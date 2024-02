EQS-News: Leclanché und Tesla L.H. Komplette Installation und Inbetriebnahme des Batteriespeichersystems für das Gaskraftwerk Veolia in Levice, Slowakei (deutsch)

Leclanché und Tesla L.H. Komplette Installation und Inbetriebnahme des Batteriespeichersystems für das Gaskraftwerk Veolia in Levice, Slowakei

13.02.2024

* Leclanché hat seine fortschrittliche Energiemanagementsoftware und ein

5,2 MW, 2,9 MWh voll integriertes Energiespeichersystem zur Verfügung

gestellt

* Leclanché hat dafür gesorgt, dass das Gaskraftwerk von Veolia nun den

europäischen Vorschriften zur Sekundärfrequenzregelung entspricht und in

der halben Zeit die volle Leistung an das Netz liefern kann

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und LEVICE, Slowakei, 13. Februar 2024 -

Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für

Energiespeicherlösungen, und Tesla L.H., ein slowakischer Gerätehersteller

und Lösungsanbieter, haben ihre Zusammenarbeit erfolgreich abgeschlossen und

ein neuartiges Energiespeichersystem für ein erdgasbefeuertes Kraftwerk in

Levice, einer Stadt in der Westslowakei, in Betrieb genommen (für Bild hier

klicken).

Energodata, ein großer Anbieter von Netzdienstleistungen in der Slowakei,

hat 2020 den Auftrag für die Installation erteilt. Das 5,2 MW, 2,9 MWh

containerisierte Energiespeichersystem von Leclanché wurde in das interne

Mittelspannungsnetz der Anlage integriert. Es wird nun eingesetzt, um das

Kraftwerk bei der Einhaltung der neuen europäischen Vorschriften für die

automatische Frequenzwiederherstellungsreserve (aFRR) zu unterstützen. Diese

Regelung ist Anfang dieses Jahres in Kraft getreten. Danach muss das

Kraftwerk auf Anforderung des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) innerhalb von

nur 7,5 Minuten statt bisher 15 Minuten die volle Aktivierungszeit (FAT)

bzw. die volle Leistung an das Netz abgeben.

Leclanché hat für das Projekt die Wechselrichter, das Batteriespeichersystem

(BESS) und seine fortschrittliche Energiemanagement-Software (EMS)

geliefert. Die Engineering-Teams von Leclanché haben die EMS an das

bestehende Leitsystem des Kraftwerks angepasst und zur Kommunikation mit dem

Übertragungsnetzbetreiber an das Leitsystem von EnergoData angeschlossen.

Tesla L.H. lieferte Engineering, Integration, Beschaffung und

Baudienstleistungen.

"Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss und die Inbetriebnahme

dieses kritischen Netzstabilisierungsprojekts für das Gaskraftwerk Veolia in

Levice, Slowakei", erklärt Pierre Blanc, Chief Executive Officer und Chief

Technology und Industrial Officer, Leclanché SA. "Der Erfolg unseres

Stationary Solutions-Teams bei der Entwicklung und Implementierung von

Energiespeichersystemen für die Primär- und Sekundärfrequenzregelung belegt

das außergewöhnliche Entwicklungspotenzial unserer Batteriespeicherprodukte

und unsere Fähigkeit, die Anforderungen des gesamten

Energieversorgungsmarktes zu erfüllen."

"Dank dieser Zusammenarbeit mit Leclanché konnten wir ein

Energiespeichersystem für ein bestehendes Gaskraftwerk in Osteuropa liefern,

das die Sekundärfrequenzregelung unterstützt", meint Michal Zelina, Chief

Executive Officer von EnergoData. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit

zwischen Leclanché und EnergoData an diesem ersten Projekt in unserer

Region."

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Kontakte

Medienkontakte:

Schweiz / Europa: Thierry Meyer T: +41 Deutschland: Christoph

(0) 79 785 35 81 E-Mail: Miller T: +49 (0) 711 947

[1]tme@dynamicsgroup.ch 1. 670 E-Mail:

mailto:tme@dynamicsgoup.ch [1]leclanche@sympra.de 1.

mailto:leclanche@sympra.de

Investor-Kontakt: Pasquale Foglia /

Pierre Blanc T: +41 (0) 24 424 65 00

E-mail:

[1]invest.leclanche@leclanche.com 1.

mailto:invest.leclanche@leclanche.com

