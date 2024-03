EQS-News: MIG Capital führt 5 Mio. EUR Serie A-Finanzierung von HawkCell zur Weiterentwicklung der MRT-Bildgebung für Tiere an (deutsch)

MIG Capital führt 5 Mio. EUR Serie A-Finanzierung von HawkCell zur Weiterentwicklung der MRT-Bildgebung für Tiere an

11.03.2024 / 10:00 CET/CEST

Presseinformation

* HawkCell nutzt seine patentierte Plug-and-Play-MRT-Technologie, die für

den Einsatz in der Tiermedizin weiterentwickelt wurde, zur Verbesserung

von Tiergesundheit und präklinischer Forschung

* Finanzierung unter Führung von MIG mit Beteiligung einer französischen

Förderbank

* Die eingeworbenen Mittel ermöglichen HawkCell den Ausbau des

Unternehmens, weitere Produktinnovationen und die internationale

Expansion mit besonderem Schwerpunkt auf den USA

* Viertes MIG-Investment in Frankreich innerhalb von drei Jahren

München und Lyon, 11. März 2024

MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber, gab heute den

Abschluss einer Serie A-Finanzierung für das Healthtech-Start-up HawkCell

aus Lyon, Frankreich, bekannt. HawkCell entwickelt eine neuartige

Plug-and-Play-Lösung, die für Menschen ausgelegte MRTs mit KI-Algorithmen

optimiert und damit in das erste Bildgebungsverfahren speziell für Tiere

umwandelt. Die Finanzierungsrunde wurde von MIG Capital angeführt, unter

Beteiligung einer französischen Förderbank.

Bisher ist die MRT-Technologie in der Tiermedizin nur sehr begrenzt nutzbar.

HawkCell hat ein innovatives System entwickelt, das sowohl Hardware- als

auch Softwarelösungen vereint, um die MRT-Bildgebung bei Tieren zu

verbessern. Das System nutzt patentierte, 3D-gedruckte MRT-Spulen, die an

die Morphologie von Tieren angepasst sind, um Bilder von höchster Qualität

zu ermöglichen, sowie einen eigens entwickelten Positionierer für Tiere,

wodurch der Einsatz von Narkosemitteln verringert und Risiken reduziert

werden. Mithilfe zusätzlicher KI-Algorithmen zur Quantifizierung und

Rauschunterdrückung, wird die Aufnahmezeit verkürzt und gleichzeitig eine

einzigartige Bildqualität erzielt. Das System ist herstellerunabhängig und

kann jedes Human-MRT an die Verwendung für Tiere anpassen, was sowohl

Tierärzten als auch der medizinischen Forschung genauere Diagnosen, höhere

Effizienz und größere Präzision ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von MIG Capital, einem sehr

erfahrenen Risikokapitalgeber, der von Unternehmern geleitet wird, die über

langjährige Erfahrung in der Finanzierung bahnbrechender Innovationen im

Technologie- und Life Science-Bereich verfügen. MIG Capital teilt unsere

Mission, die Human- und Veterinärmedizin einander anzunähern," sagte Alexis

Girin, CEO von HawkCell. "Unser System wurde von Experten aus den Bereichen

KI, Neurologie und Radiologie eingehend erprobt und wird die

tiermedizinische Forschung und Behandlung grundlegend verändern, da es einen

beispiellos klaren Einblick in die Gesundheit von Tieren ermöglicht."

Die Finanzierung ermöglicht es HawkCell, sein Geschäft auszubauen, seine

erfolgreichen und laufenden Bestrebungen zur Verbesserung der Bildgebung bei

Tieren zu intensivieren und seine Expansion in den nordamerikanischen

Haustiermarkt voranzutreiben, der die weltweit größte Heimtierbranche

beherbergt.

Andreas Kastenbauer, Partner bei MIG Capital, sagte: "Der Bereich

Tiergesundheit bietet hervorragende Investitionsmöglichkeiten und trägt

gleichzeitig dazu bei, die Lebensqualität von Haustieren und ihren Besitzern

zu verbessern. Tierkliniken verlangen zunehmend nach innovativen Lösungen,

um für Behandlungen und Dienstleistungen die gleiche Qualität wie beim

Menschen anbieten zu können. Mit seinen einzigartigen Bildgebungsverfahren

für Tierärzte und die präklinische Forschung wird HawkCell die Art und

Weise, wie wir Tiere verstehen und behandeln, verändern. Wir sind

beeindruckt von dem hochtalentierten und engagierten Team und dessen

ambitionierten Vorhaben, bildgebende Verfahren für Tiere grundlegend neu zu

gestalten. Wir freuen uns darauf, HawkCell in dieser neuen Wachstumsphase zu

unterstützen."

HawkCell mit Sitz in Lyon ist nach Zadient (2021), Inbolt (2022) und Look Up

Space (2023) das vierte Investment von MIG in Frankreich innerhalb von drei

Jahren und unterstreicht die internationale Ausrichtung des MIG-Portfolios.

Über HawkCell

HawkCell, ein Vorreiter auf dem Gebiet der Gesundheitstechnologie,

revolutioniert mit seiner innovativen Magnetresonanztomographie

(MRT)-Technologie Tiermedizin und präklinische Forschung. Kernstück der

HawkCell-Mission ist ein proprietäres, patentiertes System, das

fortschrittliche Hardware- und Softwarelösungen integriert und schnelle,

exakte und quantitative Analysen für Tierärzte sowie für die in

vivo-Beurteilung von Arzneimittel-kandidaten und Medizinprodukten liefert.

Das Fachwissen von HawkCell erstreckt sich über ein breites Spektrum von

Fachgebieten, darunter Neurologie, Kardiologie, gastrointestinale

Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparats, Entzündungen, Onkologie,

Stoffwechselerkrankungen und Biokompatibilitätsprüfungen.

Mit dem Anspruch, Spitzenleistungen zu erbringen, bietet HawkCell eine

sorgfältige in vivo-Bilderfassung, eine ausgefeilte Nachbearbeitung und eine

präzise Bildquantifizierung, wobei die strengen Qualitätsstandards der

pharmazeutischen Industrie und die ethischen Handlungsgrundsätze in der

präklinischen Forschung eingehalten werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.hawkcell.com und LinkedIn.

Über MIG Capital

MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert

über die MIG Fonds in junge Deep Tech- und Life Sciences-Unternehmen im

deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher über

730 Millionen Euro in mehr als 50 Unternehmen investiert.

MIG-Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den

Bereichen Biopharmazie, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing,

Digitalisierung/IoT, Medizintechnik und Digital Health. Aktuell besteht das

MIG-Beteiligungsportfolio aus 33 Unternehmen.

MIGs Investment-Team setzt sich aus einer engagierten Expertengruppe von

Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern zusammen,

die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von

Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung

und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen,

Institutionen und Entscheidern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen

zu unterstützen.

In den vergangenen Jahren realisierte die MIG Capital AG mehr als zehn

erfolgreiche Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen

Siltectra (an Infineon) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit

BRAIN, NFON, BioNTech und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse.

Für weitere Informationen: www.mig.ag, www.mig-fonds.de. LinkedIn: MIG

Capital

Kontakt

HawkCell

Alexis Girin, CEO

alexis.girin@hawkcell.com

MIG Capital

Andreas Kastenbauer, Partner

ak@mig.ag

Pressekontakt

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

+49-172-8433232

info@kwestermeier.de

MC Services (internationale Medienanfragen)

Dr. Cora Kaiser, Catherine Featherston, Dr. Johanna Kobler

+49-89-210228-0

migag@mc-services.eu

