EQS-News: LR Gruppe verzeichnet deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg in 9M 2023 (deutsch)

30.11.2023 / 07:30 CET/CEST

LR Gruppe verzeichnet deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg in 9M 2023

* Umsatz im dritten Quartal 2023 bei 64,7 Mio. EUR nahezu auf

Vorjahresniveau

* Normalisiertes EBITDA übertrifft in Q3 2023 mit 7,8 Mio. EUR den

Vorjahreswert deutlich

* Auf 9-Monatssicht Umsatz auf 205,6 Mio. EUR und normalisiertes EBITDA

auf 25,4 Mio. EUR gesteigert

* Erfolgreicher Launch von Mind Master Gold

* Anhebung der Umsatzprognose 2023 auf eine Bandbreite von 275 Mio. EUR

bis 280 Mio. EUR, EBITDA-Prognose im Korridor 28 Mio. EUR bis 32 Mio.

EUR präzisiert

Ahlen, 30. November 2023 - Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes

digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits-

und Pflegeprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das dritte Quartal

2023 sowie die ersten neun Monate 2023. Demnach erreichte die LR Gruppe im

dritten Quartal 2023 einen Umsatz (Warenerlöse) von 64,7 Mio. EUR (Q3 2022:

65,1 Mio EUR), der angesichts des marginalen Rückgangs von 0,6 % nahezu das

Vorjahresniveau erreichte. In den ersten neun Monaten 2023 erzielte die LR

Gruppe damit einen Umsatz von 205,6 Mio. EUR nach 196,6 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Anstieg von 4,6 %. Die größten

Erfolgsfaktoren im Berichtszeitraum waren die fortgeführten Initiativen zur

Förderung der Karriereentwicklung der Partner als auch der Ausbau des

innovativen Produktsortiments.

Darüber hinaus steigerte die LR Gruppe im dritten Quartal das EBITDA

reported deutlich um 50,8 % auf 7,1 Mio. EUR nach 4,7 Mio. EUR im dritten

Vorjahresquartal. Folglich erhöhte sich das EBITDA reported in den ersten

neun Monaten 2023 um 22,1 % auf 22,6 Mio. EUR nach 18,5 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Das normalisierte EBITDA stieg im dritten Quartal 2023

ebenfalls deutlich von 5,9 Mio. EUR im dritten Vorjahresquartal auf 7,8 Mio

EUR im dritten Quartal 2023 an. Entsprechend erreichte es auf 9-Monatssicht

25,4 Mio. EUR (9M 2022: 22,4 Mio. EUR).

Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor

Relations der LR Gruppe, kommentiert: "Die Ergebnisse der ersten neun Monate

2023 zeigen eindrücklich, dass unsere strategischen Maßnahmen umsatz- und

ergebnisseitig Früchte tragen. In den Sommermonaten haben wir unter dem

Motto ,Crazy Summer' die Vertriebsaktivitäten unserer Partner in

ausgewählten Märkten unterstützt. Ebenso tragen unsere innovativen Produkte

zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Ein gutes Beispiel ist hier der

Launch unseres hochwertigen Gesundheitsprodukts Mind Master Gold, bei dem

wir bereits eine hohe Nachfrage nach Abonnements registrieren konnten."

Ausbau des innovativen Produktportfolios

Die LR Gruppe beweist weiterhin Innovationsgeist in der Produktentwicklung.

Mit dem Launch des veganen Gesundheitsprodukts Mind Master Gold konnte LR

nahtlos an die vorherigen erfolgreichen Produktlaunches der jüngeren

Unternehmensgeschichte anknüpfen. Damit bedient LR nicht nur aktuelle Trends

um Gesundheit und mentales Wohlbefinden, sondern setzt mit verstärktem Fokus

auf Abo-Modelle auch auf eine engere Kundenbeziehung. Besonders positiv

sticht Mind Master Gold durch eine patentierte Wirkstoffkombination mit

Vitamin D und K "Made in Germany" und die Eintragung auf der Kölner Liste®

hervor, die die hohe Produktqualität unterstreichen.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Marktstart von Mind Master Gold und davon

überzeugt, dass LR mit seinem Geschäftsmodell und innovativen Produkten

höchster Qualität ,Made in Germany' gut für weiteres Wachstum gerüstet ist.

Die positive Resonanz der Partner bestätigt das große Interesse an unseren

Produkten und einer langfristigen Karriereentwicklung mit LR. Dies zeigt

sich auch hinsichtlich unserer internationalen Expansion. Das

länderübergreifende Cross-Sponsoring unserer Partner läuft in unserem neuen

Markt UK gut an und viele nutzen die Möglichkeit, sich in diesem

traditionellen Direktvertriebsmarkt ein Standbein aufzubauen. Dabei kommen

uns die digitalen Vertriebsstrukturen zugute, über die unsere Partner das

Social Selling über Ländergrenzen hinweg einfach und effizient umsetzen

können", erklärt Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR

Health & Beauty SE.

Im Schlussquartal 2023 wird sich die LR Gruppe weiterhin auf die

Produktentwicklung und die Durchführung weiterer Vertriebsaktivitäten

konzentrieren. Wichtigen Rückenwind gaben die in mehreren Ländern

veranstalteten Business Days, bei denen eine Rekordteilnehmerzahl erreicht

werden konnte. Insgesamt sieht sich die LR Gruppe sowohl für den Rest des

Jahres als auch langfristig gut aufgestellt, um die Geschäftsaktivitäten in

den internationalen Märkten voranzutreiben. Für das Geschäftsjahr 2023 hebt

LR seine Umsatzprognose an und erwartet nunmehr einen Umsatz in der

Bandbreite von 275 Mio. EUR bis 280 Mio. EUR. Daneben wurde die

EBITDA-Prognose im Korridor 28 Mio. EUR bis 32 Mio. EUR präzisiert.

Der Bericht für das dritte Quartal 2023 ist ab heute online auf der

Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

LR Gruppe

Unter dem Motto "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR

Group mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen verschiedene Gesundheits- und

Pflegeprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social- Selling-Unternehmen

verbindet LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten,

digitalen Lösungen. Diese Kompetenz zeigt sich insbesondere in der von LR

selbst entwickelten App "LR Connect", die die Community beim Aufbau und der

Entwicklung ihres Geschäfts unterstützt. Die häufig als Mikro-Influencer

agierende Community ist jung, flexibel und nutzt zunehmend soziale Medien

als Vertriebsplattform.

LR hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio - bestehend aus

Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten - das Wohlbefinden und

die Gesundheit der Menschen zu verbessern, wobei der Bereich Gesundheit fast

65% und der Bereich Pflege 35% des Umsatzes ausmacht. Deshalb entwickelt das

Unternehmen kontinuierlich neue Produkte - aus der Kraft der Natur in

Kombination mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der

Kernkompetenzen von LR Health & Beauty. Nur das wertvolle Innere des Blattes

wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der

modernsten Aloe Vera Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gels in

Europa aufgebaut. LR ist seit über 35 Jahren mit rund 1.200 Mitarbeitern und

rund 300.000 registrierten Community-Mitgliedern fest im Markt etabliert.

Darüber hinaus hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in

Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre

Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch

unterstützt. Das Bekenntnis zur Übernahme von Verantwortung in Bezug auf ESG

ist Teil der Philosophie von LR. Seit 2020 verwendet LR FSC-zertifiziertes

Papier, ergreift verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikverbrauch

und wechselte zu Ökostrom.

Kontakt:

PR Kontakt:

LR Global Holding

Almut Kellermeyer

Head of PR / Public Affairs

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7060-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/

IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

°