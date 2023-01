EQS-News: Leclanché gelingt Durchbruch in umweltfreundlicher Herstellung leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterien (deutsch)

Leclanché gelingt Durchbruch in umweltfreundlicher Herstellung leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterien

* Neu entwickelte G/NMCA-Zellen von Leclanché liefern 20 Prozent mehr

Leistung

* Verwendung von NMCA-Kathoden mit hoher spezifischer Kapazität senkt

Kobaltanteil der Elektroden auf lediglich 5 Prozent

* Die NMCA-Kathode wird in einem umweltfreundlichen wasserbasierten

Binder-Verfahren hergestellt

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 17 Januar. Dezember 2023 - Leclanché SA (SIX:

LECN), ein führender, Anbieter von Energiespeicherlösungen, ist bei der

umweltgerechten Fertigung moderner G/NMCA-Zellen ein Durchbruch gelungen:

Als erster Hersteller weltweit kann Leclanché in einem umweltschonenden

wasserbasierten Verfahren den Kobalt-Anteil in NMCA-Elektroden von bisher 20

auf 5 Prozent senken. Dabei verzichtet Leclanché gänzlich auf den Einsatz

der ansonsten im Produktionsprozess üblichen, stark toxischen organischen

Lösemittel (NMP). Die neuen G/NMCA-Zellen von Leclanché verfügen über eine

um 20 Prozent höhere Energiedichte - bei gleicher Größe, gleichem Gewicht

und sehr guter Performance. NMCA-Kathoden aus Basis wasserbasierter Binder

sind leichter zu entsorgen und wiederverwertbar.

"Mit der wasserbasierten Fertigung der hochkapazitiven NMCA-Kathoden haben

wir einen entscheidenden Meilenstein in der Lithium-Ionen-Technologie

erreicht", betont Dr. Hilmi Buqa, Vicepresident F&E von Leclanché. "Bisher

galt ihre Herstellung mit umweltschonenden Verfahren als unmöglich. Doch

jetzt beherrschen wir den Prozess." Leclanché ist das erste Unternehmen

weltweit, dass das umweltfreundliche Verfahren in die Produktion der

Li-Ion-Zellen implementiert: Die neu entwickelte G/NMCA-Zelle besitzt einen

Nickel-Anteil von rund 90 Prozent, was die Energiedichte steigert und die

deutliche Verringerung des Kobalt-Anteils um 15 Prozent ermöglicht. Zugleich

bietet sie eine längere Lebensdauer, eine hohe Zyklenfestigkeit sowie eine

gute Ladefähigkeit. Dank der hohen Volumendichte und der hohen

Zyklenstabilität eignen sich die neuen Zellen besonders gut für Elektroautos

sowie Schwerlastanwendungen wie Schiffe, Busse und Lastwagen.

Wasserbasiertes Fertigungsverfahren von Leclanché

Hochkapazitive NMCA-Kathoden (Nickel-Mangan-Kobalt-Aluminiumoxid)

ermöglichen eine 20-prozentige Steigerung der Energiedichte einer

Li-Ion-Zelle gegenüber herkömmlichen G/NMC-Zellen. Allerdings werden diese

Kathoden von den meisten Herstellern unter Verwendung organischer Lösemittel

wie NMP (N-Methylpyrrolidon) gefertigt. Diese sind hochgiftig und

umweltschädigend. Im April 2018 wurde NMP in die Liste der besonders

besorgniserregenden Stoffe aufgenommen, die schwerwiegende irreversible

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben können. Die

Verwendung von NMP wurde deshalb von der Europäischen Kommission

eingeschränkt.

Leclanché setzt bei seinem Fertigungsverfahren hingegen seit rund 13 Jahren

auf wässrige Bindemittel - und ist darin weltweit Vorreiter. In dem

technisch einfacheren Prozess werden keine organischen Lösemittel

eingesetzt. Das bannt nicht nur die Explosionsgefahr - es besteht auch keine

Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeitenden im Produktionsprozess. Ein

weiteres Plus: Dank des wasserbasierten Verfahrens kann Leclanché auf

energieintensive Prozesse zum Trocknen, Ablüften und Recycling der

Lösemittel verzichten. Durch den 10-30 prozentig niedrigeren

Energieverbrauch verbessert das Leclanché-Verfahren zugleich den

CO2-Fußabdruck

der Batteriezellen-Produktion. Damit bietet es nicht nur ökologische,

sondern auch wirtschaftlich deutliche Vorteile.

Zertifizierte Qualität aus europäischer Produktion

Leclanché zählt zu den wenigen unabhängigen Herstellern hochwertiger

Lithium-Ionen-Batteriezellen in Europa. Die großformatigen Zellen stammen zu

100 Prozent aus deutscher Produktion am Standort Willstätt in

Baden-Württemberg, die Modulproduktion von Leclanché erfolgt auf einer

hochmodernen automatisierten Montagelinie am Unternehmenssitz in Yverdon in

der Schweiz. Einzigartig in Europa sind dabei sowohl die langjährige

Erfahrung als auch die Tiefe der Fertigungskette: Leclanché verfügt über das

vollständige Know-how zur Herstellung hochwertiger Lithium-Ionen-Zellen -

von der Elektrochemie bis hin zur Batterie-Management-Software und der

Kombination der Batteriesysteme - und deckt damit die gesamte technische

Wertschöpfungskette ab.

Die neuen umweltschonenden G/NMCA-Zellen von Leclanché werden

voraussichtlich 2024 am Markt verfügbar sein.

Bildmaterial: Download in Druckqualität

Quelle: Leclanché

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein weltweit führender Anbieter von

hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche die Fortschritte in Richtung

einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das

Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer

Entwicklung-das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von

Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der

Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision

und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue

Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze

positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung

sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch

Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des

Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und

des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das

Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung

des Verteilungsnetzes. Leclanché ist in drei Geschäftseinheiten organisiert:

Energiespeicherlösungen, e-Mobilität und spezielle Batteriesysteme.

Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).SIX Swiss Exchange:

ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

PRESSEMITTEILUNG

Medien Kontakte:

Schweiz / Europa Nordamerika:

Thierry Meyer T: +41 (0) 79 Henry Feintuch / Ashley Blas T:

785 35 81 E-mail: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

[1]tme@dynamicsgroup.ch 1. E-mail: [1]leclanche@feintuchpr.com 1.

mailto:tme@dynamicsgoup.ch mailto:leclanche@feintuchpr.com

Deutschland: Christoph Ansprechpartner für Investoren :

Miller T: +49 (0) 711 947 Pasquale Foglia T: +41 (0) 24 424 65 00

670 E-mail: E-mail:

[1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1.

mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com

