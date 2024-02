EQS-News: LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesse-rung der vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 (deutsch)

LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesse-rung der vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023

LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesse-rung der

vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023

06.02.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesserung der

vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023

* Ausgabe von LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsfinanzierung

* LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24

* AuM-Anstieg Konzern auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd. EUR)

* Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 21,6 Mio. EUR)

* Verbesserung EBITDA auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR)

Hamburg, 6. Februar 2024.

Ausgabe von LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsfinanzierung

Der Vorstand der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29)

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weitere Wachstumsfinanzierung

des LAIC-Teilkonzerns durch Ausgabe von LAIC-Token 24 beschlossen. Durch die

Ausgabe der LAIC-Token 24 sollen dem LAIQON-Konzern bis zu 6,8 Mio. EUR

zufließen.

Die Finanzierung dient der bevorstehenden Wachstumsbeschleunigung des

LAIC-Teilkonzerns mit einem erwarteten organischen AuM-Zuwachs auf 5,5 - 6,5

Mrd. EUR bis 2028(e). Für die weitere Umsetzung des Wachstumspfades durch

Kooperationen, insbesondere mit der Union Investment, sind weitere

Investitionen in die digitale Plattform DAP 4.0 der LAIQON AG sowie

Personal- und Projektaufwendungen im LAIC-Teilkonzern erforderlich. Dies

verbessert sowohl den Qualitätsstandard als auch den langfristigen weiteren

Optimierungspfad des LAIC-ADVISOR®.

LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24

Die Zeichnung der LAIC-Token 24 durch die Investoren erfolgt auf der

Grundlage einer Bewertung des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 65 Mio.

EUR.

Durch die Zeichnung der LAIC-Token 24 schließen die Investoren,

ausschließlich ausgewählte professionelle und semiprofessionelle Anleger,

ein durch den LAIC-Token 24 repräsentiertes Treuhandverhältnis als

Kommanditist an einem Spezial-AIF-Fonds in der Rechtsform einer GmbH & Co.

KG (der "LAIC-Token 24 Fonds") mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab. Dieser

LAIC-Token 24 Fonds verwendet das Zeichnungskapital der Investoren zum einen

zum Erwerb von LAIC Capital GmbH-Geschäftsanteilen (die "LAIC") von der

LAIQON AG und zum anderen zur Übernahme der im Rahmen einer Kapitalerhöhung

neugeschaffenen Geschäftsanteile der LAIC. Der LAIC-Token Fonds 24 beteiligt

sich somit mit insgesamt bis zu 9,98% an der LAIC (Post-Money). Zunächst

soll in Q1 2024 der Erwerb von bis zu 5,25% von LAIC-Geschäftsanteilen von

der LAIQON AG für bis zu 3,4 Mio. EUR erfolgen. In einem zweiten Schritt in

Q2 2024 erfolgt dann die Kapitalerhöhung auf der Ebene der LAIC und die

Übernahme von bis zu 5,25% der Geschäftsanteile für ebenfalls bis zu 3,4

Mio. EUR.

Die LAIQON AG hält aktuell nach der im Jahre 2021 erfolgreich durchgeführten

Ausgabe des LAIC-Token 21 noch 90,25% der Geschäftsanteile der LAIC. Nach

einer vollständigen Ausgabe der LAIC-Token 24 hielte die LAIQON AG noch

immer eine qualifizierte Mehrheit von 80,76% der Geschäftsanteile der LAIC.

Zur Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns Dipl.-Ing. Achim Plate,

Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: "Wir stellen durch die

innovative Finanzierung über die LAIC-Token 24 das bevorstehende und

deutlich überproportionale Wachstum unseres WealthTech LAIC sicher.

Insgesamt werden wir bis Ende 2024 circa 20,0 Mio. EUR in den Aufbau von

LAIC investiert haben. Mehr als die Hälfte davon wurden über den LAIC-Token

21 und 24 finanziert. Diese Investitionen in Personal und Technologie

ermöglichen uns die Umsetzung von Kooperationen, wie beispielsweise mit der

Union Investment. Zudem erhöht ein solcher Finanzierungsweg die Visibilität

in Bezug auf die organisch geschaffenen Werte unseres WealthTech LAIC."

Veröffentlichung der erwarteten Finanzkennzahlen für das abgelaufene

Geschäftsjahr 2023.

AuM-Anstieg auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd. EUR)

Das organische Wachstum bei Kunden und Assets wurde auch im Geschäftsjahr

2023 erfolgreich fortgesetzt. Die Assets under Management (AuM) des LAIQON-

Konzerns stiegen zum 31. Dezember 2023 in den Geschäftssegmenten LAIQON

Asset Management, LAIQON Wealth Management und LAIQON Digital Wealth auf 6,1

Mrd. EUR (2022: 5,7 Mrd. EUR). Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management

werden dabei rund 4,10 Mrd. EUR, im Geschäftssegment LAIQON Wealth

Management rund 1,45 Mrd. EUR und im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth

rund 0,55 Mrd. EUR für Kunden verwaltet. Die gesamten AuM des

LAIQON-Konzerns stiegen damit in einem volatilen Kapitalmarktumfeld, welches

von starken Zinserhöhungen und einer Rekordinflation geprägt war, organisch

um weitere 400 Mio. EUR in 2023.

Somit sind die AuM des LAIQON-Konzerns seit Dezember 2019 um 455% gewachsen.

Dies entspricht einer AuM-CAGR (Compound Annual Growth Rate, jährliche

Wachstumsrate) von 33% in diesem Zeitraum.

Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (2022: 21,6 Mio. EUR)

Insgesamt erwartet der LAIQON-Konzern im Geschäftsjahr 2023 einen deutlichen

Anstieg der Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 21,6 Mio. EUR). Dies

entspricht einem vorläufigen Umsatzanstieg zum Vorjahr von 42%. Auch im

Geschäftsjahr 2023 konnte der LAIQON-Konzern wie im Vorjahr keine

nennenswerten Performance Fees abrechnen. Derzeit befinden sich allerdings

einige Produkte und Strategien des LAIQON-Konzerns wieder nahe an ihren

Hurdle-Rates, so dass bei weiterhin stabiler Kapitalmarktentwicklung 2024

wieder von abzurechnenden Performance-Fees ausgegangen werden kann.

Die erwarteten Brutto-Umsatzerlöse erhöhten sich in allen drei operativen

Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns sowie im Geschäftssegment LAIQON

GROUP. Im Geschäftssegment LAIQON Group sind im Wesentlichen die

administrativen Prozesse des LAIQON-Konzerns sowie die Vertriebsaktivitäten

gebündelt. Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management wird ein Anstieg der

Umsatzerlöse brutto um rund 22,4% (2023: Umsatzerlöse 15,3 Mio. EUR(e), Vj.:

12,5 Mio. EUR), im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management um rund 69,0%

(2023: Umsatzerlöse 7,1 Mio. EUR(e), Vj.: 4,2 Mio. EUR), im Geschäftssegment

LAIQON Digital Wealth um rund 175% (2023: Umsatzerlöse 2,2 Mio. EUR(e), Vj.:

0,8 Mio. EUR) und im Geschäftssegment LAIQON Group um rund 48,8% (2023:

Umsatzerlöse 6,1 Mio. EUR(e), Vj.: 4,1 Mio. EUR) erwartet.

EBITDA: Verbesserung auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR)

Die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 und die damit

verbundenen Skalierungseffekte führten darüber hinaus zu einer deutlichen

Verbesserung des erwarteten operativen Ergebnisses. Gegenüber dem

Vorjahreszeitraum verbesserte sich das erwartete operative Konzernergebnis

vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) auf -4,75 Mio.

EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR).

Dabei verbesserte sich insbesondere das erwartete EBITDA im Geschäftssegment

LAIQON Digital Wealth auf -2,7 Mio. EUR(e) (Vj.: -4,5 Mio. EUR), womit die

angestrebten Skalierungseffekte bereits klar sichtbar werden. Auch im

Geschäftssegment LAIQON GROUP verbesserte sich das erwartete EBITDA deutlich

um 3,1 Mio. EUR auf -4,6 Mio. EUR(e) (Vj. -7,7 Mio. EUR).

Ergänzend ist auf Gruppenebene zu erläutern, dass der LAIQON-Konzern sich in

der geplanten und stringent umgesetzten Investitionsphase befand.

Beispielsweise wurde im Geschäftsjahr 2023 ein geplanter Personalaufbau

durchgeführt, um u.a. den weiteren Entwicklungsfortschritt der IT-Struktur

umzusetzen. Der Personalaufwand stieg vollkonsolidiert insgesamt auf 20,7

Mio. EUR(e) (Vj.: 17,1 Mio. EUR). Mit Blick auf die sonstigen betrieblichen

Aufwendungen (sbA) ist festzuhalten, dass diese aufgrund interner

Effizienzprogramme um rund 9% gegenüber dem Vorjahr reduziert werden

konnten. Dies obwohl für die beiden Großprojekte, der Vermögensverwaltung

"meine Bayerische Vermögen" GmbH (mbV), einem Joint Venture mit der meine

Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) und der Kooperation mit der

Union Investment beispielsweise Sonderaufwendungen im Geschäftsjahr 2023 in

Höhe von rund 1,5 Mio. EUR notwendig waren. Bereinigt um diese Projektkosten

wären die sbA bereits um rund 19% geringer ausgefallen.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: "Ich bin mit der langfristigen Wachstumsdynamik

und der damit verbundenen Aufbauleistung bei LAIQON zufrieden. Operativ

konnten wir uns erneut gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlichen Anstieg

der fixen Umsatzerlöse um über 40% verbessern. Neben der strukturierten

Weiterentwicklung unserer Asset Management Factory steht unsere organische

Vertriebs- und Kooperationsstrategie und die weitere Kosteneffizienz klar im

Fokus unseres täglichen Handelns. Daneben rechnen wir 2024 wieder mit

Performance Fees."

Der Geschäftsbericht 2023 der LAIQON AG mit den ausführlichen

Finanzkennzahlen wird am 28. März 2024 veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte aufgrund der deutlichen Veränderungen im

Konsolidierungskreis der LAIQON erstmalig und einmalig auch eine

as-if-Darstellung der Ertragssituation im veröffentlichten Geschäftsbericht

2022 der Gesellschaft.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für

nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von 6,1 Mrd. EUR.

Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen

wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle

Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset

Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.

Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und

Lösungen an. Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales

Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der

aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für

die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und

zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch

einen intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch

über "Inside-White Label Partnerschaften". (Stand der Zahlenangabe:

31.12.2023)

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

LAIQON AG: laiqon.ag

Mail: presse@laiqon.com

