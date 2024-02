EQS-News: MARKTSTUDIE: IMMOBILIENKRISE? AUF MALLORCA STEIGEN DIE PREISE WEITER: LUXUS-OBJEKTE VERTEUERN SICH IN 2023 UM 13 PROZENT UND WERDEN KNAPP (deutsch)

MARKTSTUDIE: IMMOBILIENKRISE? AUF MALLORCA STEIGEN DIE PREISE WEITER: LUXUS-OBJEKTE VERTEUERN SICH IN 2023 UM 13 PROZENT UND WERDEN KNAPP

^

EQS-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Immobilien/Studie

MARKTSTUDIE: IMMOBILIENKRISE? AUF MALLORCA STEIGEN DIE PREISE WEITER:

LUXUS-OBJEKTE VERTEUERN SICH IN 2023 UM 13 PROZENT UND WERDEN KNAPP

28.02.2024 / 12:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

IMMOBILIENKRISE? AUF MALLORCA STEIGEN DIE PREISE WEITER

Luxus-Objekte verteuern sich in 2023 um 13 Prozent und werden knapp

* Erstmals müssen für Luxus-Objekte im inselweiten Durchschnitt mehr als

10.000 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden

* Angebot nimmt ab, insbesondere bei einfachen und luxuriösen Objekten

* Immobilienpreise seit 2015 um bis zu 78 Prozent gestiegen

* Ende der Preissteigerungen nicht in Sicht

* Vollständige Studie:

https://www.porta-mallorquina.de/blog/marktstudie-immobilien-mallorca-2024

PALMA DE MALLORCA, 28.02.2024. Mallorca boomt. Die Besucherzahlen sind auf

einem absoluten Rekordniveau und auch der Immobilienmarkt zeigt sich von den

globalen Herausforderungen unbeeindruckt. Auf Mallorca lag der

durchschnittliche Quadratmeterpreis für eine Ferienimmobilie im Januar 2024

bei rund 5.800 Euro. Dies sind 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr und zeigt ein

hohes Maß an Stabilität gegenüber dem deutschen Immobilienmarkt.

Preistreiber bleibt das Luxussegment mit einer Steigerung um 13 Prozent. Für

Spitzenmeerblick müssen sogar bis zu 18,8 Prozent mehr bezahlt werden. Die

teuerste Region ist weiterhin der Südwesten, dicht gefolgt von der immer

beliebter werdenden Palma City. Während die Preise steigen, nimmt die Anzahl

der zum Verkauf stehenden Immobilien weiter ab. Im luxuriösen Segment ist

der Markt fast leergefegt. Ein Ende der Preissteigerungen sehen Experten

nicht.

Mallorca Immobilien bleiben wertstabil: Preise steigen seit 2015 um bis zu

78 Prozent

Zu diesen Ergebnissen kommt eine unabhängige und repräsentative Marktstudie

des Steinbeis-Transfer-Institut (STI) Center for Real Estate Studies (CRES)

in Zusammenarbeit mit dem Immobilienunternehmen Porta Mallorquina Real

Estate. Seit der ersten Studie im Jahr 2015 ist der inselweite

Durchschnittspreis um 55 Prozent und in Palma City sogar um 78 Prozent

gestiegen. Die Inflationsrate der Eurozone lag im selben Zeitraum bei 23

Prozent. Diese Diskrepanz unterstreicht Mallorcas anhaltenden Ruf als

attraktive Region für Immobilieninvestitionen und ist ein klares Zeichen für

eine nachhaltige Wertstabilität und Attraktivität der Region als

Investitionsziel.

Studienleiter Prof. Marco Wölfle vom Center for Real Estate Studies (CRES):

"Im vergangenen Jahr hat Mallorca seine Position als eine der gefragtesten

Urlaubsdestinationen und Immobilienstandorte in Europa nicht nur behauptet,

sondern weiter ausgebaut. Die positive Korrelation zwischen

Tourismusintensität und Immobiliennachfrage bleibt bestehen. Dieser Umstand,

gepaart mit der attraktiven Makrolage Mallorcas - mit der Schönheit der

Insel, ihrem milden Klima und der hohen Lebensqualität - macht die

Baleareninsel zu einem stabilen und lukrativen Immobilienmarkt."

Objekte am Rand der Preisspanne besonders gefragt: Luxusimmobilien werden

zunehmend rar

Dass Mallorca weiterhin ein Verkäufermarkt ist, zeigt auch die

Angebotsentwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr werden 11,5 Prozent weniger

Objekte angeboten. Bei Käufern beliebt sind offenbar besonders Immobilien am

oberen und unteren Rand der Preisspanne. Luxusobjekte machen nicht einmal

mehr 4 Prozent des inselweiten Angebots aus. 2020 lag der Anteil noch bei

rund 17 Prozent. Der Anteil einfacher Objekte hat sich innerhalb eines

Jahres sogar um rund 50 Prozent auf nur noch rund 9 Prozent verringert.

Porta Mallorquina Franchisepartner Timo Weibel: "Weiterhin gilt, dass der

Immobilienmarkt auf Mallorca praktisch jeden Wunsch, was Lage, Ausstattung

und Budget betrifft, erfüllen kann. Dass die Preise etwas zur Ruhe kommen

nach der zweistelligen Steigerung in 2022 ist positiv für alle und spricht

gegen eine Blasenbildung. Aber wer auf deutlich fallende Preise wie in

Deutschland wartet, wird enttäuscht werden. Immerhin gibt es eine gute

Nachricht für Kaufinteressenten. Sie können die Suche nach ihrer

Traumimmobilie wieder etwas ruhiger angehen. In den vergangenen Jahren

wurden Objekte regelmäßig binnen Tagen oder wenigen Wochen verkauft.

Teilweise sogar ohne persönliche Besichtigung des Käufers. Dies hat sich

normalisiert, dennoch sollten Interessenten nicht unnötig Zeit verlieren,

wenn sie ein konkretes Objekt im Visier haben."

Preise sind im Südwesten am höchsten und steigen in der Inselmitte am

stärksten

Das Preisniveau der Regionen bleibt, wie in den vergangenen Jahren, sehr

unterschiedlich. Aufgrund der Größe der Insel finden Interessenten mit

unterschiedlichsten Vorstellungen passende und wertstabile Objekte, um sich

einen Lebenstraum zu erfüllen oder als Renditeobjekt. Der Südwesten bleibt

mit 7.700 Euro pro Quadratmeter am teuersten. Doch Palma City schließt mit

7.300 Euro pro Quadratmeter zunehmend auf. Die günstigste Region bleibt die

Inselmitte mit durchschnittlich 4.165 Euro pro Quadratmeter. Dort ziehen die

Preise derzeit jedoch besonders stark an. Innerhalb eines Jahres müssen

Käufer für Objekte in Region mit ihrer üppigen Natur und mallorquinischen

Lebensgefühls fernab des Touristentrubels im Durchschnitt 13,5 Prozent mehr

bezahlen.

Luxus bleibt Preistreiber und knackt die Marke von 10.000 Euro pro

Quadratmeter

Während das Angebot im Luxussegment sinkt, steigen die Preise weiter an. Und

zwar zweistellig. Im inselweiten Durchschnitt wurde erstmals die Marke von

10.000 Euro pro Quadratmeter für eine Luxus-Immobilie auf Mallorca im

vergangenen Jahr geknackt. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Preis von

9.650 Euro auf 10.900 Euro zu. Im für seine Luxus-Objekte bekannten und

beliebten Südwesten legten die Preise in diesem Segment um 4 Prozent auf

13.400 Euro pro Quadratmeter zu. Wie bei den Durchschnittspreisen holen auch

im Luxus-Segment andere Regionen auf. Im Umland von Palma werden für

luxuriöse Objekte durchschnittliche 9.850 Euro pro Quadratmeter gezahlt und

damit 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Makrolage Mallorca: Urlauberrekord in 2023 treibt auch Immobilienmarkt an

Neben dem Immobilienmarkt zeigt sich auch der Tourismussektor auf Mallorca

und des gesamten Balearen von den globalen Herausforderungen unbeeindruckt.

Für das renommierte amerikanische Wirtschaftsmagazin "Forbes" war Mallorca

das Top-Reiseziel für 2023. Das Ergebnis: Mit 14,4 Mio. kamen im Jahr 2023

mehr Besucher auf die Balearen als jemals zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr

konnten die Inseln einen Besucheranstieg von 9,1 Prozent verzeichnen. Die

positive Entwicklung des Tourismus ist ein signifikantes Signal für den

Immobilienmarkt der Insel. Die positive Korrelation zwischen

Tourismusintensität und Immobiliennachfrage bleibt bestehen: Ein Großteil

der Besucher trägt den Wunsch nach einer eigenen Immobilie auf Mallorca in

sich, was die Nachfrage und somit auch die Preise für Ferienimmobilien

nachhaltig stärkt.

Ausblick: Neue Besucherrekorde und steigende Immobilienpreise erwartet

Das Umfeld spricht für weiter steigende Immobilienpreise auf Mallorca. So

wird für 2024 ein neuer Besucherrekord erwartet. Nicht nur von Deutschland

aus soll das Flugangebot ausgebaut werden. Eine neue Direktverbindung

zwischen Miami und Palma soll mehr betuchte Urlauber - und damit potenzielle

Immobilienkäufer - aus den USA auf die Insel locken. Die hohe Nachfrage

trifft auf ein sinkendes Angebot. Neubauobjekte können die Lücke nicht

schließen. Daher erwartet das CRES in den kommenden Jahren weiter steigende

Immobilienpreise im unteren einstelligen Prozentbereich.

Unabhängige Marktstudie Mallorca

Porta Mallorquina Real Estate präsentiert die 10. Ausgabe der jährlichen

Marktstudie "Ferienimmobilienmarkt Mallorca". Seit 2015 untersucht das

Freiburger Hochschulinstitut Center for Real Estate Studies (CRES) in

Zusammenarbeit mit Porta Mallorquina Real Estate den Markt für

Ferienimmobilien auf Mallorca.

Die vollständige Studie steht auf

https://www.porta-mallorquina.de/blog/marktstudie-immobilien-mallorca-2024/

zum Download bereit.

Pressekontakt, Interview- und Bildanfragen:

Porta Mallorquina Real Estate S.L.U.

Member of Homes & Holiday Group

Ludwigstraße 8, 80339 München

Tel. +49 (0) 151 / 4001 60 85, ir@homes-holiday.com

Über Porta Mallorquina und Homes & Holiday

Porta Mallorquina Real Estate S.L.U. wurde 2005 gegründet und ist

Tochtergesellschaft der börsennotierten Homes & Holiday AG (ISIN:

DE000A3E5E63). Mit acht Standorten auf Mallorca und einem Portfolio von mehr

als 2.000 Immobilien zählt Porta Mallorquina zu den größten

Maklerunternehmen der Insel. Die mehrsprachige Immobilienwebsite ist die

führende Maklerwebsite für Mallorca Immobilien. Auf Mallorca vergibt Porta

Mallorquina Franchiselizenzen an selbstständige Immobilienunternehmer. Unter

der Marke Porta Holiday betreibt die Gruppe eine Online-Buchungsplattform

für Ferienvermietung. Damit kann Porta Mallorquina Kauf, Langzeitvermietung

und Ferienvermietung aus einer Hand anbieten.

Mehr Informationen: https://www.porta-mallorquina.de/ und

https://www.homes-holiday.com/de/

---------------------------------------------------------------------------

28.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Homes & Holiday AG

Theresienstraße 21

80333 München

Deutschland

Telefon: +49 89 24 24 22 05

E-Mail: info@homes-holiday.com

Internet: www.homes-holiday.de

ISIN: DE000A3E5E63

WKN: A3E5E6

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1847407

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1847407 28.02.2024 CET/CEST

°