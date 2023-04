EQS-News: Leclanché SA: Erfolgreicher Brandschutztest für INT-53 Energy Packs von Leclanché für die Bahnindustrie (deutsch)

Leclanché SA: Erfolgreicher Brandschutztest für INT-53 Energy Packs von Leclanché für die Bahnindustrie

^

Leclanché SA / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Leclanché SA: Erfolgreicher Brandschutztest für INT-53 Energy Packs von

Leclanché für die Bahnindustrie

18.04.2023 / 06:55 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Erfolgreicher Brandschutztest für INT-53 Energy Packs von Leclanché für die

Bahnindustrie

* Der Validierungstest zur thermischen Sicherheit wurde von der Emitech

Group durchgeführt, einer renommierten unabhängigen Prüfstelle in

Frankreich

* Das INT-53 Energy Pack von Leclanché hat den vorsätzlich herbeigeführten

thermischen Durchbruch ohne Austritt von Batteriekomponenten oder

sichtbaren Flammen einwandfrei überstanden

* Zur Zertifizierung im Dezember 2022 wurden alle Normen für die

internationalen Anforderungen der IEC 62619 erfüllt

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz 18 April, 2023 - Der Anbieter von

Energiespeicherlösungen Leclanché SA (SIX: LECN) hat einen wichtigen Test

zur Validierung der thermischen Sicherheit seines in der Bahnindustrie

führenden INT-53 Energy Packs erfolgreich absolviert. INT-53 wird von

Eisenbahnherstellern in Europa und Nordamerika für Antriebssysteme im

Personen- und Güterverkehr sowohl in vollelektrifizierten als auch hybriden

Konfigurationen eingesetzt.

Der Brandschutztest wurde von LEFAE durchgeführt, einer Tochtergesellschaft

der französischen Emitech Group, einem weltweit anerkannten Markführer für

Zertifizierungs- und Qualifikationsprüfungen im Eisenbahnsektor. Der Test

bestand in der gezielten Überhitzung eines Leclanché-Batteriepacks bis zum

thermischen Durchbruch oder Ausfall.

Das INT-53 Energy Pack von Leclanché erfüllt die Anforderungen der Norm,

wonach während des einstündigen Tests und einer 12-stündigen Beobachtung

keine Flammen oder Batteriekomponenten austreten dürfen. Konkret konnte die

Leclanché-Batterie das Feuer in einer Gruppe von drei Modulen eindämmen,

ohne dass sich das Feuer auf die gesamte Batterie ausbreitete und

schließlich von selbst erlosch. Alle Normen wurden gemäß der internationalen

Norm IEC 62619:2022 über die Wärmeausbreitung erfüllt.

"In den letzten vier Jahren hat Leclanché stark in Forschung und Entwicklung

sowie in fortschrittliche Design- und Produktionsmethoden investiert, so

dass unsere Batterien zu den sichersten der Welt gehören", erklärt Michael

Ukabam, Application Engineering Manager bei Leclanché. "Dieser erfolgreiche

Test unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit. Ferner ist er ein Beleg für

unsere Partner in der Bahnindustrie, dass sie sich bei der Entwicklung ihrer

Schienenfahrzeuge der nächsten Generation mit INT-53-Energy Packs von

Leclanché auf Batterien mit industrieerprobten Sicherheitsstandards

verlassen können."

Bei den Testbedingungen handelte es sich um ein Worst-Case-Szenario, da das

aktive Flüssigkeitskühlsystem von Leclanché nicht einbezogen wurde. Umso

mehr belegt das positive Ergebnis die Zuverlässigkeit des

Sicherheitskonzepts von Leclanché, das aus Packs mit mehreren Barrieren und

Redundanzen besteht, um thermische Zwischenfälle zu vermeiden.

"Unser Konzept für Bahnbatterien übertrifft in puncto Sicherheit sämtliche

Industriestandards", meint Ukabam. "Unsere Systeme sind in einem

mehrschichtigen Ansatz auf Sicherheit ausgelegt, von den Zellen mit

keramischen Separatoren über die Module und Subpacks bis hin zum Pack, was

sich in den hervorragenden Ergebnissen bei den IEC 62619-Tests gezeigt hat.

Manche mögen dies als "Überdesign" bezeichnen, aber wir denken nun mal in

erster Linie an Sicherheit."

Leclanché verfügt über die Zertifizierung der International Railway Industry

Standard (IRIS) Group (ISO/TS 22163) und ist Ecovadis-zertifiziert für

Nachhaltigkeit.

Für weitere Informationen über die INT-53 Energy Packs für die

Eisenbahnindustrie von Leclanché wenden Sie sich bitte an info@leclanche.com.

# # #

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Medienkontakte:

Schweiz / Europa: USA und Kanada:

Thierry Meyer T: +41 (0) 79 Henry Feintuch / Ashley Blas T:

785 35 81 E-mail: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

[1]tme@dynamicsgroup.ch 1. E-mail: [1]leclanche@feintuchpr.com

mailto:tme@dynamicsgoup.ch 1. mailto:leclanche@feintuchpr.com

Deutschland: Christoph Miller Investoren Kontakt: Pasquale Foglia

T: +49 (0) 711 947 670 E-mail: T: +41 (0) 24 424 65 00 E-mail:

[1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1.

mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1609667

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1609667 18.04.2023 CET/CEST

°