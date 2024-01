EQS-News: MUA Nusa Penida (Bali, Indonesien) gewinnt fünf renommierte Auszeichnungen und festigt seinen Status als führendes Inselresort (deutsch)

MUA Nusa Penida (Bali, Indonesien) gewinnt fünf renommierte Auszeichnungen und festigt seinen Status als führendes Inselresort

EQS Newswire / 16.01.2024 / 11:00 CET/CEST

Bali, Indonesien - Media OutReach Newswire - 16. Januar 2024 -

MUA Nusa Penida, das Juwel unter den indonesischen Luxusresorts,

wurde mit fünf internationalen Auszeichnungen prämiert, was das

kontinuierliche Streben des Resorts nach Spitzenleistungen,

Nachhaltigkeit, einem außergewöhnlichen kulinarischem Angebot und

vor allem die Bemühungen zur Erhaltung der unberührten

natürlichen Umgebung von Nusa Penida widerspiegelt.

Sebastien Menesguen, der Generaldirektor

Den Auftakt bei den Auszeichnungen für MUA Nusa Penida machte

der durch Exquisite Media verliehene begehrte Titel ,Best Island

Resort'. Diese Ehrung unterstreicht das Engagement von MUA, ein

unvergleichliches Inselerlebnis zu bieten, das Luxus mit der

ursprünglichen Schönheit von Nusa Penida kombiniert. Kurz danach

gewann MUA Nusa Penida bei den renommierten World Luxury Hotel

Awards die Auszeichnung ,Global Luxury Private Pool Villa Award'

sowie den ,Regional Best General Manager Award,' wobei letzteres

die vorbildliche Führung und die Visionen des Resorts würdigt.

MUA setzte seinen beeindruckenden Siegeszug bei den World Luxury

Restaurant Awards fort. Die kulinarischen Fähigkeiten des Resorts

wurden mit drei Preisen belohnt, nämlich dem ,Continent Artisanal

& Organic Cuisine Award,' dem ,Continent Luxury Eco-friendly

Restaurant Award' sowie dem ,Country Magnificent Scenic Views

Award'. Sämtliche Auszeichnungen unterstreichen den Einsatz von

MUA für ein nachhaltiges, luxuriöses und außergewöhnliches

gastronomisches Erlebnis.

Damit nicht genug: Bei den Hong Kong National Business Awards

2023 erhielt MUA Nusa Penida den ,Sustainability Luxury' Award.

Das außergewöhnliche Resort wurde bei den Indonesia Travel

Tourism Awards (ITTA) 2023/2024 auch als führendes indonesisches

Luxusresort (,Indonesia Leading Luxury Resort') ausgezeichnet.

Diese zusätzlichen Anerkennungen bestätigen die Position von MUA

Nusa Penida als führendes Resort im nachhaltigen Luxussegment

sowie seine wichtige Rolle im Gastgewerbe.

MUA Nusa Penida setzt sich für Nachhaltigkeit sowie

Umweltverantwortlichkeit ein und bietet außergewöhnliche

kulinarische Erlebnisse. Das Engagement von MUA Nusa Penida für

den Umweltschutz zeigt sich auch im vollständigen Verbot von

Einwegprodukten aus Plastik, um die unberührte Schönheit der

Insel zu bewahren. Des Weiteren unterstützt MUA Nusa Penida nach

Kräften den Schutz des stark bedrohten Balistars, einer

einheimischen Vogelart in Indonesien.

Um weitere Informationen zu erhalten und Reservierungen

vorzunehmen, folgen Sie unserem offiziellen Instagram

@mauanusapenida.

MUA Nusa Penida, Bali (Indonesien)

MUA ist eine Marke von Swiss-Belhotel International und steht

für gehobene Lebensart. Ihr Schwerpunkt liegt auf Wellness, Ruhe

und Gesundheit in einer exklusiven und umweltfreundlichen

Umgebung. MUA ist für ihren Einsatz für höchste Qualität,

Nachhaltigkeit und die harmonische Verbindung zwischen den Gästen

und der Natur bekannt. Die architektonische Gestaltung von MUA

Nusa Penida stellt eine geglückte Kombination aus moderner

Ästhetik, der natürlichen Schönheit der Insel und

verantwortungsvollem Tourismus dar.

