EQS-News: Leclanché SA liefert Batteriesysteme für ein zweites Paar CMAL-Hybridfähren für die Äußeren Hebriden in Schottland (deutsch)

* Zwei RoPax-Fähren, die auf der türkischen Cemre-Werft für das

schottische Unternehmen Caledonian Maritime Assets Limited gebaut werden

* Zweites Projekt in Zusammenarbeit mit dem Istanbuler Systemintegrator

elkon, Teil der SCHOTTEL-Gruppe aus Deutschland

* Die identischen 94,8 Meter langen Fahrzeug- und Passagierfähren werden

drei Häfen - Lochmaddy, Tarbert und Uig - auf den Äußeren Hebriden in

Schottland anlaufen

* Leclanché liefert seine fortschrittlichen Navius MRS-3-Systeme mit einer

Kapazität von jeweils 1,1 MWh und integriertem Flüssigkühlsystem im Jahr

2025

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz 13. September, 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN)

wurde für ein zweites Batteriesystemprojekt im Auftrag der schottischen

Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) ausgewählt - dieses Mal für zwei

Roll-on-Roll-off-Passagier- und Fahrzeugfähren (RoPax), die drei Inseln der

Äußeren Hebriden in Schottland bedienen werden.

Der Auftrag für zwei 1,1 MWh Navius MRS-3TM Marine Rack Systems wurde

Leclanché von elkon erteilt. elkon gehört zur deutschen SCHOTTEL-Gruppe und

ist ein führender Integrator von elektrischen Systemen für die

Schifffahrtsindustrie mit Sitz in Istanbul (für Bild hier klicken). Elkon

hatte Leclanché bereits zuvor ausgewählt, seine fortschrittlichen

Batteriesysteme für zwei CMAL-Fähren zu liefern, die MV Loch Indaal und die

MV Isle of Islay, die für die schottischen Inseln Islay und Jura auf den

Inneren Hebriden gebaut werden. Die Batteriesysteme für die beiden ersten

Projekte sollen in den Jahren 2024 und 2025 geliefert werden, die Systeme

für die zweite Gruppe von Schiffen später im Jahr 2025.

Die Hybridschiffe werden in der türkischen Werft CEMRE gebaut. Jedes Schiff

wird 94,8 Meter lang sein und Platz für 450 Passagiere sowie 100 Autos oder

14 Nutzfahrzeuge bieten. Sie werden die Häfen von Lochmaddy, dem

Verwaltungszentrum von North Uist, Tarbert auf der Isle of Harris und Uig

auf der Isle of Skye anlaufen.

"Leclanché hat sich als vertrauenswürdiger und qualitätsorientierter Partner

erwiesen. Das ist die Basis für diese erneute Zusammenarbeit bei unseren

jüngsten CMAL-Projekten", sagte Özgür Arslancan, Technology Director bei

elkon. "Die beiden neuen CMAL-Schiffe sind nahezu identisch mit der MV Loch

Indaal und der MV Isle of Islay - abgesehen von den erhöhten hinteren

Anlegedecks, um den höheren Pierhöhen in den drei Häfen, die sie bedienen

werden, gerecht zu werden. Gemeinsam mit Leclanché helfen wir CMAL dabei,

die Kapazität und die Ausfallsicherheit auf ihren Routen zu erhöhen.

"Wir freuen uns, dass wir erneut von elkon als Lieferant von

Batteriesystemen für diese beiden neuen RoPax-Hybridfähren ausgewählt

wurden", sagte Phil Broad, CEO von Leclanché e-Mobility. "Es gibt kein

größeres Kompliment für einen Geschäftspartner, als wiederholt für weitere

Projekte ausgewählt zu werden. Das Navius MRS-3 hat sich in der maritimen

Industrie als das Batteriespeichersystem der Wahl bewährt, wenn es um

Zuverlässigkeit, Sicherheit, Flüssigkühlung, geringen Wartungsaufwand und

geringen Platzbedarf geht."

Die Äußeren Hebriden, die der Westküste Schottlands vorgelagert sind,

gehören zum Archipel der Hebriden und sind vom Festland und den Inneren

Hebriden durch die Gewässer des Minch, des Little Minch und der Hebriden-See

getrennt. Von den rund 65 Inseln sind nur 15 bewohnt, die Gesamtzahl der

Einwohner wird auf 26.830 geschätzt.

Die neuen Hybridschiffe werden die derzeitigen gemeinsamen Schiffsrouten

ersetzen und einen erweiterten und zuverlässigeren Dienst anbieten. Die

Strecke umfasst etwa 25 Seemeilen pro Strecke mit einer Gesamtfahrzeit von 1

Stunde 45 Minuten zwischen den Häfen von Uig und Lochmaddy und 1 Stunde 40

Minuten zwischen den Häfen von Uig und Tarbert. Das Batteriesystem von

Leclanché, das die neueste Zellentechnologie beinhaltet, wird es den Fähren

ermöglichen, leise und kohlenstofffrei in jeden Hafen einzulaufen.

Navius MRS-3 ist ein Warenzeichen von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen

sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über elkon

elkon wurde 1980 gegründet, um elektrische Niederspannungsgeräte,

elektrische und hybride Antriebssysteme und Automatisierungssysteme für die

maritime Industrie zu entwickeln, zu montieren, zu integrieren und in

Betrieb zu nehmen. elkon ist eine internationale und globale Marke und

verfügt über ein Entwicklungs- und Produktionszentrum in der Türkei, ist

aber in ganz Europa, den USA und Asien tätig.

In enger Anlehnung an die Trends in den Industrieländern betrachtet elkon

das Konzept der Dekarbonisierung, d.h. die Reduzierung von Emissionen und

Treibhauseffekten, als die Vision des Unternehmens. Bislang hat elkon mehr

als 50 verschiedene Schiffstypen mit Batterien (vollelektrisch oder hybrid)

entworfen, konstruiert und an verschiedene Reedereien in der ganzen Welt

geliefert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.elkon-tr.com

Über CMAL

Caledonian Maritime Assets Limited besitzt Fähren, Häfen und die

Infrastruktur, die für die lebenswichtigen Fährdienste an der Westküste

Schottlands und der Clyde-Mündung sowie auf den nördlichen Inseln

erforderlich sind. Das Unternehmen befindet sich zu 100 % im Besitz der

schottischen Regierung, wobei die schottischen Minister die einzigen

Aktionäre sind.

Der Vorstand von Caledonian Maritime Assets Limited verfügt über ein

leitendes Managementteam und unterstützende Mitarbeiter am Hauptsitz in Port

Glasgow, Schottland. Ziel des Unternehmens ist die Bereitstellung

effizienter, kostengünstiger und sicherer Fähren, Häfen und

Hafeninfrastrukturen für Betreiber, Gemeinden und Nutzer in und um

Schottland. Für weitere Informationen über Caledonian Maritime Assets

Limited besuchen Sie bitte www.cmassets.co.uk.

Über die Cemre-Werft

Die Cemre-Werft mit ihren modernen Anlagen ist eine der führenden Werften

für Schiffsneubauten in Yalova, Türkei. In Anbetracht des Interesses an

Vielseitigkeit ist Cemre in der Lage, verschiedene Arten von Schiffen wie

Fischerei-, Offshore- und Passagierschiffe zu bauen. Diese

hochtechnologischen, umweltfreundlichen und innovativen Projekte erfordern

Flexibilität und intensive Sorgfalt; darüber hinaus gehören maßgeschneiderte

Projekte wie diese zu den besonderen Erfolgsfaktoren von Cemre.

Die Cemre-Werft verfügt über zwei Werftbereiche in derselben Region, so dass

mehr als 15 Schiffe gleichzeitig gebaut werden können, je nach deren Größe.

Alle bestellten und gebauten Schiffe werden an Kunden in europäischen

Ländern wie Norwegen, Island, dem Vereinigten Königreich, Frankreich,

Irland, Belgien und Dänemark exportiert.

Folglich hat sich die Cemre-Werft seit 2008 ihren Platz unter den

Top-Exporteuren in der Türkei gesichert; und mit dieser Verantwortung

arbeitet Cemre noch härter für eine nachhaltige Organisation. Weitere

Informationen über die Cemre-Werft finden Sie unter www.cemreshipyard.com.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

