EQS-News: Klöckner & Co mit solider Geschäftsentwicklung in anhaltend herausforderndem wirtschaftlichen Gesamtumfeld (deutsch)

* Operatives Ergebnis (EBITDA) im dritten Quartal 2023 auf 41 Mio. EUR (Q3

2022: 16 Mio. EUR) gesteigert

* Deutlich positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im dritten

Quartal 2023 von 36 Mio. EUR (Q3 2022: 163 Mio. EUR)

* Weitere Stärkung der Marktposition in Nordamerika durch Abschluss des

Erwerbs und Integration von National Material of Mexico (NMM) mit einem

positiven Ergebnisbeitrag (EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten) in

Höhe von 7 Mio. EUR seit dem 1. August 2023

* EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 170 Mio. EUR bis 200 Mio. EUR und

starker sowie signifikant positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

für das Gesamtjahr 2023 erwartet

* Initiierung eines Europäischen Effizienzprogramms zur Verbesserung des

operativen Ergebnisses um rund 25 Mio. EUR pro Jahr mit geplanter

Umsetzung ab dem vierten Quartal 2023

Duisburg, 31. Oktober 2023 - In den ersten neun Monaten 2023 lag der Umsatz

von Klöckner & Co aufgrund der anhaltend herausfordernden makroökonomischen

Rahmenbedingungen und niedrigeren Stahlpreise bei 6,0 Mrd. EUR (9M 2022: 7,4

Mrd. EUR). Das um wesentliche Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis

(EBITDA) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 172 Mio. EUR

(9M 2022: 439 Mio. EUR) betragen. Trotz des herausfordernden Marktumfelds

wurde im dritten Quartal 2023 ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

deutlich verbessertes EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 41 Mio. EUR

(Q3 2022: 16 Mio. EUR) erzielt. Getragen wurde das Ergebnis durch die

weiterhin positive Entwicklung in Nordamerika und der Schweiz. Das

Konzernergebnis lag in den ersten neun Monaten 2023 bei -8 Mio. EUR (9M 2022:

301 Mio. EUR). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug entsprechend -0,09 EUR

(9M 2022: 2,96 EUR).

Im dritten Quartal 2023 konnte Klöckner & Co durch ein proaktives Net

Working Capital-Management erneut einen deutlich positiven Cashflow aus

betrieblicher Tätigkeit von 36 Mio. EUR (Q3 2022: 163 Mio. EUR) erzielen.

Bedingt durch die Akquisition von National Material of Mexico (NMM) stieg

die Mittelbindung im Net Working Capital auf 1,9 Mrd. EUR (31. Dezember 2022:

1,8 Mrd. EUR) und der Free Cashflow lag in den ersten neun Monaten 2023 bei

-241 Mio. EUR (9M 2022: 148 Mio. EUR).

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Klöckner &

Co hat sich trotz des anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen

Gesamtumfelds solide entwickelt. Die Umsetzung unserer Konzernstrategie

,Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths' haben wir in den vergangenen

Monaten konsequent vorangetrieben. Unter anderem haben wir die Übernahmen

von National Material of Mexico und Sol Components erfolgreich abgeschlossen

und bauen so unser Geschäft in Nordamerika stetig aus."

Stärkung der Marktposition in Nordamerika

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme von NMM über die

US-Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Corporation (KMC) hat Klöckner & Co

seine Marktposition in Nordamerika erheblich ausgebaut und nachhaltig

gestärkt. Seit Abschluss des Erwerbs und Integration in den Klöckner-Konzern

am 1. August 2023 konnte NMM ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten in

Höhe von 7 Mio. EUR erzielen. Zudem hat KMC Anfang Oktober 2023 das

US-Unternehmen Sol Components übernommen, einen Marktführer für

ganzheitliche Konstruktionslösungen für Solaranlagen. Die Transaktion hat

die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass KMC in Nordamerika zukünftig eine

entscheidende Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien spielen

wird.

Neuzuordnung der Verantwortlichkeiten im Vorstand und Maßnahmen zur

Steigerung der Effizienz im Europageschäft

Im September 2023 hat der Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE die Neuzuordnung

der Verantwortlichkeit für das Europageschäft im Vorstand beschlossen. Guido

Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE, hat zusätzlich

die Verantwortung für die EU-europäischen Aktivitäten des Konzerns

übernommen.

Um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, wird die bereits

zu Beginn des Jahres angekündigte Implementierung der Hub-Struktur in

Frankreich im Laufe des vierten Quartals 2023 abgeschlossen werden. Als

Reaktion auf das herausfordernde Umfeld will Klöckner & Co zudem das

Europageschäft noch resilienter aufstellen. Dazu wurden im Rahmen eines

Europäischen Effizienzprogramms zielgerichtete, effizienzsteigernde

Maßnahmen für Landesgesellschaften in den Segmenten Kloeckner Metals EU und

Kloeckner Metals Non-EU definiert, welche ab dem vierten Quartal 2023

schrittweise umgesetzt werden sollen. Klöckner & Co erwartet bei Umsetzung

des Europäischen Effizienzprogramms zusammen mit der Implementierung der

Hub-Struktur in Frankreich eine Reduktion der Mitarbeiterzahl im

europäischen Distributionsgeschäft von rund 10 %. Ziel ist es, mit den

eingeleiteten Maßnahmen bereits ab dem Jahr 2024 eine jährlich

wiederkehrende Verbesserung des operativen Ergebnisses von rund 25 Mio. EUR zu

erreichen. Weiterhin werden die aus dem Europäischen Effizienzprogramm

resultierenden negativen Sondereffekte durch positive Sondereffekte aus

damit verbundenen Grundstücksverkäufen weitestgehend kompensiert.

Digitalisierung und Automatisierung der Wertschöpfungskette

Klöckner & Co konnte in den vergangenen Monaten wichtige Fortschritte bei

der Digitalisierung und Automatisierung erzielen. Das Unternehmen strebt den

konsequenten Ausbau in Richtung "Zero Touch", also eine Wertschöpfung mit

minimalem manuellem Aufwand, an. Getrieben durch die KI-basierte Applikation

"Kloeckner Assistant" konnte die durchschnittliche Anzahl der manuellen

Eingriffe pro digitaler Bestellung in den ersten neun Monaten des Jahres

2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um über 14 % gesenkt

werden. Zusätzlich konnte die Zahl der automatisiert erstellten Angebote im

selben Zeitraum mehr als verdoppelt werden.

Ausblick

Im vierten Quartal rechnet Klöckner & Co im Vergleich zum Vorquartal beim

Absatz und Umsatz mit einem leichten Rückgang. Für das Geschäftsjahr 2023

prognostiziert das Unternehmen aufgrund der insbesondere in Europa anhaltend

herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen ein EBITDA vor

wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 170 Mio. EUR bis 200 Mio. EUR. Ferner

erwartet Klöckner & Co nach wie vor einen starken und deutlich positiven

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2023.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-

und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.

Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13

Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der

Konzern rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022

erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. EUR. Mit dem

Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und

Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das

Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie.

Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen

Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und

Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte

sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere

Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und

Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 203 307-2050

christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Fabian Joseph

Head of Investor Relations

+49 203 307-2291

fabian.joseph@kloeckner.com

