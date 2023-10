EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse mit höherer Profitmarge und starkem Cash Flow (deutsch)

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse mit höherer Profitmarge und starkem Cash Flow

Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse mit höherer Profitmarge und

starkem Cash Flow

31.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Knorr-Bremse mit höherer Profitmarge und starkem Cash Flow

* Weiterhin robuste Nachfrage in beiden Divisionen in den ersten neun

Monaten 2023: Auftragseingang steigt auf 6,2 Mrd. EUR

* Auftragsbestand erreicht mit rund 7,2 Mrd. EUR ein neues Rekordniveau

* Umsatz von Knorr-Bremse steigt signifkant um 12,7 % auf rund 5,9 Mrd.

EUR

* Strategieprogramm BOOST 2026: Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen

erste Erfolge; operative EBIT-Marge steigt im 3. Quartal auf 11,5 %

(Q2/23: 11,1 %)

* Free Cash Flow steigt im 3. Quartal deutlich auf 230 Mio. EUR (Q3/22: 38

Mio. EUR) und Cash Conversion Rate bei 168 % (Q3/22: 25%)

* Konzern bestätigt Ausblick 2023

München, 31. Oktober 2023 - Die Knorr-Bremse AG, Weltmarktführer für

Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und

Nutzfahrzeuge, hat heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate und das

dritte Quartal 2023 veröffentlicht.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Wir liegen

voll im Plan zur Erreichung unserer Ziele in diesem Jahr. In den ersten neun

Monaten des laufenden Geschäftsjahres entwickelten sich beide Divisionen

sehr gut - auch mit der Nachfrage sind wir sehr zufrieden. Für uns als

Weltmarkt- und Technologieführer ist das der eindrucksvolle Beleg, welches

Vertrauen unsere Kunden weltweit in unsere Produkte und Lösungen haben. Im

Juli haben wir unser Strategie-Update ,BOOST 2026' auf den Weg gebracht -

jetzt treiben wir unser Portfolio-Review voran, indem wir die bestehenden

Beteiligungen genau auf ihre Performance hin analysieren. Gleichzeitig

senken wir durch gezielte Maßnahmen unsere Kosten. Der Fokus ist klar:

Unsere Top-Prioritäten sind die Margenentwicklung und der Cashflow."

Frank Markus Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "In den letzten drei

Monaten konnten wir erneut ein gutes Umsatzwachstum erzielen: 1,9 Mrd. EUR

bedeuten ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Unsere höhere

Profitabilität resultiert aus der erfolgreichen Umsetzung unseres Profit und

Cash Protection Programms (PCPP) als Teil von BOOST 2026. Das operative EBIT

hat sich kontinuierlich verbessert und stieg im abgelaufenen Quartal auf 224

Mio. EUR, die operative EBIT-Marge lag bei 11,5 %. Unterstützt wurde diese

Entwicklung durch Kostenmaßnahmen sowie erfolgreiche Preisverhandlungen.

Durch ein verbessertes Working Capital und höhere Kundenzahlungen konnten

wir im dritten Quartal 2023 den Free Cash Flow auf 230 Mio. EUR erheblich

verbessern und die Cash Conversion Rate auf fast 170 % steigern."

Überzeugende Performance in den ersten neun Monaten

Der Auftragseingang der Knorr-Bremse AG lag in den ersten neun Monaten 2023

mit 6.216 Mio. EUR (9M/22: 5.917 Mio. EUR) um 5,1 % erneut über dem

Vorjahresniveau. Dies ist vor allem bedingt durch eine sehr deutliche

Erholung der Nachfrage im Nutzfahrzeuggeschäft in allen Regionen. Die

positive Auftragslage spiegelt sich auch in einem Plus von 4,6 % beim

Auftragsbestand wider, was in einem neuen Rekord von rund 7.191 Mio. EUR zum

30.09.2023 resultiert (30.09.2022: 6.878 Mio. EUR). Damit ist eine solide

Kapazitätsauslastung in den kommenden Quartalen gewährleistet. Auch der

Konzernumsatz der ersten neun Monate 2023 stieg um 12,7 % auf 5.856 Mio. EUR

(9M/22: 5.198 Mio. EUR), was auf Zuwächse sowohl im OE- als auch im

Nachmarktgeschäft beider Segmente zurückzuführen ist.

Neben der positiven Umsatzentwicklung trugen auch die weiterhin konsequente

Umsetzung von Kostenmaßnahmen sowie erfolgreiche Preisverhandlungen mit

Kunden und ein verbessertes Working Capital Management zur Verbesserung der

operativen EBIT-Marge und des Free Cash Flows bei: Die operative EBIT-Marge

belief sich in den ersten neun Monaten 2023 mit 10,9 % auf Vorjahresniveau

(9M/22: 10,9 %). Das operative EBIT verbesserte sich von 568 Mio. EUR im

Vorjahresquartal auf 639 Mio. EUR. Die positive Entwicklung beim Free Cash

Flow, der im zweiten Quartal 2023 bei 34 Mio. EUR lag, setzte sich dank des

divisionsübergreifend angelegten Projekts "Collect" zur systematischen

Verbesserung des Net Working Capitals auch im dritten Quartal mit 230 Mio.

EUR fort - ein massiver Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal (Q3/22: 38

Mio. EUR). In den ersten neun Monaten verbesserte sich der Free Cash Flow

damit deutlich auf 65 Mio. EUR gegenüber -229 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

RVS: Starke Entwicklung bei Kundennachfrage und Auftragseingang

Die Division Schienenfahrzeuge (RVS) entwickelt sich in allen Märkten sehr

positiv. Der Umsatz ist mit 2.746 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2023

gegenüber dem Vorjahr (9M/22: 2.453 Mio. EUR) sowohl durch Mengen- als auch

Preissteigerungen signifkant um 11,9 % gestiegen. Der Auftragseingang

erhöhte sich um 1,3 % auf 3.044 Mio. EUR (9M/22: 3.006 Mio. EUR). Der

Auftragsbestand erreichte zum 30.09.2023 mit 5.168 Mio. EUR ein neues

Rekordniveau (30.09.2022: 4.844 Mio. EUR).

Trotz der Zunahme des Absatzvolumens verzeichnete die Division mit 387 Mio.

EUR beim operativen EBIT nur ein leichtes Plus von 3,8 % gegenüber dem

entsprechenden Vorjahreswert in Höhe von 373 Mio. EUR. Die operative

EBIT-Marge liegt mit 14,1 % um 1,1 Prozentpunkten unter dem Vorjahreswert

(9M/22: 15,2 %). Hierbei wirken sich vor allem die längerfristigen

Erstausstattungsverträge aus, die vor dem russischen Angriffskrieg auf die

Ukraine und damit vor dem deutlichen Inflationsanstieg gewonnen wurden.

Diese lassen eine Weitergabe der gestiegenen Inflationskosten nicht zu.

Preisanpassungen bei neuen Aufträgen sowie Kostenmaßnahmen konnten die

gestiegenen Inflationskosten bislang nur teilweise kompensieren. Durch den

sukzessiven Abbau des Auftragsbestands mit alten Preiskonditionen werden die

positiven Effekte der Neuverträge bereits im kommenden Jahr spürbar werden.

Als Schlüssellieferant der Bahnindustrie legt Knorr-Bremse einen Schwerpunkt

auf die Entwicklung und Weiterentwicklung innovativer und führender Lösungen

für maximale Sicherheit, mehr Verfügbarkeit, Effizienz und Pünktlichkeit im

Schienenverkehr. Mit der neuesten Produktgeneration der weltweit

meistverbauten Bremssystemsteuerung CubeControl bringt Knorr-Bremse jetzt

erneut eine hochqualitative Folgetechnologie eines erfolgreichen Produkts

zum Einsatz. Knorr-Bremse hat einen entsprechenden Vertrag mit Alstom zur

Ausrüstung einer Flotte schwedischer Highspeedzüge ab 2024 mit einem

Auftragswert im unteren zweistelligen Millionenbereich geschlossen. In der

weiterentwickelten CubeControl sind zahlreiche Komponenten noch besser

verzahnt, wodurch ein noch intelligenteres Zusammenspiel von

Elektro-Pneumatik, Mechatronik und Software ermöglicht wird. Der Auftrag von

Alstom läuft planmäßig bis 2028.

CVS: Robuste Quartalsentwicklung und weitere Konzentration auf

Innovationskraft

Der Auftragseingang der Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS) belief sich

in den ersten neun Monaten 2023 auf 3.174 Mio. EUR (9M/22: 2.913 Mio. EUR)

und zeigte nach den Rekordeingängen der vorherigen Quartale im dritten

Quartal 2023 eine Normalisierung auf hohem Niveau. Der Auftragsbestand ist

mit 2.024 Mio. EUR zum 30.09.2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil

(30.09.2022: 2.035 Mio. EUR). Dies ist vor allem auf die hohe Nachfrage in

Europa und Asien zurückzuführen. Die Umsatzentwicklung ist insbesondere

durch die stabilen Truck Produktionszahlen in Europa und Nordamerika, den

deutlichen Anstieg in China sowie durch erfolgreiche Preisanpassungen

positiv beeinflusst. Der Umsatz der Division konnte erneut deutlich zulegen

- um 13,3 % auf 3.112 Mio. EUR (9M/22: 2.747 Mio. EUR).

Bei der Profitabilität zeigt sich wie erwartet eine positive Entwicklung im

Quartalsverlauf: Das operative EBIT der Division Systeme für Nutzfahrzeuge

verbesserte sich im dritten Quartal 2023 auf 107 Mio. EUR (Q3/22: 87 Mio.

EUR), was in 300 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Jahres resultiert

(9M/22: 237 Mio. EUR). Die operative EBIT-Marge betrug 10,6 % nach 9,2 % im

Vorjahresquartal und 9,3 % im zweiten Quartal 2023. Die zuletzt erfolgreich

abgeschlossenen Preisverhandlungen und umgesetzten Kostenmaßnahmen wirken

bereits im abgelaufenen Quartal und werden auch die Folgequartale positiv

beeinflussen.

Zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit hat Knorr-Bremse im Oktober die

Verlängerung seiner 2020 gegründeten Innovationseinheit eCUBATOR über 2023

hinaus bekanntgegeben. In diesem Team werden Innovationen und Entwicklungen

im Bereich der E-Mobilität vorangetrieben. Viele der marktorientierten

Produkte aus den Bereichen Air Supply, Brake Control und Wheelend, die

bislang im eCUBATOR entwickelt wurden, können jetzt in das operative

Geschäft überführt werden. Künftig wird sich das eCUBATOR-Team

schwerpunktmäßig noch intensiver auf neue Geschäftsfelder im Umfeld von Zero

Emission Vehicles konzentrieren, die für Knorr-Bremse sehr gute

Wachstumschancen bieten.

BOOST 2026-Programm: Maßnahmen zur Steigerung von Effizienz und Resilienz

schreiten voran

Im Juli hat Knorr-Bremse im Rahmen seines Strategie-Updates das BOOST

2026-Programm (Knorr-Bremse Operational Optimization Strategy and

Transformation)

mit einer Reihe strategischer Initiativen in den drei Handlungsfeldern

"Products, People, Processes" gestartet. Eines der Hauptziele ist es, die

EBIT-Marge bis 2026 nachhaltig auf über 14 % zu steigern. Auch die Stärkung

der Resilienz sowie der Innovations- und Technologiekraft des Unternehmens

sind klar definierte Ziele des BOOST-Programms.

Darauf zahlt unter anderem auch die Investition in Forschung und Entwicklung

in Form des Ausbaus des Knorr-Bremse Technology Centers India (TCI) in Pune,

Indien, ein. Knorr-Bremse verfolgt sowohl in Indien als aufstrebendem

Verkehrsmarkt als auch in weiteren Schlüsselmärkten eine Wachstumsstrategie

für die beiden Divisionen Schienen- und Nutzfahrzeuge. Im neuen TCI werden

perspektivisch 1.300 Expertinnen und Experten Entwicklungen innovativer und

zukunftsweisender Transporttechnologien vor allem in den Bereichen

Engineering, Hard- und Software, IT und Simulationen für den Schienen- und

Nutzfahrzeugmarkt für Standorte der Knorr-Bremse Gruppe weltweit

voranbringen.

Personalien im Vorstand: Kontinuität und Stabilität gewährleistet

Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat mit den jüngsten Personalien im

Gesamtvorstand der Knorr-Bremse AG Kontinuität und Stabilität gewährleistet.

Mit Dr. Nicolas Lange wurde zum 1. Oktober 2023 der langjährige Vorsitzende

der Geschäftsführung der Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH als

Nachfolger des ausscheidenden Dr. Jürgen Wilder als Vorstand für Systeme für

Schienenfahrzeuge in den Gesamtvorstand berufen.

Zudem hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Personalvorständin Dr. Claudia

Mayfeld vorzeitig per Mai 2024 um fünf Jahre verlängert und damit

sichergestellt, dass insbesondere der laufende Transformationsprozess im

Bereich der Unternehmenskultur konsequent fortgesetzt wird. Claudia Mayfeld

trägt weiterhin die weltweite Verantwortung für HR, Integrität, Recht, IP

und Datenschutz.

Konzern bestätigt Ausblick 2023

Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Unter der

Annahme aktueller Wechselkurse, im Wesentlichen stabiler geopolitischer und

makro-ökonomischer Rahmenbedingungen, keiner neuen Lockdowns aufgrund der

Corona-Lage, der Kompensation inflationsbedingter Kostensteigerungen und

keiner zusätzlichen Probleme bei den Lieferketten bedingt durch potenzielle

Energie-Engpässe, erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 einen

Umsatz zwischen 7.500 Mio. EUR und 7.800 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge

von 10,5 % bis 12,0 % sowie einen Free Cashflow von 350 Mio. EUR bis 550

Mio. EUR.

Der vollständige Quartalsbericht steht auf der Website www.knorr-bremse.com

zur Verfügung. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten

Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 der Knorr-Bremse AG

(abrufbar unter Investor Relations/Geschäftsbericht).

Medienkontakt:

Alexander Stechert-Mayerhöfer, Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 89 3547 1942, E-Mail:

alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com

Claudia Züchner, Pressesprecherin Finanzkommunikation

Tel.: +49 89 3547 2582, E-Mail: claudia.zuechner@knorr-bremse.com

Investor Relations:

Andreas Spitzauer, Leiter Investor Relations

Tel.: +49 89 3547 182310, E-Mail: andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Stephanie Jaschiniok, Investor Relations Manager

Tel.: +49 89 3547 18466, E-Mail: stephanie.jaschiniok@knorr-bremse.com

Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:

Januar bis 3.

September Quar-

tal

2023 2022 2023 2022

Mio. EUR Mio. Mio. Mio.

EUR EUR EUR

Auftragseingang 6.216 5.917 +5,1 1.980 1.879 +5,4

% %

Auftragsbestand 7.191 6.878 +4,6 7.191 6.878 +4,6

(30.09.) % %

Umsatz 5.856 5.198 +12,- 1.939 1.792 +8,2

7 % %

EBITDA 880 767 +14,- 304 278 +9,1

6 % %

EBITDA-Marge 15,0 % 14,8 +20 15,7 15,5 +20

% bp % % bp

Operative EBITDA-Marge 15,2 % 15,2 +/-0 15,7 15,7 +/-0

% bp % % bp

EBIT 622 543 +14,- 223 200 +11,-

5 % 4 %

EBIT-Marge 10,6 % 10,4 +20 11,5 11,2 +30

% bp % % bp

Operative EBIT-Marge 10,9 % 10,9 +/-0 11,5 11,3 +20

% bp % % bp

Free Cash Flow 65 -229 +128- 230 38 +513-

,3 % ,5 %

Investitionen (vor IFRS 222 226 -1,9 83 86 -3,3

16 & Akquisitionen) % %

F&E in % des Umsatzes 6,5 % 6,7 % -20 6,6 % 6,5 % +10

bp bp

Ergebnis je Aktie (in 2,30 2,32 -0,0- 0,79 0,90 -0,1-

EUR) 2 1

Divisions-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:

Januar bis 3.

September Quartal

2023 2022 2023 2022

Mio. EUR Mio. Mio. Mio.

EUR EUR EUR

Division RVS

Umsatz 2.746 2.453 +11,9 932 855 +9,1

% %

EBITDA 496 447 +11,0 168 163 +2,9

% %

EBITDA-Marge 18,1 % 18,2 % -10 18,0 % 19,1 % -110

bp bp

Operative 18,0 % 19,2 % -120 18,0 % 19,4 % -140

EBITDA-Marge bp bp

EBIT 385 349 +10,5 134 130 3,4 %

%

EBIT-Marge 14,0 % 14,2 % -20 14,4 % 15,2 % -80

bp bp

Operative 14,1 % 15,2 % -110 14,4 % 15,6 % -120

EBIT-Marge bp bp

Division CVS

Umsatz 3.112 2.747 +13,3 1.007 938 +7,4

% %

EBITDA 410 345 +19,1 146 124 +18,4

% %

EBITDA-Marge 13,2 % 12,5 % +70 14,5 % 13,2 % +130

bp bp

Operative 13,5 % 12,5 % +100 14,6 % 13,2 % +140

EBITDA-Marge bp bp

EBIT 285 237 +20,2 106 87 +22,4

% %

EBIT-Marge 9,2 % 8,6 % +60 10,5 % 9,2 % +130

bp bp

Operative 9,6 % 8,6 % +100 10,6 % 9,2 % +140

EBIT-Marge bp bp

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für

Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und

Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen

maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen

und Straßen. Rund 32.600 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30

Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit

Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2022

erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit

einen Umsatz von 7,1 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das

Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den

Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im

Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der

erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen

globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und

Mobilität.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt

und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie,

zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und

Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind -

wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit

Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken,

Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von

Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken.

Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere

Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden

Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren,

können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG

wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete

Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an

Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit",

"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden"

und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt

keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen

ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten

Entwicklung zu korrigieren.

Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht

genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative

Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese

ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im

Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen

Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die

Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder

ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Moosacher Str. 80

80809 München

Deutschland

Telefon: +49 89 3547 0

E-Mail: info@knorr-bremse.com

Internet: www.knorr-bremse.com

ISIN: DE000KBX1006

WKN: KBX100

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse

(Vienna MTF)

