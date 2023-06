EQS-News: Leclanché SA: ees Europe 2023 Expo in München - Leclanché LeBlock Energiespeichersystem optimiert die Speicherung erneuerbarer Energien (deutsch)

Leclanché SA: ees Europe 2023 Expo in München - Leclanché LeBlock Energiespeichersystem optimiert die Speicherung erneuerbarer Energien

12.06.2023

* LeBlock ist ein modulares Plug-and-Play-Energiespeichersystem für

Microgrids, Solaranlagen und Betreiber von Anlagen für erneuerbare

Energien

* Das fortschrittliche System ist mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen

ausgestattet und reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für Transport,

Installation, Verlagerung, Erweiterung und Recycling von

Energiespeicherlösungen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz den 12. Juni 2023 - Auf der ees Europe 2023 in

München wird Leclanché SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden Anbieter

von Energiespeicherlösungen, vom 14. bis 16. Juni am Stand C3.390 sein

innovatives modulares Energiespeichersystem LeBlock(TM) vorstellen.

Vor kurzem hat Leclanché sein erstes betriebsbereites

Multi-MWh-LeBlock-System für einen griechischen Übertragungsnetzbetreiber

(ÜNB) installiert, um den Energieverbrauch seiner Photovoltaikanlagen zu

maximieren. Bei der ersten Ausgabe der Messe im Jahr 2021 war das

Plug-and-Play-System unter den Finalisten für den ees Award.

Erhöhte Sicherheit

Zusätzlich zu seiner feuerfesten Konstruktion und dem Branderkennungs- und

-unterdrückungssystem verfügt LeBlock über einen Notausschalter, der eine

kontrollierte Abschaltung entweder manuell oder automatisch auslöst, wenn

das Leclanché Energy Management System (LEMS) Anomalien feststellt. Jeder

Batterieblock ist standardmäßig mit einem Deflagrationspanel ausgestattet,

um den internen Überdruck auf sichere Weise abzulassen, entwickelt gemäß

NFPA 68.

Geringere Gesamtbetriebskosten

LeBlock ist die ideale Lösung für den Einsatz in Microgrids und einer

Vielzahl von Versorgungsanwendungen. Versorgungsunternehmen können mit dem

hochsicheren, vollständig modularen und skalierbaren System schnell und

effizient die Nutzung ihrer erneuerbaren Solar- und Windenergieanlagen

maximieren und sie nach Bedarf bereitstellen. LeBlock lässt sich leicht vor

Ort installieren und seine Energiekapazität kann durch einfaches Hinzufügen

weiterer LeBlock-Einheiten erhöht werden. Insgesamt führt die Kombination

aus Plug-and-Play-Anschlüssen, vereinfachter Logistik, minimalem

Planungsaufwand und schneller Installation zu Zeit- und Kosteneinsparungen

von bis zu 40 Prozent sowie zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

Vereinfachte Logistik, Installation und sicherer Betrieb

Das LeBlock-Energiespeichersystem von Leclanché besteht aus fünf Fuß

breiten, vollständig vorinstallierten und konfigurierten BatteryBlock- und

CombiBlock-Einheiten, die durch Plug-and-Play-Verbindungen einfach

kombiniert werden können - einschließlich Hochspannungsverbindungen,

Kommunikations- und Wärmemanagementsystemen. Vier LeBlock-Einheiten bilden

zusammen das Äquivalent eines 20-Fuß-Containers. Diese vormontierten,

CSC-zertifizierten LeBlock-Einheiten ermöglichen einen einfachen Transport

auf dem Land- oder Seeweg direkt zum Installationsort. Darüber hinaus ist

für die Installation vor Ort keine standortspezifische Verkabelung

erforderlich, und es werden keine zusätzlichen Transportbehälter benötigt,

wodurch Verpackungsmüll vermieden wird.

"Entscheidend ist, dass LeBlock die Sicherheit erhöht und sowohl die

Gesamtbetriebskosten als auch den ökologischen Fußabdruck reduziert. Das ist

es, was unser innovatives Design so erfolgreich macht, aber wir wollen nicht

dabei stehen bleiben. Auf der ees München werden wir detaillierte Einblicke

in unseren neu entwickelten LeBlock 2.0 geben, den wir bis Ende des Jahres

auf den Markt bringen wollen", sagt Guido Guidi, SVP Global Sales, Leclanché

Stationary Storage. "Wir freuen uns auf viele gute Gespräche auf der Messe."

LeBlock ist eine Marke von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen sind das

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Anmerkung der Redaktion:

Ein Video über das LeBlock-System und weitere technische Daten finden Sie

online unter www.leclanche.com/leblock. Hier sind auch Bilder in

Druckqualität zum Download verfügbar.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Kontakte

Medienkontakte:

Schweiz / Europa: USA und Kanada:

Thierry Meyer T: +41 (0) 79 785 35 81

Henry Feintuch / Ashley Blas T: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch E-Mail: leclanche@feintuchpr.com

mailto:tme@dynamicsgoup.ch mailto:leclanche@feintuchpr.com

Deutschland: Christoph Miller Ansprechpartner für Investoren: Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T: +49 (0) 711 947 670 T: +41 (0) 24 424 65 00

670 E-Mail: 65 00 E-Mail:

[1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1.

mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: SIX Swiss Exchange

