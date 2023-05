EQS-News: LLB-Generalversammlung 2023 - Aktionäre stimmen allen Anträgen zuDividende steigt auf CHF 2.50 (deutsch)

LLB-Generalversammlung 2023 - Aktionäre stimmen allen Anträgen zuDividende steigt auf CHF 2.50

Vaduz, 5. Mai 2023. 850 Aktionäre der Liechtensteinischen Landesbank AG

(LLB) haben an der 31. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des

Verwaltungsrates zugestimmt. Damit erhöht sich die Dividende der LLB von CHF

2.30 auf CHF 2.50. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Dr. Nicole

Brunhart und Dr. Christian Wiesendanger.

Die Jahresrechnung 2022 wurde an der Generalversammlung, die erstmals nach

der Coronapandemie wieder vor den zahlreich erschienenen Aktionären in der

Tennishalle in Schaan stattfand, mit grosser Mehrheit genehmigt. Ausserdem

entlasteten die LLB-Aktionäre den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung sowie

die Revisionsstelle KPMG Liechtenstein AG.

4.5 Prozent höhere Dividende

Die Aktionäre stimmten der vom Verwaltungsrat beantragten Verwendung des

Bilanzgewinnes 2022 in der Höhe von CHF 79'447'163, 93 zu und beschlossen

die Erhöhung der Dividende von CHF 2.30 auf CHF 2.50. Das entspricht einer

Dividendenrendite von 4.5 Prozent. Davon profitieren nicht nur Investoren

und private Aktionäre, sondern auch das Land Liechtenstein als

Hauptaktionär.

Im Jahr 2022 wurden dem Staat Dividenden, Steuern und Abgaben von CHF 52.8

Mio. gutgeschrieben, was Liechtensteins Regierungschef Dr. Daniel Risch als

Vertreter des Hauptaktionärs an der Generalversammlung mit grosser

Zufriedenheit zur Kenntnis nahm.

Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Am 5. Mai 2023 endet die Amtszeit der Vizepräsidentin des Verwaltungsrats,

Prof. Dr. Gabriela Nagel-Jungo, sowie die des Verwaltungsratsmitgliedes Urs

Leinhäuser aufgrund der im Landesbank-Gesetz festgelegten

Amtsdauerbeschränkung. In seiner Rede würdigte Verwaltungsratspräsident

Georg Wohlwend ihre Verdienste und die Zusammenarbeit, die geprägt war von

Tatkraft, Augenmass und Begeisterung für die LLB-Gruppe.

Mit der liechtensteinisch-schweizerischen Doppelbürgerin Dr. Nicole Brunhart

sowie mit Dr. Christian Wiesendanger aus der Schweiz haben die Aktionäre

zwei ausgewiesene Kenner der Finanzbranche in den Verwaltungsrat gewählt.

Nicole Brunhart arbeitet als Head of Transformation in der Geschäftsleitung

einer führenden europäischen Fondsvertriebsplattform in Zürich. Sie hat

grosse internationale Erfahrung in der Strategieberatung und im Asset

Management sowie Know-how in Nachhaltigkeitsthemen. Christian Wiesendanger

verfügt über langjährige, globale Erfahrung im Bereich Wealth Management und

gilt als einer der besten Kenner des Schweizer Wealth-Management-Geschäfts.

Bestes Konzernergebnis seit mehr als zehn Jahres

«Die LLB-Gruppe ist letztes Jahr einmal mehr sehr erfreulich gewachsen und

konnte das sehr gute Konzernergebnis von 2021 weiter steigern. Mit 149.4

Millionen Franken stieg das Konzernergebnis um 8.4 Prozent und ist damit das

beste Ergebnis seit über 10 Jahren», berichtete Group CEO Gabriel Brenna in

seiner Rede an der Generalversammlung der LLB-Gruppe.

Mit einem Netto-Neugeld von 3.6 Milliarden und Netto-Neukrediten von 800

Millionen Franken schliesst die LLB erfolgreich an das hohe Wachstum der

letzten Jahre an. Der Geschäftsertrag übertraf die 500-Millionen-Marke und

der Konzerngewinn ist um 8 Prozent gestiegen. Die Tier-1-Ratio von 19.7

Prozent unterstreicht die ausgezeichnete Kapitalausstattung und Finanzkraft,

auch im internationalen Vergleich. Mit einem Moody's Rating von Aa2 gehört

die LLB zu den sichersten und stabilsten Universalbanken der Welt.

Starkes Wachstum

Mit einer Mischung aus Kostendisziplin, Investitionen in ihre Stärken und

der weiteren konsequenten Umsetzung der Strategie ACT-26 will die LLB-Gruppe

auch 2023 auf einem nachhaltigen Wachstumspfad bleiben, trotz der hohen

geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit.

Neben dem starken organischen Wachstum ist auch anorganisches Wachstum Teil

der Strategie ACT-26. So setzt die LLB weiterhin auf strategisch sinnvolle,

gezielte Investitionen - wie dies beim Kauf der verbliebenen 25 Prozent der

Bank Linth der Fall war. Seit Mitte Dezember 2022 gehört damit die Bank

Linth zu 100 Prozent der LLB. Die bei der Generalversammlung zahlreich

anwesenden ehemaligen Bank-Linth-Aktionäre, die sich für das

Teiltauschangebot entschieden haben und mittlerweile Aktionäre der LLB sind,

zeigten damit ihr Vertrauen in die LLB-Gruppe.

Im Zusammenhang mit der Strategie ACT-26, hat die LLB auch die Bedeutung der

Bank Linth als wichtigen Pfeiler innerhalb der Gruppe bekräftigt. Aufbauend

auf den Stärken der Bank Linth und der in der Gruppe vorhandenen Expertise,

werden das Private Banking, das Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit

externen Vermögensverwaltern in der Schweiz ausgebaut. Das

Privatkundengeschäft bleibt ein zentraler Pfeiler. Im Rahmen der

strategischen Weiterentwicklung ist zudem die Eröffnung neuer Standorte in

Zürich und St. Gallen geplant.

Die Unternehmensstrategie ACT-26 und die duale Positionierung werden sich

auch in einem neuen Markenauftritt der LLB widerspiegeln: alle

Gruppen-Gesellschaften werden zukünftig unter der modernen, starken Marke

«LLB» auftreten.

«Unsere hohe Stabilität und Sicherheit gewinnen im derzeitigen Umfeld

nochmals an Bedeutung. Mit einer Mischung aus Kostendisziplin, Investitionen

in unsere Stärken und der weiteren konsequenten Umsetzung unserer Strategie

ACT-26 bleiben wir auch 2023 auf einem nachhaltigen Wachstumspfad und

erwarten ein solides Ergebnis», blickt Group CEO Gabriel Brenna

zuversichtlich in die Zukunft der LLB-Gruppe.

Wichtige Termine

* 9. Mai 2023, Ex-Datum der Dividende

* 11. Mai 2023, Ausschüttung der Dividende

* 24. August 2023, Präsentation Halbjahresergebnis 2023

* 19. April 2024, 32. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste

Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land

Liechtenstein. Die Aktien sind an der

SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kundinnen und Kunden

umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im

Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'116

Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der

Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi

und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2022 lag das Geschäftsvolumen der

LLB-Gruppe bei CHF 98.4 Mia.

Freundliche Grüsse

Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft

Dr. Cyrill Sele

Leiter Group Corporate Communications & Sustainability

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Staedtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Telefon +423 236 82 09

E-Mail ir@llb.li

Internet http://www.llb.li

