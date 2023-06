EQS-News: Leclanché SA: Socofer wählt Batteriepaket von Leclanché zur Ausrüstung neuer Wartungs-Hybridlokomotiven im Eurotunnel (deutsch)

Leclanché SA: Socofer wählt Batteriepaket von Leclanché zur Ausrüstung neuer Wartungs-Hybridlokomotiven im Eurotunnel

* Französischer Zugmaschinenhersteller Socofer liefert Eurotunnel 19

Hybridlokomotiven, die Wartungskonvois durch den Kanaltunnel ziehen

* Das INT-53 Energy-Batteriepaket von Leclanché wurde aufgrund seines

hohen Qualitäts- und Sicherheitsniveaus in einer anspruchsvollen

Umgebung ausgewählt

* Das INT-53 Energy-Batteriepaket von Leclanché hat die strengen Tests und

alle internationalen Brandschutznormen und Zertifizierungen erfolgreich

bestanden

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 28. Juni 2023 - Leclanché SA (SIX. LECN), ein

weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, wurde von Socofer

für die Ausrüstung seiner Wartungslokomotive für den Eurotunnel ausgewählt.

Das INT-53-Batteriepaket, das derzeit von Bahnherstellern in Europa und

Nordamerika für Bahntraktionsanwendungen sowohl in vollelektrifizierten als

auch in Hybridkonfigurationen eingesetzt wird, wurde von Socofer aufgrund

seiner Qualität, seiner Sicherheitseigenschaften und seiner Übereinstimmung

mit internationalen Normen ausgewählt.

Der INT-53-Batteriepack von Leclanché erfüllt alle Sicherheitsanforderungen

für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Kanaltunnel,

einschließlich der Sicherheitsvorgaben, dass keine Flammen und keine

Explosionen auftreten und darüber hinaus keine Batteriekomponenten aus dem

Pack austreten dürfen. Darüber hinaus erfüllt das Batteriepack alle Normen

in Bezug auf die Wärmeentwicklung.

Die Erfahrung von Leclanché bei der Eindämmung eines thermischen Durchgehens

innerhalb der Batterie war ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der

Entscheidung von Socofer für die INT-53. Socofer beliefert Eurotunnel mit 19

Hybridlokomotiven, die zum Ziehen von Wartungswaggons auf der

Eisenbahnstrecke zwischen Großbritannien und Frankreich unter dem Ärmelkanal

eingesetzt werden.

Bertrand Hallé, CEO von Socofer: "Socofer freut sich, eine Zusammenarbeit

zur Ausweitung der Produktion von Elektrofahrzeugen ankündigen zu können -

ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Schienenverkehrs. Die

Professionalität der Teams von Leclanché, ihr Engagement für die Sicherheit,

der europäische Ursprung der Produktion und ihr Respekt vor den Zwängen und

Normen des Schienenverkehrs haben unsere Entscheidung positiv beeinflusst.

Nach einem langen Evaluierungsprozess sind wir zu dem Schluss gekommen, dass

Leclanché der richtige Partner ist, um den wachsenden Markt für elektrische

Schienenfahrzeuge zu bedienen. Leclanché hat dies bei der Auswahl der Zellen

sowie bei der Entwicklung und Herstellung der Batteriepakete, die in seinen

europäischen Werken zusammengebaut und getestet werden, voll berücksichtigt.

Dieser Standort war auch eine unserer Prioritäten im Rahmen unserer

Low-Carbon-Politik."

Daniel Hugues, der Direktor für Infrastruktur bei Eurotunnel, sagte: "Mit

dieser Partnerschaft setzen wir unseren Pioniergeist fort, indem wir

innovative Technologien einsetzen, die Sicherheit und betriebliche Exzellenz

miteinander verbinden, um unsere Maßnahmen für die Dekarbonisierung zu

verstärken. Mit dieser neuen Technologie werden unsere Wartungskonvois ihre

CO2-Emissionen um fast 180 Tonnen pro Jahr reduzieren."

Pierre Blanc, Chief Technical Officer und Co-CEO von Leclanché, sagte:

"Leclanché ist stolz darauf, von Socofer für dieses wichtige Projekt

ausgewählt worden zu sein, das die hohe Qualität und Sicherheit unserer

Energiespeicherlösungen unter Beweis stellt. Wir freuen uns darauf, auch in

Zukunft innovative und zuverlässige Lösungen anzubieten, um die sich

entwickelnden Anforderungen der Bahnindustrie zu erfüllen."

# # #

Über Socofer

Socofer ist seit 1920 Hersteller von Eisenbahnausrüstungen und hat sich auf

die Entwicklung und Herstellung von kleinen und mittleren Triebfahrzeugen

spezialisiert. Als bahnbrechendes und innovatives Unternehmen, das die

neuesten Motorisierungstechnologien beherrscht, legt Socofer großen Wert auf

die Dekarbonisierung seiner Fahrzeuge, indem es Elektro- oder Hybridlösungen

anbietet. Gestützt auf starke Werte setzt sich Socofer jeden Tag für die

Entwicklung nachhaltiger Lösungen von morgen ein.

Über Eurotunnel

Eurotunnel ist das historische Unternehmen der Getlink-Gruppe, einem

wichtigen europäischen Akteur im Bereich des kohlenstoffarmen Personen-,

Güter- und Stromtransports, und besitzt die Konzession für die Infrastruktur

des Kanaltunnels bis 2086.

Seine Shuttle-Dienste - LeShuttle für Autos und Reisebusse und LeShuttle

Freight für den Straßengüterverkehr - beförderten im Jahr 2022 acht

Millionen Fahrgäste und 1,45 Millionen Lkw zwischen dem Vereinigten

Königreich und Frankreich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen

Bahnbetreibern eine zuverlässige und effiziente Verbindung zwischen dem

Vereinigten Königreich und Europa für Hochgeschwindigkeitszüge für den

Personenverkehr und für Güterzüge. Das Geschäft wächst in allen Segmenten

stark. Heute werden 25 % des Handels zwischen dem Vereinigten Königreich und

Kontinentaleuropa durch den Kanaltunnel abgewickelt. Eurotunnel, von Anfang

an ein britisch-französisches Unternehmen, beschäftigt an seinen Terminals

in Calais und Folkestone sowie in ganz Europa fast 2.600 Mitarbeiter, um

seinen Kunden den schnellsten, zuverlässigsten und einfachsten Service für

die Überquerung des Ärmelkanals zu bieten und neue Dienste zu entwickeln.

Als wichtiger Grenzübergang zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa

hat Eurotunnel seit dem Inkrafttreten des Brexit seine intelligenten

Grenzdienste weiterentwickelt.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

