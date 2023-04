EQS-News: LR Gruppe zeigt sich im Geschäftsjahr 2022 robust und nimmt internationale Expansion ins Visier (deutsch)

LR Gruppe zeigt sich im Geschäftsjahr 2022 robust und nimmt internationale Expansion ins Visier

* Umsatz von 269,4 Mio. EUR spiegelt positiven Umsatztrend in H2/2022

wider

* Normalisiertes EBITDA in 2022 bei 36,3 Mio. EUR

* Internationale Expansion und erfolgreiche Produktneueinführungen

ZEITGARD PRO und LR LIFETAKT Body Mission sorgen für positive

Geschäftsaussichten

* Umsatz auf Vorjahresniveau sowie leicht rückläufiges bis stabiles EBITDA

in 2023 erwartet

Ahlen, 28. April 2023 - Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes

digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits-

und Pflegeprodukte, veröffentlicht heute ihre finalen Zahlen für das

Geschäftsjahr 2022. Demnach konnte die LR Gruppe einen Umsatz (Warenerlöse)

von 269,4 Mio. EUR erzielen (2021: 296,2 Mio. EUR). Im zweiten Halbjahr 2022

zeigten die strategischen Maßnahmen zur Förderung der Karriereentwicklung

der Partner Wirkung und trugen maßgeblich zu dem positiven Umsatztrend im

dritten und vierten Quartal bei.

Des Weiteren hat die LR Gruppe im Geschäftsjahr 2022 ein normalisiertes

EBITDA von 36,3 Mio. EUR nach 41,7 Mio. EUR im Vorjahr erreicht. Das EBITDA

reported belief sich im Jahr 2022 auf 31,3 Mio. EUR im Vergleich zum

Vorjahreswert von 36,8 Mio. EUR. Damit ist es dem Unternehmen gelungen, die

für das Geschäftsjahr 2022 zuletzt herausgegebene Guidance für das EBITDA

reported im Korridor von 24 Mio. EUR bis 30 Mio. EUR zu übertreffen.

Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor

Relations der LR Gruppe, kommentiert: "Im Geschäftsjahr 2022 konnten viele

Partner eine erfolgreiche Karriereentwicklung verzeichnen und haben die

Möglichkeit ergriffen, sich einen attraktiven Nebenverdienst aufzubauen. Als

LR werden wir weiter einen Fokus auf die Business Opportunity legen, um

durch gezielte Qualifizierungs- und Bonusprogramme wie Fast Track 5.0 den

Einstieg für Partner zu erleichtern. Wir sehen, dass diese Maßnahmen in

unserer Partner-Community auch zu Jahresbeginn 2023 für positive Impulse

sorgen."

LR baut mit Markteintritt UK internationale Präsenz aus

Hinsichtlich der Initiativen im laufenden Geschäftsjahr erklärt Dr. Andreas

Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE: "Im dritten

Quartal 2023 werden wir mit der Geschäftstätigkeit im Markt United Kingdom

(UK) starten und damit unsere internationale Expansion konsequent

fortsetzen. Wir planen, unsere Partner mit vielfältigen Maßnahmen zu

unterstützen, um das positive Marktmomentum zu nutzen und den Wachstumsmarkt

UK für LR zu erschließen. Zuvor hatte LR in 2021 den Markt Korea als erstes

Land in Asien eröffnet, wo sich die Geschäftsaktivitäten seither gut

entwickelt haben. Dies unterstreicht die attraktiven Wachstumschancen für LR

in der ganzen Welt. Neben der weiteren Internationalisierung investieren wir

auch in die bestehenden Märkte, um dort die vorhandenen Potentiale noch

besser auszuschöpfen. In diesem Zuge werden wir die länderübergreifenden

Aktivitäten unserer Partner weiter stärken."

Ausblick 2023

Die LR Gruppe sieht sich grundsätzlich gut aufgestellt, um die

Geschäftsaktivitäten in den internationalen Märkten voranzutreiben. Im

Rahmen der strategischen Initiativen wird LR im Jahr 2023 weiter den Fokus

darauflegen, die passenden Rahmenbedingungen für die Partner zur

erfolgreichen Entwicklung ihrer Karrieren zu schaffen. Daneben sieht sich

die LR Gruppe mit weiterhin herausfordernden Marktbedingungen vor dem

Hintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs konfrontiert. Für das Geschäftsjahr

2023 erwartet LR unter konservativen Prämissen einen Umsatz auf

Vorjahresniveau sowie trotz der erwarteten Kostensteigerungen ein nur leicht

rückläufiges bis stabiles EBITDA.

Der Geschäftsbericht 2022 sowie ein erstmals erstellter

Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2022 sind ab heute online auf der

Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

LR Gruppe

Unter dem Motto "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR

Group mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen verschiedene Gesundheits- und

Pflegeprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen

verbindet LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten,

digitalen Lösungen. Diese Kompetenz zeigt sich insbesondere in der von LR

selbst entwickelten App "LR Connect", die die Community beim Aufbau und der

Entwicklung ihres Geschäfts unterstützt. Die häufig als Mikro-Influencer

agierende Community ist jung, flexibel und nutzt zunehmend soziale Medien

als Vertriebsplattform.

LR hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio - bestehend aus

Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten - das Wohlbefinden und

die Gesundheit der Menschen zu verbessern, wobei der Bereich Gesundheit fast

65% und der Bereich Pflege 35% des Umsatzes ausmacht. Deshalb entwickelt das

Unternehmen kontinuierlich neue Produkte - aus der Kraft der Natur in

Kombination mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der

Kernkompetenzen von LR Health & Beauty. Nur das wertvolle Innere des Blattes

wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der

modernsten Aloe Vera Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gels in

Europa aufgebaut. LR ist seit über 35 Jahren mit rund 1.200 Mitarbeitern und

rund 300.000 registrierten Community-Mitgliedern fest im Markt etabliert.

Darüber hinaus hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in

Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre

Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch

unterstützt. Das Bekenntnis zur Übernahme von Verantwortung in Bezug auf ESG

ist Teil der Philosophie von LR. Seit 2020 verwendet LR FSC-zertifiziertes

Papier, ergreift verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikverbrauch

und wechselte zu Ökostrom.

Kontakt:

PR Kontakt:

LR Global Holding

Almut Kellermeyer

Head of PR / Public Affairs

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7060-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/

IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

°