EQS-News: La Française Group: Die Workforce Disclosure Initiative (WDI) beruft Deepshikha Singh von La Française in ihren Beraterausschuss (deutsch)

Die Workforce Disclosure Initiative (WDI) beruft Deepshikha Singh von La

Française in ihren Beraterausschuss

Deepshikha Singh, stellvertretende Leiterin des La Française Sustainable

Investment Research und Head of Stewardship bei La Française AM, wurde in

den Beraterausschuss der Workforce Disclosure Initiative (WDI) berufen. Ziel

der WDI ist Investoren dazu zu bewegen, darauf hinzuwirken, dass Unternehmen

vergleichbare und umfassende Daten über ihre Arbeitsbedingungen offenlegen

und dazu beitragen, dass weltweit zunehmend gute Arbeitsplätze geschaffen

werden. Die von ShareAction initiierte Investorengemeinschaft WDI setzt sich

aus 63 Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von 10 Billionen

US-Dollar zusammen.

"Als Unterzeichner und überzeugter Unterstützer der Workforce Disclosure

Initiative tritt La Française AM mit den Unternehmen in einen Dialog, um die

zentralen Herausforderungen der Branche und der Mitarbeiter zu diskutieren,

mit dem Ziel die Transparenz und Arbeitsplatzqualität zu verbessern. Die im

Rahmen der jährlichen WDI-Erhebung gesammelten Daten sollen die Lücken und

den Mangel an vergleichbaren Daten über die Belegschaft schließen und es den

Anlegern ermöglichen, Probleme gemeinsam und systematisch anzugehen. Sie

sind auch entscheidend für die Vorbereitung von Unternehmen und

Finanzinstituten auf immer strengere Regularien wie die Sozialtaxonomie der

EU. Die WDI verschafft den Unternehmen wichtige Einblicke in ihre eigenen

Methoden und bietet ihnen die einmalige Gelegenheit, sich mit anderen

Unternehmen zu vergleichen und so Datenlücken zu erkennen, die sie bisher

nicht berücksichtigt haben. Diese Lückenanalyse und der hilfreiche iterative

Prozess sind eine wichtige Vorbereitung für jede Form der

Arbeitsgesetzgebung. Ich freue mich, eine aktivere Rolle bei dieser

Initiative zu übernehmen und danke der WDI für ihr Vertrauen," fasst

Deepshikha Singh zusammen.

Über La Française

Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen

Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu

überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das

Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen.

Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe

basiert auf dieser Überzeugung und Mission.

Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein,

um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und

Nachhaltigkeit miteinander verbinden.

La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen

aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit

institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland.

La Française verwaltet ein Vermögen von 50 Milliarden Euro und ist in Paris,

Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur

vertreten (Stand: 30.06.2022).

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale de Crédit

Mutuel Nord Europe (CMNE), einer Mitgliedsbank der Crédit Mutuel Alliance

Fédérale, die über ein langfristiges Rating von A+/Aa3/AA- von S&P (12/2021)

/ Moody's (02/2022) / Fitch (05/2022) verfügt.

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)40 300929 174

btomlinson@la-francaise.com

www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer:

Herausgegeben von La Française AM Finance Services, mit Sitz in 128,

boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, beaufsichtigt von der ACPR

("Autorité de contrôle prudentiel et de résolution") als

Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter der Nummer 18673.

La Française Asset Management ist eine von der AMF unter der Nummer GP97076

am 01.07.1997 zugelassene Verwaltungsgesellschaft.

