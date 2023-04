EQS-News: Leclanché SA stellt neues 6R-Konzept der Kreislaufwirtschaft in Übereinstimmung mit neuen EU-Verordnungen vor (deutsch)

Leclanché SA stellt neues 6R-Konzept der Kreislaufwirtschaft in Übereinstimmung mit neuen EU-Verordnungen vor

11.04.2023

* Die 6 "R" des Kreislaufwirtschaftskonzepts von Leclanché stehen für die

Schwerpunkte Reliability ("Zuverlässigkeit"), Repowering ("Erneuerung"),

Reuse ("Wiederverwendung"), Recycling und Recycled Content ("Recycelte

Inhalte") sowie Record ("Aufzeichnen"), die den gesamten Lebenszyklus

seiner Lithium-Ionen-Batterien überspannen

* Mit seinem Engagement für eine umweltfreundliche Produktion von Zellen,

Modulen und Batteriepacks in Deutschland und der Schweiz übertrifft das

Unternehmen die Anforderungen der neuen EU-Richtlinie

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 11. April 2023 - Batterien spielen eine

wesentliche Rolle im Übergang zu karbonarmen Gesellschaften in den Ländern

der EU. Um eine zukunftsfähige Deckung der wachsenden Nachfrage nach

Batterien zu erreichen, bringt die Europäische Kommission eine neue

Batterierichtlinie auf den Weg, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023

in Kraft treten wird. Mit dieser Richtlinie soll die Kreislaufwirtschaft

unter Einbeziehung des gesamten Batterielebenszyklus gefördert werden - von

der Herstellung über die Wiederverwendung bis hin zum Recycling. Sie zielt

darauf ab, die Beeinträchtigung der Umwelt durch Batterien zu verringern.

Leclanché, einer der führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, hat

seine Batterieproduktion von Anfang an auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Für

die Herstellung seiner Lithium-Ionen-Zellen verwendet das Unternehmen ein

proprietäres wasserbasiertes Verfahren ohne giftige Lösungsmittel, während

der Strom für die Produktion aus erneuerbaren Quellen stammt.

"Flottenbetreiber im Lkw-, Eisenbahn- und Schifffahrtssektor können ihre

CO2-Emissionen

durch den Einsatz unserer Produkte deutlich reduzieren", sagt Cyril

Carpentier, Nachhaltigkeitsmanager bei Leclanché. "Es ist unerlässlich, dass

die mit unserer Tätigkeit verbundene Umweltbelastung durch unsere internen

Prozesse und Verfahren so weit wie möglich reduziert wird. Mit seinem neuen

6R-Konzept baut Leclanché seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter aus und

stellt sicher, dass das Unternehmen auch zukünftige europäische

Batterierichtlinien erfüllen wird."

6R-Konzept von Leclanché stärkt Kreislaufwirtschaft in Europa

Die 6 "R" des Kreislaufwirtschaftskonzepts von Leclanché stehen für die

Schwerpunkte Reliability ("Zuverlässigkeit"), Repowering ("Erneuerung"),

Reuse

("Wiederverwendung"), Recycling und Recycled Content ("Recycelte Inhalte")

sowie Record ("Aufzeichnen"), die den gesamten Lebenszyklus einer Batterie

überspannen und in ihrer Gesamtheit einen wichtigen Beitrag zu einer

erfolgreichen Kreislaufwirtschaft leisten (für Bilder hier klicken).

Gleichzeitig erfüllen sie die Anforderungen der EU-Verordnung: Überwachung

und Wartung der Batterien und damit der Verlängerung der Lebensdauer

(Zuverlässigkeit), Wiederverwendung von Komponenten und gebrauchten

Batterien für eine zweite Lebensphase (Erneuerung und Wiederverwendung),

Recycling und Verwendung von recycelten Materialien in der Produktion

(Recycling und Recycelte Inhalte), sowie Rückverfolgbarkeit des Rohmaterials

und Ausstellung eines digitalen Batteriepasses, der in Zukunft eine

vollständige Rückverfolgbarkeit ermöglichen wird (Aufzeichnung).

Die neuen EU-Vorschriften werden die Entwicklung einer umweltfreundlichen

Batterieindustrie in Europa maßgeblich vorantreiben. Leclanché, einer der

wenigen europäischen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, unterstützt

nicht nur aktiv das von der EU verfolgte Ziel der kohlenstoffarmen

Wirtschaft, sondern geht dank seines wasserbasierten Produktionsprozesses

noch einige Schritte weiter. Leclanché betreibt seit 2009 eine europäische

Produktionslinie für Lithium-Ionen-Zellen und komplette Batteriesysteme in

Deutschland und der Schweiz. Zudem arbeitet ein eigenes Team intern an

Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Batterien sowie an geeigneten

Recycling- und Rücknahmeverfahren. Nicht zuletzt unterstützt das Unternehmen

seine Kunden mit Schulungen im Bereich der Überwachung und Analyse von

Batteriesystemen während des Betriebs, um deren Leistung und Lebensdauer zu

erhöhen. Ab 2026 wird der von den neuen EU-Vorschriften vorgeschriebene

digitale Batteriepass auch bei Leclanché erhältlich sein.

"Wir sind sehr erfreut über den Kreislaufansatz der neuen EU-Richtlinie. Mit

ihrer Forderung nach einer umweltfreundlicheren und stärker

wertschöpfungsorientierten Batterieproduktion in ganz Europa sind die

kommenden Anforderungen sehr ehrgeizig. Aus dem Zusammenspiel der

notwendigen Dekarbonisierung einerseits und der zunehmenden Bedeutung der

Energieunabhängigkeit andererseits ergibt sich eine strategische Bedeutung

der Batterieproduktion, der wir gerecht werden müssen, wobei Leclanché an

vorderster Front dieser Entwicklung steht", so Pierre Blanc, Group CEO und

CTIO von Leclanché.

Weitere Informationen über das 6R-Konzept von Leclanché stehen auf der

Website des Unternehmens www.leclanche.com/6r zur Verfügung

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell", "erwarten",

"Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder

implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von

Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle

zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige

Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten

gekennzeichnet sein können. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese

Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften

abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein

bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass

das Unternehmen Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte

finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

