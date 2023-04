EQS-News: Leclanché SA: Kroatischer Zugbauer KONAR wählt Leclanché als Lieferant von Batteriesystemen für neuen staatlichen Eisenbahnauftrag (deutsch)

Leclanché SA: Kroatischer Zugbauer KONAR wählt Leclanché als Lieferant von Batteriesystemen für neuen staatlichen Eisenbahnauftrag

^

Leclanché SA / Schlagwort(e): Vertrag/Nachhaltigkeit

Leclanché SA: Kroatischer Zugbauer KONAR wählt Leclanché als Lieferant von

Batteriesystemen für neuen staatlichen Eisenbahnauftrag

13.04.2023 / 06:55 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Kroatischer Zugbauer KONAR wählt Leclanché als Lieferant von

Batteriesystemen für neuen staatlichen Eisenbahnauftrag

* Erster Vertrag mit KONAR über zwei neue Züge für den

Mittelstreckenverkehr im Küsten- und Binnenland

* Leclanché liefert seine INT-53 Energy Packs sowie die

Batterie-Thermo-Managementsysteme für einen vollelektrischen und einen

Hybridzug

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, den 13. April 2023 - Der kroatische

Schienenfahrzeughersteller KONAR Electric Vehicles beauftragt Leclanché SA

(SIX: LECN) mit der Lieferung von Batteriesystemen für einen neuen Auftrag

der kroatischen Staatsbahn (für Bilder hier klicken).

Im Rahmen der ersten Vereinbarung wird Leclanché sein

INT-53-Energy-Pack-Batteriesystem für zwei Züge liefern. KONAR wird diese

Züge für die kroatische Bahn HZPP bauen. Bei den Zügen handelt es sich um

BMU- (Battery Multiple Unit) und BEMU-Modelle (Battery Electric Multiple

Unit) für den Personenverkehr auf den Strecken rund um die Städte Varazdin,

Osijek, Virovitica und Bjelovar. Auch auf den Strecken in der dalmatinischen

Region um Split und um Pula in Istrien besteht Potenzial für einen weiteren

Einsatz.

Zusammen mit den bahnzertifizierten Li-Ionen-Batterien wird Leclanché

Wärmeschutz- und Multi-String-Managementsysteme liefern. Diese ermöglichen

eine angemessene Batteriekühlung und stellen sicher, dass die verschiedenen

Batteriestränge parallel geladen und entladen werden und als eine Einheit

mit der Fahrzeugsteuerung kommunizieren. Batteriebetriebene Züge bieten

Reisenden, Betreibern und der breiten Öffentlichkeit zahlreiche Vorteile,

darunter einen um etwa 50 % leiseren Betrieb als Dieselzüge, CO2-freie

Mobilität, erhebliche Einsparungen bei der Wartung sowie eine Investition in

eine nachhaltige Zukunft.

Leclanché INT-53 Energy Packs

Leclanché wird 14 seiner INT-53 Energy Packs für den vollständig

batteriebetriebenen Zug und 12 für den Hybridzug liefern. Die

INT-53Batteriepakete von Leclanché umfassen modulare und skalierbare

Lithium-Ionen-Batterielösungen für den Einsatz in Zügen, die auf

teilelektrifizierten oder nicht-elektrifizierten Bahnstrecken verkehren. Die

Systeme entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards; sie sind mit

funktionssicheren Batteriemanagementsystemen (BMS) und robusten Gehäusen

ausgestattet, die mögliche thermische Ereignisse eindämmen und zudem gemäß

IP67 gegen widrige Umweltbedingungen schützen.

Leclanché fertigt seine Batteriesysteme von der Zellproduktion bis hin zur

Montage der Einheiten allesamt in seinen deutschen und schweizerischen

Werken. Der gesamte Prozess ist gemäß der IRIS-Norm (International Railway

Industry Standard) zertifiziert, einem weltweit anerkannten Standard zur

Bewertung von Unternehmen im Schienensektor.

"Wir haben uns aus mehreren Gründen für Leclanché als Batterielieferanten

entschieden, vor allem aber aufgrund ihres Fokus auf Sicherheit",

kommentiert Gordan Kolak, CEO von KONAR. "Die achtjährige Lebenszyklusdauer

des INT-53 Batteriepakets und seine Konformität mit den strengen

europäischen Schienenverkehrsnormen sind für uns von entscheidender

Bedeutung."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit KONAR im Rahmen dieses

Projekts und über die Lieferung unserer branchenführenden Batteriesysteme

für den Schienenverkehr. Leclanché freut sich auf ein langfristiges

gemeinsames Engagement zur Dekarbonisierung der Bahnindustrie", kommentiert

Phil Broad, CEO von Leclanché e-Mobility. "Unser INT-53-Batteriepaket für

den Schienenverkehr ist so konzipiert, dass es die strengen Anforderungen

von Herstellern und Betreibern im Bahnsektor erfüllt. Alle

Leistungsmerkmale, von der Zykluslebensdauer über die Größe, die Energie,

die Leistung, die Sicherheit und die Laderate waren Schlüsselanforderungen

bei dieser Auftragsvergabe."

# # #

Über KONAR

Im Bereich der Energietechnik steht der Name KONAR weltweit für Tradition,

Vertrauen, Kompetenz, Innovation und Spitzentechnologie. Im Jahr 2021

feierte KONAR ein Jahrhundert der Exzellenz und ein Jahrhundert der

Tätigkeit auf 130 Märkten.

Der konsolidierte Umsatz aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen

beläuft sich auf rund 700 Millionen Euro, von denen der Großteil, nämlich 61

%, international generiert wird.

Heute ist KONAR ein anerkannter und etablierter Anbieter von Energietechnik

und Schienenverkehrslösungen und in den Bereichen Energieerzeugung,

-übertragung und -verteilung, Schienenfahrzeuge und -infrastruktur, digitale

Lösungen und Plattformen aktiv, wobei der Schwerpunkt auf Eigenentwicklung

und Innovation sowie auf Laborprüfungen und Zertifizierungen liegt.

KONAR arbeitet permanent an der Weiterentwicklung von Segmenten, die

höchstmöglichen Mehrwert bieten: Wind-, Solar- und Wasserenergie. Das

Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Technologien und Produkten

verlagert, die Umweltfreundlichkeit, intelligente Lösungen und Systeme

kombinieren und es seinen Geschäftspartnern ermöglichen, mit den

richtungsweisenden globalen Initiativen im Bereich der Energietechnik

Schritt zu halten. Inspiriert durch Herausforderungen entwickelt KONAR

innovative Lösungen und trägt so zur lokalen Produktion und zur

energetischen Nachhaltigkeit der Zivilgesellschaft bei.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Medienkontakte:

Schweiz / Europa: USA und Kanada:

Thierry Meyer T: +41 (0) 79 Henry Feintuch / Ashley Blas T:

785 35 81 E-mail: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

[1]tme@dynamicsgroup.ch 1. E-mail: [1]leclanche@feintuchpr.com

mailto:tme@dynamicsgoup.ch 1. mailto:leclanche@feintuchpr.com

Deutschland: Christoph Müller Investor-Kontakt: Pasquale Foglia T:

T: +49 (0) 711 947 670 E-mail: +41 (0) 24 424 65 00 E-mail:

[1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1.

mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1606289

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1606289 13.04.2023 CET/CEST

°