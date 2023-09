EQS-News: MOBOTIX AG: MOBOTIX gewinnt den GIT SICHERHEIT AWARD 2024 in der Kategorie Brandschutz. (deutsch)

MOBOTIX AG: MOBOTIX gewinnt den GIT SICHERHEIT AWARD 2024 in der Kategorie Brandschutz.

Langmeil, September 2023. Die MOBOTIX AG hat den GIT-Award 2024 in der

Kategorie Brandschutz gewonnen. Die renommierte Auszeichnung wird jährlich

von der Fachzeitschrift GIT SICHERHEIT vergeben und durch die Wahl einer

Fachjury und der GIT-Leser bestimmt. MOBOTIX konnte mit der M73 VGA

Thermalkamera und der kürzlich veröffentlichten MOBOTIX Thermal Validation

App überzeugen. Während die Thermalkamera in der Lage ist, entstehende

Brände bereits zu erkennen, bevor Flammen entstehen, sorgt die

eigenentwickelte Software dafür, Fehlalarme auf ein Minimum zu reduzieren.

Vorreiter im Brandschutz - MOBOTIX ist bereits fünffach ausgezeichnet

MOBOTIX ist der erste Videosystemhersteller mit fünf

Brandschutzzertifikaten. Die Zertifikate stammen alle von international

anerkannten Institutionen und belegen, dass das Unternehmen im Brandschutz

und der Brandfrühsterkennung führend ist. MOBOTIX Lösungen sind zertifiziert

vom deutschen VdS (Verband Schadenverhütung GmbH), dem französischen

Nationalen Zentrum für Prävention und Schutz (CNPP), den spanischen APPLUS

Laboratories nach RIPCI-Norm und dem österreichischen Bundesfeuerwehrverband

(PBST). Zudem erfüllen MOBOTIX Lösungen die europäische EU-Norm EN 54-10.

Damit sind MOBOTIX Video-Thermalsysteme u.a. geeignet für den Einsatz in

Brandschutzanlagen.

Fehlalarme minimieren - Feuer erkennen bevor Flammen entstehen

"MOBOTIX Thermalkameras agieren im Brandschutz dort, wo andere Systeme gar

nicht oder nur teilweise funktionieren. Das eröffnet

Brandschutz-Spezialisten komplett neue Möglichkeiten und erweitert die

Szenarien zum Schutz von Menschen und Sachwerten", betont MOBOTIX CTO

Christian Cabirol. "So ist die Installation der MOBOTIX Videosysteme

beispielsweise wesentlich einfacher als bei linienförmigen Wärmemeldern und

funktioniert auch im Freien. Außerdem kann das System schneller reagieren

als herkömmliche Anlagen. Hitze wird - beispielsweise in großen Hallen -

bereits erkannt, bevor Wärme zur Decke aufsteigt. Im Gegensatz zu

Ansaugrauchmeldern ist die MOBOTIX Thermaltechnologie nicht auf

Rauchentwicklung und die Erkennung von Flammen angewiesen. Mit der von uns

entwickelten Thermal Validation App konnten wir einen echten Game-Changer

für zahlreiche Anwendungsgebiete schaffen! So erkennt die App beispielsweise

beim Einsatz in einem Entsorgungs- und Recyclingbetrieb, wenn sich in der

überwachten Szenerie Bagger oder Lkw befinden und löst keinen Falschalarm

aus, wenn heiße Abgasanlagen oder Karosserieteile der Fahrzeuge

Temperaturgrenzwerte übersteigen."

"Wir haben unsere Brandschutzkompetenz in den vergangenen Jahren exzellent

ausgebaut, was durch die Auszeichnung mit dem GIT SICHERHEIT Award 2024

bestätigt wird. Das macht uns stolz. Die Zertifizierung der renommierten

Prüfinstitute zeigt unsere herausragende Brandschutzkompetenz. Zudem belegen

die vielen positiven Erfahrungen der Nutzer, dass wir auf dem richtigen Weg

sind. Trotzdem wollen wir uns stetig weiterentwickeln, um Brände noch

zuverlässiger und schneller zu erkennen", sagt MOBOTIX CTO Christian

Cabirol. "Bei einem Brand zählt jede Sekunde. Je schneller unsere Kunden

reagieren können, desto mehr Schutz können wir bieten und desto geringer ist

das Risiko für Leben und Sachwerte. Das ist unser täglicher Antrieb, die

Technologie noch weiter voranzutreiben"

Brandschutz als weltweiter Wachstumsmarkt

"Marktforschungsunternehmen (wie Marketandmarkets und Blue Weave Consulting)

prognostizieren für die nächsten fünf Jahre ein weltweites Wachstum von 4,6

bis 6,6 %, was zu einem Gesamtmarktvolumen von bis zu 150 Milliarden Dollar

führen wird. Neben der Tatsache, dass strenge staatliche Vorschriften in

Bezug auf den Brandschutz weltweit zunehmen, bestärkt uns das Marktwachstum

in unserer Ausrichtung auf anwendungsorientierte Lösungen", resümiert

MOBOTIX CSMO Phil Antoniou.

Über MOBOTIX

MOBOTIX ist ein führender Hersteller von intelligenten IP-Videosystemen, der

auf technologische Innovationen setzt, um dezentrale, cybersichere,

qualitativ hochwertige und GDPR-konforme Lösungen anzubieten. MOBOTIX wurde

1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Langmeil, Deutschland. Das

Unternehmen konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung sowie die

Produktion "Made in Germany". Das Unternehmen hat Niederlassungen in New

York, Dubai, Sydney, Paris und Madrid. Kunden in aller Welt vertrauen auf

die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der MOBOTIX Hard- und Software. Die

Flexibilität der Lösungen, die integrierten intelligenten Funktionen und die

Datensicherheit werden in vielen Branchen geschätzt. MOBOTIX-Produkte und

-Lösungen sind ideal auf die Bedürfnisse verschiedenster Branchen wie

Industrieanlagen, Handel, Logistik, Gesundheitswesen und mehr abgestimmt. In

enger Zusammenarbeit mit seinen Technologiepartnern auf der ganzen Welt

entwickelt das Unternehmen seine universelle Plattform sowie neue

Anwendungen für verschiedene Branchen auf Basis von künstlicher Intelligenz

und Deep Learning weiter.

