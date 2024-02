EQS-News: La Française: Wissenschaftlich fundierte Ziele für Banken: auf dem Weg zu harmonisierten Richtlinien im Jahr 2024? (deutsch)

La Française: Wissenschaftlich fundierte Ziele für Banken: auf dem Weg zu harmonisierten Richtlinien im Jahr 2024?

von Armand Satchian, ESG-Analyst, La Française AM

Im November 2023 veröffentlichte Reuters [1] einen Bericht, demzufolge die

Zusagen mehrerer europäischer Banken, wissenschaftsbasierte Ziele

festzulegen, von der Website der Science-Based Target Initiative (SBTi) [2]

entfernt wurden. Laut Bericht war dies auf die Entscheidung der Banken

zurückzuführen, ihre Zusagen im Anschluss an die Veröffentlichungen der SBTi

vom Juni 2023 zurückzuziehen [3]. Da jedoch keine offizielle Stellungnahme

der Beteiligten vorliegt, bleiben die genauen Gründe für die Löschung der

Banknamen von der Website unklar. Diese Entwicklung verdeutlicht die

Herausforderungen des Bankensektors, sich auf harmonisierte Richtlinien,

einschließlich genauer Kriterien, zu einigen, um seine Tätigkeiten an

ambitionierten wissenschaftsbasierten Vorgaben zu orientieren. Jahr für Jahr

wächst die Zahl der Banken, die sich verpflichten, eine

Netto-Null-Wirtschaft zu unterstützen. So zählte die Net Zero Banking

Alliance (NZBA) [4] im Januar 2024 bereits 141 Mitglieder (gegenüber 29

Mitgliedern bei ihrer Gründung vor fast drei Jahren) [5]. Daher werden

solche Richtlinien immer wichtiger, um den Übergang des Bankensektors vom

Bekenntnis zum konkreten Handeln zu unterstützen (z. B. Festlegung

ehrgeiziger wissenschaftsbasierter Zielvorgaben mit einer angemessenen

Abdeckung, Entwicklung geeigneter Ausschlussverfahren).

Zu viele Köche verderben den Brei?

Mehrere Initiativen bieten Richtlinien zur Festlegung von Klimazielen

speziell für Banken an, z. B. Institutional Investors Group on Climate

Change (IIGCC) Net Zero Standard for Banks [6], NZBA Guidelines for Climate

Target Setting for Banks [7], SBTi Financial Institutions Net Zero Standard

Draft, ACT Finance draft [8] usw. Als Vermögensverwalter sind wir uns

darüber im Klaren, dass die Initiativen unterschiedliche Funktionen haben.

Dennoch ist ihre mangelnde Übereinstimmung in zentralen Fragen, wie z. B.

der Definition wissenschaftsbasierter Ziele im Einklang mit dem Weg zu einer

Netto-Null-Lösung, ist bedenklich.

Ein konkretes Beispiel für diese fehlende Abstimmung ist der Status der

Kriterien für fossile Brennstoffe, die im SBTi-Net-Zero-Standardentwurf

ausdrücklich erwähnt werden, nicht aber in den NZBA-Richtlinien. Letztere

wurden aufgrund des angeblich zu laxen Ansatzes bei der Finanzierung

fossiler Brennstoffe sowohl von externen als auch von internen Stakeholdern

kritisiert. Mitglieder verließen die Initiative oder warnten, dass sie die

Initiative ohne strengere Regeln zu diesem Thema verlassen würden [9].

Während unterschiedliche Initiativen zur Erstellung und Bewertung von

Klimaschutzplänen (und damit verbundenen wissenschaftsbasierten Zielen) von

großem Nutzen sein könnten, könnte die fehlende Harmonisierung der

wichtigsten Anforderungen weichere Initiativen begünstigen, obwohl die

Klimakrise genau das Gegenteil erfordert. Ein genauerer Blick auf die 60

größten Kapitalgeber [10] für fossile Brennstoffe zeigt, dass seit Januar

2024 ca. 70 % davon Mitglieder der NZBA sind, während weniger als 20 % sich

zur SBTi verpflichten oder SBTi-validierte Ziele festgelegt haben.

Den weniger befahrenen Weg einschlagen ...

Bei der Erarbeitung von Leitlinien für den Klimaschutz sind die

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen bestehenden Initiativen und die

systematische Ausrichtung an wissenschaftsbasierten Zielen entscheidend. Es

wäre äußerst bedenklich, wenn unabhängige Initiativen gegen

wissenschaftliche Erkenntnisse verstoßen würden, um die Erwartungen der

Industrie zu erfüllen. In der neuesten Version des SBTi-Leitfadens für

kurzfristige wissenschaftsbasierte Ziele für den Finanzsektor wird

beispielsweise nicht mehr erwähnt, dass Finanzinstitute (Fis) von

Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, erwarten sollten, dass sie

"klare Zusagen machen, keine neuen Erweiterungen vorzunehmen und die

Produktion entlang genehmigter 1,5°C-Pfade mit geringer/keiner

Überschreitung herunterzufahren/zu beenden" [11]. Im vorherigen Entwurf des

Regelwerks war diese Bedingung noch ausdrücklich enthalten. Als Antwort auf

diese Bedenken erklärte die SBTi: "Die Behauptung, dass eine Änderung

aufgrund der Lobbyarbeit der Banken vorgenommen wurde, ist schlichtweg nicht

der Fall" [12].

Es gibt sicherlich mehrere Gründe, warum es dem Bankensektor schwerfällt,

sich auf harmonisierte Richtlinien zu einigen. Einer davon könnte mit der

fehlenden internationalen Unterstützung zusammenhängen. Während der

Bankensektor weitgehend für die Finanzierung des Übergangs zu einer

Netto-Null-Wirtschaft verantwortlich ist, sollten die Bemühungen der

Stakeholder (z. B. Regierungen, Regulierungsbehörden) die Umsetzung eines

solchen Übergangs durch klare Vorgaben unterstützen. Ein gutes Beispiel

dafür sind die Ergebnisse der COP28: der offizielle globale Konsens, der

sich für einen Übergang weg von fossilen Energieträgern aussprach (im

Gegensatz zu einem Ausstieg), was bedeutet, dass "es den Ländern freisteht,

ihren eigenen Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu gehen, und dass es

kurzfristig wahrscheinlich keine großen Maßnahmen seitens der Öl- und

Gasunternehmen geben wird". Indem sie sich an flexibleren Initiativen

orientieren, folgen die Banken dem Konsens der UN-Klimakonferenz und werden

wahrscheinlich Net-Zero-Übergangspläne mit einigen Lücken entwerfen. Für

einen strengeren Ansatz wären ein anderer Tenor bei künftigen COP-Treffen

und zusätzliche Unterstützung durch alle Beteiligten erforderlich.

Eine unabhängige Prüfung des Übergangsplans/der Ziele ist ebenso wichtig und

sollte hervorgehoben werden. Wie bereits im Markt beobachtet, kann das

Fehlen strenger Anforderungen und unabhängiger Überprüfungen zu einem Mangel

an Rechenschaftspflicht und Engagement führen. Dies wird im jüngsten Bericht

der NZBA deutlich, in dem es beispielsweise heißt: "Aus verschiedenen

Gründen haben einige Mitglieder ihre Ziele auf Szenarien gestützt, die auf

höhere Temperaturen (als 1,5 °C) abzielen, was nicht mit der

NZBA-Verpflichtung [13] vereinbar ist".

2024 könnte ein entscheidendes Jahr sein, in dem einheitlichere Leitlinien

für den Bankensektor entwickelt werden. Um diesen Meilenstein zu erreichen,

müssten mehrere Initiativen, von denen erwartet wird, dass sie wichtige

Entwicklungen ankündigen, ein gemeinsames Vorgehen unterstützen:

(i) Die SBTi wird voraussichtlich eine endgültige Fassung ihrer Standards

für kurzfristige und Netto-Null-Ziele veröffentlichen. Von den

Finanzinstituten und Banken, die sich der SBTi verpflichtet haben, wird

einige Monate nach Veröffentlichung dieser Standards erwartet, dass sie ihre

Ziele vorlegen

(ii) Die NZBA wird voraussichtlich ihre Kriterien überprüfen und die

Rechenschaftspflicht der Mitglieder stärken.

(iii) Neue Initiativen, wie z. B. die von der französischen Umweltagentur

(ADEME) entwickelte ACT-Finance-Methode, werden voraussichtlich eingeführt

werden.

(iv) Es wird erwartet, dass die Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden

(insbesondere in Europa) die mit den Banken verbundenen Übergangsrisiken

[14] genauer unter die Lupe nehmen und neue Richtlinien für Mindeststandards

und Referenzmethoden für die Ermittlung, Messung, das Management und die

Überwachung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) durch

die Finanzinstitute vorschlagen werden. Dies könnte die Festlegung

ehrgeiziger Ziele fördern [15].

Für nachhaltigkeitsorientierte Investoren ist die Entwicklung glaubwürdiger

Instrumente von zentraler Bedeutung, um die ehrgeizigen Transformationspläne

des Bankensektors zu bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

und mit den zur Förderung der Umsetzung bewährter Marktpraktiken

zusammenzuarbeiten.

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

btomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

[1] Reuters, Exclusive: Four banks quit initiative assessing climate targets,

November 2023.

[2]Die Ziele des SBTi sind (i) die Definition von "Best Practices" für

Emissionsreduzierungen und NZ-Ziele im Einklang mit der Klimawissenschaft,

(ii) die Bereitstellung von Zielsetzungsmethoden zur Festlegung

wissenschaftlich fundierter Ziele und (iii) die Einbeziehung eines

Expertenteams, das Unternehmen eine unabhängige Bewertung und Validierung

von Zielen ermöglicht.

[3] Im Juni 2023 veröffentlichte SBTi den " SBTi Financial Institutions

Net-Zero Standard Consultation Draft" (Konsultationsentwurf) und das "SBTi

Fossil Fuel Finance Position Paper" (Positionspapier zur Finanzierung

fossiler Brennstoffe), in dem die Organisation Kriterien für fossile

Brennstoffe aufstellte, die von den Banken als streng erachtet wurden (laut

Reuters). SBTi legt fest, dass Finanzinstitute Zielvorgaben für alle

Finanzströme in bestehende Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe auf

Unternehmensebene und auch auf Portfolioebene festlegen sollen. Auf

Unternehmensebene sollen die Unternehmen für fossile Brennstoffe dazu

angehalten werden, den Übergang zu 1,5°C-Pfaden zu vollziehen, indem sie für

2030 quantitative öffentliche Ziele festlegen [...] und klare

Verpflichtungen eingehen, keine neuen Erweiterungen vorzunehmen und die

Produktion entlang genehmigter 1,5°C-Pfade mit geringer/keiner

Überschreitung auslaufen zu lassen.

[4] NZBA, Frequently Asked Questions, October 2022.

[5] NZBA, Our Members - United Nations Environment - Finance Initiative

(unepfi.org), January 2024.

[6] IIGCC, Net Zero Standard for Banks, June 2023

[7] NZBA, Guidelines for Climate Target Setting for Banks, April 2021

[8] ADEME, ACT Finance Draft, April 2023

[9] Reuters, Comment: The world cannot afford banks to step back from their

net zero commitments, April 2023.

[10] Der Bericht "Banking on climate chaos" umfasst die 60 größten Banken

der Welt nach Vermögenswerten, gemäß der Rangliste von S&P Global Market

Intelligence vom April 2022. Banken, die wenig bis gar keine Kredite für die

Finanzierung der gesamten Wirtschaft vergeben, wurden von der Analyse

ausgeschlossen. Die größten Kapitalgeber für fossile Brennstoffe haben im

Zeitraum von 2016 bis 2022 1,546 Billionen Dollar in den Ausbau fossiler

Brennstoffe gesteckt.

[11] Dies wurde erwähnt auf Seite 35 des

Near-Term-Financial-Sector-Science-Based-Targets-Guidance-V2-Consultation-Draft.pdf

(sciencebasedtargets.org)

[12] The Banker, The battle of the standards for net-zero targets and

emissions, Dezember 2023.

[13] NZBA, 2023 Progress Update, Dezember 2023

[14] EZB, Risks from misalignment of banks' financing with the EU climate

objectives, Januar 2024

[15] EBA, Draft Guidelines on the management of ESG risks, Januar 2024

