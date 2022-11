EQS-News: Lalique eröffnet für die Vorweihnachtszeit eine Pop-up-Boutique in Zürich (deutsch)

Lalique eröffnet für die Vorweihnachtszeit eine Pop-up-Boutique in Zürich

2. November 2022

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 2. November 2022 -Lalique empfängt ihre Kundinnen und Kunden vom 9.

November bis 24. Dezember 2022 in Zürich auch an der St. Peterstrasse 16 in

einer Pop-up-Boutique. Die Lokalität wird danach umgebaut und als neuer

Zürcher Flagship-Store von Lalique im März 2023 an derselben Adresse

wiedereröffnet.

Bereits seit 2013 ist Lalique mit einer Boutique an der Talstrasse in Zürich

präsent und bietet vor Ort aussergewöhnliches Interior Design, dekorative

Objekte, Wohnaccessoires, Schmuck und Parfüm. Für die kommende

Vorweihnachtszeit eröffnet Lalique am Mittwoch, 9. November 2022 temporär

einen zweiten Verkaufspunkt in Zürich: An der St. Peterstrasse 16 können

Kundinnen und Kunden auf einer Ladenfläche von rund 130 m² in die Welt von

Lalique eintauchen und den Lalique-Lifestyle erleben.

Die sehr zentral gelegene Pop-up-Boutique befindet sich in einem prächtigen

Neo-Renaissance-Bau, nur wenige Schritte von der Zürcher Bahnhofstrasse

entfernt. An derselben Adresse an der St. Peterstrasse ist die Ernst Hohl

Kulturstiftung mit dem Haus Appenzell untergebracht, das mit öffentlich

zugänglichen Ausstellungen zahlreiche Kulturinteressierte anzieht.

Umbau und Wiedereröffnung im März 2023

Während der Vorweihnachtszeit wird Lalique ihre Kundinnen und Kunden bis und

mit 24. Dezember 2022 somit an zwei Orten in Zürich willkommen heissen: im

Hauptgeschäft an der Talstrasse und in der Pop-up-Boutique an der St.

Peterstrasse. Letztere wird anschliessend im Lalique-Stil umgebaut und

voraussichtlich am 1. März 2023 als neuer Flagship-Store wiedereröffnet.

Gleichzeitig wird Anfang März 2023 die Boutique an der Talstrasse ihre Türen

schliessen.

Irene Offenhammer, Boutique-Managerin Zürich von Lalique: «In den letzten

Jahren konnten wir unseren Kundenstamm in Zürich laufend vergrössern, und

wir freuen uns sehr, in der wichtigen Vorweihnachtszeit an zwei Standorten

in Zürich präsent zu sein. Die neue Lokalität an der St. Peterstrasse ist

mit ihren lichtdurchfluteten Räumen ein idealer Ort, um in einem

geschmackvollen Ambiente die Markenwelt von Lalique zu vermitteln. Wir

freuen uns auch bereits sehr darauf, nach der Pop-up-Phase und dem Umbau

unsere Kundinnen und Kunden im kommenden Frühling im neuen Flagship-Store an

der St. Peterstrasse zu begrüssen.»

Ein Bild in hoher Auflösung kann unter dem folgenden Link heruntergeladen

werden: www.lalique-group.com/media

Medienkontakt

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

8045 Zürich

Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.com

Über Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die

Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige

Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie

Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund

700 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die

den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister

der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique

Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com

ERÖFFNUNG LALIQUE POP-UP-BOUTIQUE ST. PETERSTRASSE 16:

Mittwoch, 9. November 2022:

Öffnungszeiten Boutique St. Peterstrasse

MI-FR: 10:00-19:00

SA: 10:00-16:00

SO-DI: geschlossen

Sonderverkaufstage:

27.11.2022 (1. Advent): 11:00-16:00

04.12.2022 (2. Advent): 11:00-16:00

18.12.2022 (4. Advent): 11:00-16:00

24.12.2022 (Heiligabend): 10:00-16:00

AB 25.12.2022 SCHLIESST DIESE BOUTIQUE FÜR UMBAUARBEITEN UND WIRD

VORAUSSICHTLICH AM 1. MÄRZ 2023 WIEDERERÖFFNET.

LALIQUE BOUTIQUE TALSTRASSE 27:

Unsere Boutique an der Talstrasse 27 bleibt bis 28. Februar 2023 wie folgt

geöffnet:

MO-FR: 10:00-19:00

SA: 10:00-16:00

Sonderverkaufstage:

27.11.2022 (1. Advent): 11:00-16:00

04.12.2022 (2. Advent): 11:00-16:00

18.12.2022 (4. Advent): 11:00-16:00

24.12.2022 (Heiligabend): 10:00-16:00

AM 1. MÄRZ 2023 SCHLIESST DIE BOUTIQUE AN DER TALSTRASSE IHRE TÜREN.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lalique Group SA

Grubenstrasse 18

8045 Zürich

Schweiz

Telefon: 043 499 45 00

Fax: 043 499 45 03

E-Mail: info@lalique-group.com

Internet: www.lalique-group.com

ISIN: CH0033813293

Valorennummer: A0M1KL

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1476933

Ende der Mitteilung EQS News-Service

