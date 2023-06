EQS-News: Leclanché SA: Navius MRS-3 Marine Rack System von Leclanché wird auf der kommenden Electric and Hybrid Marine Expo European Event vorgestellt (deutsch)

Leclanché SA: Navius MRS-3 Marine Rack System von Leclanché wird auf der kommenden Electric and Hybrid Marine Expo European Event vorgestellt

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 13. Juni, 2023 - Das maritime

Batteriespeichersystem der neuesten Generation von Leclanché SA (SIX: LECN),

Navius MRS-3TM, wird auf einer bedeutenden Industrieveranstaltung Ende

dieses Monats vorgestellt.

Leclanché wird aktiv an der Electric and Hybrid Marine Expo Europe

Conference 2023 in der RAI Amsterdam teilnehmen, die vom 20. bis 22. Juni am

Stand 4038 stattfindet. Die Veranstaltung ist die einzige Konferenz, die

sich ausschließlich mit der Elektrifizierung und Hybridisierung von Schiffen

und der damit verbundenen Infrastruktur für Häfen, Aufladung, Betankung und

Energieversorgung befasst.

Leclanché ist ein Sponsor der Veranstaltung in Amsterdam. Am ersten Tag wird

Leclanché eine Sitzung zum Thema "Bau der weltgrößten Hybridfähren" halten:

Herausforderungen und Vorteile", in der der Prozess der Planung, des Baus

und des Betriebs der weltgrößten Hybridfähren mit den beteiligten

Unternehmen - Brittany Ferries, Stena RoRo, Wärtsilä und Leclanché -

diskutiert wird. Moderiert wird die Diskussion von Dave Gorshkov, Experte

für elektrische Schiffsenergie und -antriebe, maritime Systeme, QinetiQ

(UK). Die Podiumsteilnehmer sind Arnaud Le Poulichet, Direktor für Technik

und Instandhaltung bei Brittany Ferries, Dr. Torsten Büssow, Geschäftsführer

für den Bereich Elektro- und Energiesysteme bei Wärtsilä, und Guillaume

Clement, Vizepräsident für E-Marine bei Leclanché Norwegen.

Am 21. Juni wird Leclanché an einer Sitzung mit dem Titel "The e-ferry Ellen

Operational Review - battery status and operational experience after four

years" teilnehmen. Dabei wird es um die bahnbrechende vollelektrische

E-Fähre Ellen gehen, die mit Leclanché-Technologie betrieben wird und 2019

in Betrieb geht. Ellen verkehrt von der Insel Aeroe im Süden Dänemarks aus

und legt eine rekordverdächtige Strecke zwischen den Ladevorgängen zurück:

22 Seemeilen, bis zu sieben Mal pro Tag. Neben den Systemen und

Errungenschaften der E-Fähre wird die Präsentation auch die kontinuierlichen

Betriebserfahrungen von Ellen behandeln, einschließlich des Batteriestatus

nach vier Jahren Betrieb und des Betriebs in Zeiten extremer Kälte. In der

Präsentation werden die wichtigsten Zahlen und Daten genannt und es wird ein

praktisches Feedback zum Betrieb der E-Fähre auf längeren Strecken und bei

kaltem Wetter gegeben.

Die Sitzung wird ebenfalls von Dave Gorshkov moderiert. Experten sind

Halfdan Abrahamsen, Medien- und Informationsmanager, Ærø EnergyLab

(Dänemark); John Wind, Elektroingenieur, Danfoss Editron (Dänemark); und

Tunji Adebusuyi, technischer Leiter, e-Marine, Leclanché (Schweiz).

Beide Veranstaltungen finden im Saal 3 statt; die genauen Zeiten entnehmen

Sie bitte dem Konferenzprogramm vor Ort.

Leclanché ist eines der weltweit führenden Unternehmen für

Energiespeicherlösungen und ein wichtiger globaler Anbieter von

Batteriespeichersystemen für Seeschiffe. Das Navius MRS-3 wurde entwickelt,

um die Anforderungen von Herstellern vollelektrischer und hybrider

Marineschiffe zu erfüllen. Das System ist eine Weiterentwicklung des

preisgekrönten MRS-2 von Leclanché, das bereits eine Vielzahl von Schiffen

auf der ganzen Welt antreibt. Es zeichnet sich durch signifikante

Verbesserungen in Bezug auf die Energiedichte der Batterien, die Modularität

und die Sicherheit aus und ist damit das flexibelste und leistungsstärkste

Schiffselektrifizierungssystem, das je entwickelt wurde, mit dem geringsten

CO2-Fußabdruck.

Das System, das ab 2023 ausgeliefert werden soll, wurde bereits in

zahlreichen bedeutenden Projekten eingesetzt.

Navius MRS-3, einschließlich seines platzsparenden und beliebten

Flüssigkeitskühlsystems, bietet einen deutlichen Größen- und Gewichtsvorteil

gegenüber konkurrierenden Systemen und ist besonders kosteneffizient für

Großanlagen. Um einen Termin in Amsterdam zu vereinbaren, kontaktieren Sie

info@leclanche.com.

Navius MRS-3 ist ein Warenzeichen von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen

sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

