aufsetzt. Die DC-Ladeleistung beträgt bis zu 270

kW. Der Ladestand der Batterie kann an einer geeigneten Schnellladesäule

innerhalb von zirka 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent angehoben werden. An

400-Volt-Ladesäulen wird beim sogenannten Bank-Laden durch einen

Hochvolt-Schalter im Akku die 800-Volt-Batterie in zwei Batterien mit je 400

Volt Nennspannung geteilt. Dies ermöglicht besonders effizientes Laden ohne

zusätzlichen HV-Booster mit einer Leistung von bis zu 135 kW. An

haushaltsüblichen Wallboxen ist AC-Laden mit bis zu 11 kW möglich.

Während der Fahrt kann über die E-Maschinen mit bis zu 240 kW Energie

rekuperiert werden. Darüber hinaus zahlt die sogenannte Integrated Power Box

(IPB) auf die Effizienz der neuen Macan-Modelle ein. Gleichzeitig spart sie

Gewicht und Bauraum. Die innovative und kompakte IPB vereint drei Bauteile:

den Onboard-AC-Lader, den Hochvolt-Heizer sowie den DC/DC-Wandler. Die

kombinierte WLTP-Reichweite beträgt beim Macan 4 bis zu 613 Kilometer und

beim Macan Turbo bis zu 591 Kilometer.

Sportliche Proportionen und coupéhafte Linienführung

Die neuen Macan-Modelle treten dank der geschärften Proportionen und Porsche

Design DNA sportlich-dominant auf. "Mit dem vollelektrischen Macan

präsentieren wir den ersten Porsche, den wir aus einer etablierten

Produktidentität heraus elektrifizieren", sagt Michael Mauer, Leiter Style

Porsche. "Der neue Macan ist über die Markenidentität klar als Teil der

Porsche Produktfamilie erkennbar. Die Porsche-typische Proportion wurde

weiterentwickelt und den Herausforderungen an ein elektrisches Fahrzeug

optimal angepasst. Dadurch wurde der sportlich-moderne und dynamische

Auftritt des Macan weiter geschärft. Das Design stellt klar: Auch

elektrifiziert ist der Macan der Sportwagen im Segment."

Die flach ansteigende Fronthaube und die stark ausgeprägten Kotflügel lassen

das als Einstiegsmodell 4.784 Millimeter lange, 1.938 Millimeter breite und

1.622 Millimeter hohe SUV schon im Stand dynamisch wirken. Der neue Macan

steht dabei auf bis zu 22 Zoll großen Rädern mit Mischbereifung. Dem im

Vergleich zum Vorgänger um 86 Millimeter längeren Radstand (2.893

Millimeter) stehen kurze Überhänge vorne und hinten gegenüber. Die

Frontscheinwerfer sind zweigeteilt: Die flache obere Lichteinheit mit

Vier-Punkt-Tagfahrlicht ist in die Kotflügel eingebettet und betont die

Breite des Fahrzeugs. Das Hauptscheinwerfer-Modul mit optionaler

Matrix-LED-Technologie ist etwas tiefer im Bugteil positioniert. Die

Porsche-typische Flyline bildet eine Einheit mit der flachen Heckscheibe. In

Verbindung mit den rahmenlosen Türen mit charakteristischen Sideblades

ergibt sich eine sportlich-geduckte Linienführung. Durch die stark

ausgeprägten Schultern hinten wirkt das Heck muskulös. Im skulpturalen

3D-Leuchtenband sitzt jetzt mittig der Porsche-Schriftzug.

Aktive und passive Aerodynamik für mehr Reichweite

Porsche verbindet seine Design DNA mit reichweitenoptimierter Aerodynamik.

Durch die Porsche Active Aerodynamics (PAA) mit aktiven und passiven

Elementen sowie dank eines Luftwiderstandsbeiwerts von 0,25 zählt der neue

Macan zu den strömungsgünstigsten SUV - mit positiven Auswirkungen auf

Reichweite und Verbrauch. Zur PAA zählen der adaptive Heckspoiler, aktive

Kühlklappen an den vorderen Lufteinlässen und flexible Abdeckungen am

vollflächig verschlossenen Unterboden. Air Curtains unterhalb des

Hauptscheinwerfer-Moduls optimieren ebenso die Luftströmung wie das tief

nach unten gezogene Bugteil. Am Heck sorgen seitliche Abrisskanten sowie der

Diffusor im Lamellendesign für aerodynamische Effizienz.

Zwei Laderäume und ein verbessertes Platzangebot

Der neue Macan ist ein sportliches SUV mit hohem Alltagsnutzen, hochwertiger

Ausstattung und großzügigem Platzangebot. Durch die Elektrifizierung hat der

Macan an Laderaum gewonnen. Das Volumen hinter der Rücksitzbank beträgt

modell- und ausstattungsabhängig bis zu 540 Liter (Cargostellung). Hinzu

kommt der sogenannte Frunk, ein zweites Ladeabteil unter der Fronthaube, mit

84 Litern. Gegenüber dem Vorgängermodell sind das insgesamt 136 Liter mehr.

Wird die Rücksitzlehne komplett umgelegt, steigt das hintere Laderaumvolumen

auf bis zu 1.348 Liter. Die maximale Anhängelast von 2.000 Kilogramm rundet

den hohen Nutzwert des neuen Macan ab.

Fahrer und Beifahrer sitzen modell- und ausstattungsabhängig jetzt bis zu 28

Millimeter, die Fondpassagiere bei erhöhter Beinfreiheit bis zu 15

Millimeter tiefer als bisher. Das Interieur ist unverkennbar Porsche: Das

Cockpit wird durch ein flächig integriertes Black Panel in der Breite

betont. Die Mittelkonsole unterstreicht durch die ansteigende Form den

Eindruck, tief und sportlich im Fahrzeug zu sitzen. Gleichzeitig wirkt sie

durch großzügige Durchbrüche luftig und leicht. Neben den modernen digitalen

Bedienoberflächen finden sich gezielt eingesetzte, analoge Bedienteile - zum

Beispiel an den Luftausströmern oder der Klimabedienung. In die fein

gestaltete Akzentleiste von Cockpit und Türen ist ein LED-Lichtband

integriert. Es fungiert sowohl als Ambientebeleuchtung als auch als

Kommunikationslicht. Je nach Situation informiert oder warnt es - etwa zur

Begrüßung, bei Ladevorgängen oder im Zusammenspiel mit den

Fahrer-Assistenzsystemen. Die Ausstattung des neuen Macan ermöglicht einen

hohen Individualisierungsgrad.

Zudem möchte Porsche in seinen Fahrzeugen ökologischere Materialien

einsetzen. Im Interieur des vollelektrischen Macan kommen entsprechende

Werkstoffe in ausgewählten Bauteilen anteilig zum Einsatz.

Driver Experience: Hohe Rechenleistung und Konnektivität

Der Macan verfügt über das Anzeige- und Bedienkonzept der neuesten

Generation mit bis zu drei Bildschirmen, darunter das freistehende 12,6 Zoll

große Kombiinstrument im Curved Design und das 10,9-Zoll-Zentraldisplay.

Erstmals kann auch der Beifahrer über einen eigenen optionalen 10,9 Zoll

großen Bildschirm Informationen einsehen, Einstellungen am Infotainment

vornehmen oder während der Fahrt Videoinhalte streamen. Zur Porsche Driver

Experience zählt erstmals auch ein Head-up-Display mit

Augmented-Reality-Technologie. Virtuelle Elemente wie Navigationspfeile

werden optisch nahtlos in die reale Welt integriert. Das Bild erscheint für

den Fahrer in einer Entfernung von zehn Metern und entspricht der Größe

eines 87-Zoll-Displays.

Die neue Infotainment-Generation nutzt Android Automotive OS als

Betriebssystem. Das serienmäßige Porsche Communication Management (PCM) des

neuen Macan erreicht dabei in Punkto Rechenleistung eine neue Dimension. So

schlägt beispielsweise der Sprachassistent "Hey Porsche" blitzschnell Routen

inklusive Ladestopps vor. Im neuen Porsche App Center können Passagiere

direkt auf Apps von Drittanbietern zugreifen und diese im neuen Macan

installieren.

Erster Macan mit Hinterachslenkung und Zwei-Ventil-Dämpfern

Porsche hat den neuen Macan mit starkem Fokus auf die markentypische

Fahrdynamik, hohen Alltagskomfort und ein charakteristisches Lenkgefühl

entwickelt. "Aufgrund der besonders sportlichen Sitzposition und dem tiefen

Schwerpunkt sowie seiner beeindruckenden Fahrdynamik und Lenkpräzision

vermittelt der neue Macan echtes Sportwagen-Feeling", erklärt

Baureihenleiter Jörg Kerner.

Sowohl der Macan 4 als auch der Macan Turbo haben Allradantrieb. Die beiden

E-Maschinen werden über die Leistungselektronik nahezu in Echtzeit

angesteuert. Das elektronisch geregelte Porsche Traction Management (ePTM)

regelt rund fünf Mal schneller als ein konventionelles Allradsystem und kann

binnen zehn Millisekunden auf Schlupf reagieren. Zudem hängt die

Allradverteilung vom gewählten Fahrprogramm ab. Das Porsche Torque Vectoring

Plus (PTV Plus), eine elektronisch geregelte Quersperre an der Hinterachse,

trägt beim Macan Turbo zusätzlich zu Traktion, Fahrstabilität und

Querdynamik bei.

Macan-Modelle mit Luftfederung - ebenfalls Serie beim Turbo - sind mit der

elektronischen Dämpferregelung Porsche Active Suspension Management (PASM)

ausgerüstet. Diese lässt sich optional auch bei der Stahlfederung ergänzen.

Neu im PASM sind Dämpfer mit Zwei-Ventil-Technik. Dank des weiteren

Dämpferkennfelds ergibt sich eine größere Bandbreite zwischen Komfort und

Performance. Die Unterschiede zwischen den Fahrprogrammen werden so noch

besser erlebbar.

Zum ersten Mal verfügt der Macan über eine optionale Hinterachslenkung mit

einem maximalen Einschlagwinkel von fünf Grad. Sie ermöglicht einerseits im

Stadtverkehr und beim Rangieren einen kompakten Wendekreis von 11,1 Metern

und andererseits bei höheren Geschwindigkeiten eine besonders hohe

Fahrstabilität, zu der auch die markentypisch verbindliche und präzise

Vorderachslenkung beiträgt.

Seit 2014 hat Porsche weltweit mehr als 800.000 Macan ausgeliefert. Diese

Erfolgsgeschichte soll der vollelektrische Nachfolger, der im Porsche Werk

Leipzig bilanziell CO2-neutral produziert wird, fortschreiben. Die neuen

Modelle werden im Verlauf der zweiten Jahreshälfte an die ersten Kunden

ausgeliefert. Die Preise inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer

Ausstattung starten in Deutschland bei 84.100 Euro für den Macan 4 und bei

114.600 Euro für den Macan Turbo.

Alle von Porsche angebotenen Neufahrzeuge sind nach WLTP typengenehmigt.

Offizielle von den WLTP-Werten abgeleitete NEFZ-Werte liegen für

Neufahrzeuge seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr vor und können daher nicht

mehr angegeben werden.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den

offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem

"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den

Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen

Verkaufsstellen und bei DAT, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern,

unentgeltlich erhältlich ist.

