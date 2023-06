EQS-News: MIG Capital führt als Co-Lead Investor die Seed-Finanzierung von französischem Space-Tech-Unternehmen Look Up Space an (deutsch)

MIG Capital führt als Co-Lead Investor die Seed-Finanzierung von französischem Space-Tech-Unternehmen Look Up Space an

^

EQS-News: MIG CAPITAL AG / Schlagwort(e): Finanzierung

MIG Capital führt als Co-Lead Investor die Seed-Finanzierung von

französischem Space-Tech-Unternehmen Look Up Space an

22.06.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

MIG Capital führt als Co-Lead Investor die Seed-Finanzierung von

französischem Space-Tech-Unternehmen Look Up Space an

* Neben dem MIG Fonds 17 (MIG Capital) sind an der Finanzierung beteiligt:

Co-Lead Investor CosmiCapital (Karista, Frankreich), Geodesic Expansion

(Frankreich) sowie die privaten Investoren Greg Wyler (Gründer OneWeb

und E-SPACE), Hélène Huby (Gründerin The Exploration Company) und

Jean-Baptiste Djebbari (ehemaliger Verkehrsminister Frankreichs)

* Die Beteiligung von France 2030 und des French Tech Seed Fund bringen

die Unterstützung der französischen Regierung und die strategische

Bedeutung des Look Up Space-Projekts für die Zukunft der europäischen

Raumfahrt zum Ausdruck

* Seed-Finanzierungsrunde beträgt insgesamt 14 Mio. EUR

München, 22. Juni 2023

Die MIG Capital AG, eine der führenden deutschen

Risikokapitalgesellschaften, führt gemeinsam mit CosmiCapital (Karista,

Frankreich) die Seed-Finanzierung der französischen Look Up Space an, einem

Space-Tech-Unternehmen, das sich die Sicherheit von Aktivitaten in der

Erdumlaufbahn und die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Weltraum zum Ziel

gesetzt hat.

Ein Jahr nach dem Start hat das von Juan Carlos Dolado, dem ehemaligen

Leiter der Weltraumuberwachung beim Nationalen Zentrum fur

Weltraumforschung (CNES), und dem ehemaligen Weltraumkommandant General

Michel Friedling gegrundete Unternehmen 14 Mio. EUR eingeworben. Die

Seed-Finanzierungsrunde ist mit 7 Mio. EUR im Bereich der

Raumfahrttechnologie die zweitgrößte Finanzierung dieser Art in Europa und

die bisher größte in Frankreich. Zusätzlich wurden 7 Mio. EUR an

öffentlichen Fordermitteln im Rahmen von France 2030 und French Tech Seed

zugesagt.

Look Up Space positioniert sich nun als wichtiger Akteur in Europas New

Space und strebt eine weltweite Führungsposition im Bereich der

Weltraumsicherheit an. Mit den eingeworbenen Mitteln kann Look Up Space bis

Ende 2024 sein Demonstrationsradar zur Weltraumüberwachung "SORASYS" und

seine Multi-Source-Datenfusions- und Verarbeitungsplattform "SYNAPSE"

entwickeln.

Die Zahl der Satelliten in der Umlaufbahn nimmt seit Jahren immer schneller

zu, was zu einem wachsenden Kollisionsrisiko führt. Heute befinden sich rund

7.000 aktive Satelliten in der Umlaufbahn, gegenüber 1.800 im Jahr 2018. Bis

zum Jahr 2030 werden mit dem geplanten Einsatz von Megakonstellationen

mehrere zehntausend Satelliten erwartet.

Derzeit gibt es mehr als 34.000 Weltraummüllteile mit einer Größe von über

10 cm, von denen mehr als ein Drittel nicht katalogisiert ist. Nach Angaben

der ESA wird sich diese Zahl in den nächsten 25 Jahren verdoppeln. Fast eine

Million Stücke, die größer als ein Zentimeter sind, bleiben unentdeckt. In

einer Zeit, in der der Weltraum eine immer wichtigere Rolle für unsere

Wirtschaft und unsere nationale Sicherheit sowie für unser Verständnis der

wichtigsten Klimaprobleme spielt, stellen diese Trümmer und die damit

verbundene Gefahr von Kollisionen eine große Bedrohung für aktive Satelliten

und die langfristige Erhaltung von Aktivitäten in der Umlaufbahn dar. Um

eine nachhaltige Nutzung der Umlaufbahn aufrechtzuerhalten, sind präzise

Echtzeit-Fähigkeiten zur Erkennung und Verfolgung von Weltraumobjekten

erforderlich, eine Notwendigkeit, die durch den Aufbau großer

Weltrauminfrastrukturen (öffentliche und private Raumstationen,

Konstellationen) noch verdeutlicht wird.

Darüber hinaus erfordern Dienstleistungen in der Umlaufbahn wie die

Inspektion und die Wartung von Satelliten, sowie Beseitigung von Trümmern

die Fähigkeit, die Umgebung dieser Satelliten genau zu charakterisieren.

Auch das Erkennen von ungewöhnlichen Vorgängen oder gar unverantwortlichen

Manövern im All, sind wichtige Fähigkeiten, die Look Up Space ermöglichen

wird.

Als Antwort auf diese Risiken und Herausforderungen entwickelt Look Up Space

eine globale Lösung, die auf einem weltweiten Radarnetz und einer

innovativen Plattform für die massive Zusammenführung und Verarbeitung von

Daten aus verschiedenen Quellen basiert, um eine permanente, zuverlässige

und präzise Überwachung in Echtzeit zu ermöglichen und so Daten und

Dienstleistungen zur Weltraumsicherheit für institutionelle, private, zivile

und militärische Kunden bereitzustellen.

"Look Up Space setzt sich für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums ein.

Wir antworten auf eine strategische Herausforderung der europäischen

Souveränität, auf einen wachsenden Bedarf privater und öffentlicher Akteure,

die Weltrauminfrastrukturen im erdnahen Orbit haben oder haben werden, aber

auch auf die Bedürfnisse institutioneller Akteure, die mit dem Aufkommen

unverantwortlicher Verhaltensweisen und orbitaler Bedrohungen konfrontiert

sind", erklärt Michel Friedling, Mitbegründer und CEO von Look Up Space.

"Diese Finanzierungsrunde wird uns in die Lage versetzen, unsere

Entwicklungsstrategie rasch und erfolgreich umzusetzen und die immensen

Herausforderungen entschlossen anzugehen, denen sich die Raumfahrt-Branche

und die öffentlichen Akteure heute gegenübersehen."

"Durch die Wahl der Radartechnologie wird die Lösung von Look Up Space

besonders gut auf die zukünftigen Anforderungen angepasst sein und es uns

ermöglichen, zentimetergroße Objekte zu erkennen und zu verfolgen, jedes

dieser Objekte mit größtmöglicher Wiederholbarkeit zu beobachten, möglichst

genaue Orbitallösungen zu generieren, eine 100%ige Verfügbarkeit sowie eine

sehr hohe Reaktionsfähigkeit zu erreichen", erklärt Juan Carlos Dolado,

Mitgründer und CTO von Look Up Space. "Unsere Antikollisionsalgorithmen sind

bereits in der Betaversion von SYNAPSE implementiert, unserer dualen und

hybriden digitalen Plattform, die zahlreiche Innovationen für die

Verarbeitung von SSA-Daten für öffentliche und private Kunden bietet."

Dr. Oliver Kahl, Principal bei MIG Capital, ergänzt: "Die Raumfahrt ist zu

einem strategischen Terrain geworden, auf dem kommerzielle und staatliche

Interessen aufeinandertreffen. Es ist von entscheidender Bedeutung, starke

europäische Akteure in der Raumfahrt zu haben, und zwar auf allen Ebenen des

Bedarfs und insbesondere im Bereich der Weltraumüberwachung und der

Sicherheit von Weltraumaktivitäten. Wir beobachten den Raumfahrtsektor seit

Langem mit Interesse und freuen uns sehr, mit Look Up Space die Möglichkeit

gefunden zu haben, in einer Zukunftsbranche in ein außergewöhnlich starkes

Team und eine herausragende Technologie zu investieren."

Über MIG

MIG Capital ist einer der führenden Risikokapitalgeber in Deutschland. MIG

investiert in junge Deep-Tech- und Life-Science-Unternehmen im

deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Bis heute hat das Unternehmen

mehr als 680 Millionen Euro in rund 50 Unternehmen in den Bereichen

Biopharmazeutika, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, IoT,

Medizintechnik und digitale Gesundheit investiert. Das MIG-Investmentteam

besteht aus einer Gruppe von Experten (Ingenieure, Biologen, Wissenschaftler

und Investoren). Ihr Ruf, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk bieten einen

hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und

Entscheidungsträgern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu

unterstützen. In den letzten Jahren hat MIG Capital mehr als zehn

erfolgreiche Verkäufe durchgeführt, darunter Siltectra (an Infineon, 2018),

Hemovent (an MicroPort, 2021) und mehrere Börsengänge: BRAIN (2016), NFON

(2018), BioNTech (2019) und Immatics (2020). www.mig.ag / www.mig-fonds.de

Über die Mitgründer

Juan Carlos Dolado ist ehemaliger Leiter der Abteilung für

Weltraumüberwachung der französischen Raumfahrtagentur (CNES). Er ist einer

der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet des Weltraummülls. Juan

Carlos Dolado ist akademisches Mitglied der Internationalen Akademie für

Astronautik (IAA), Mitglied des Ausschusses für Weltraummüll der IAA und des

Ausschusses für Weltraumverkehrsmanagement (STM) der Internationalen

Astronautischen Föderation (IAF). Er hat mehr als fünfzig wissenschaftliche

Artikel veröffentlicht und zu zahlreichen Referenzwerken über Weltraummüll

beigetragen.

Michel Friedling, ehemaliger Luftwaffen- und Raumfahrtgeneral, war einer der

Hauptakteure bei der Entwicklung der französischen Verteidigungsstrategie

für den Weltraum (Juli 2019), bevor er Frankreichs erster Weltraumkommandant

wurde. In dieser Funktion war er durch seine Zuständigkeiten für

militärische Weltraumoperationen und Weltraumüberwachung, internationale

militärische Weltraumkooperationen und Verteidigungsraumprogramme ein

wichtiger Akteur für die strategische Weltraumautonomie Frankreichs.

Die feierliche Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung findet am

Donnerstag, den 22. Juni um 11:00 Uhr auf der Paris Air Show in Le

Bourget im Pavillon von CNES-ESA statt. Diese Veranstaltung steht

akkreditierten Journalisten offen.

Kontakt

Dr. Oliver Kahl

+49-89-94382680

ok@mig.ag

Pressekontakt

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

+49-172-8433232

info@kwestermeier.de

MC Services (internationale Medienanfragen)

Catherine Featherston

+49 170 113 7305

migag@mc-services.eu

Look Up Space: Stanislas de Saint Hippolyte

sdesainthippolyte@image7.fr

+33 6 25 16 04 07

Alexis Bevillard

abevillard@image7.fr

+33 6 60 97 44 06

---------------------------------------------------------------------------

22.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1662639 22.06.2023 CET/CEST

°