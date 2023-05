EQS-News: Just - Evotec Biologics startet Tech-Partnerschaft für Entwicklung und kommerzielle Produktion von Biosimilars (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Just - Evotec Biologics startet Tech-Partnerschaft für Entwicklung und kommerzielle Produktion von Biosimilars

^

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics startet Tech-Partnerschaft für Entwicklung und

kommerzielle Produktion von Biosimilars

09.05.2023 / 20:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* JUST - EVOTEC BIOLOGICS UND SANDOZ SCHLIESSEN SICH FÜR DIE ENTWICKLUNG

UND PRODUKTION EINES DEFINIERTEN PORTFOLIOS AN BIOSIMILAR-MOLEKÜLEN

ZUSAMMEN

* JUST - EVOTEC BIOLOGICS ERHÄLT EINE ZWEISTELLIGE MILLIONENZAHLUNG VORAB,

ZUKÜNFTIGE ZAHLUNGEN IN HÖHE VON 640 MIO. US$ ABHÄNGIG VOM ERFOLGREICHEN

ENTWICKLUNGSFORTSCHRITT, ZUSÄTZLICHE ZAHLUNGEN IN NICHT BEKANNTGEGEBENER

HÖHE ABHÄNGIG VOM FORTSCHRITT IN DIE KOMMERZIELLE PRODUKTION UND VON DER

AUSÜBUNG DER S.POD-OPTION

* DIE PARTNERSCHAFT STREBT AN, DEN BIOSIMILARS-MARKT MIT BEZAHLBAREN UND

ZUGÄNGLICHEN HOCHWERTIGSTEN MEDIKAMENTEN FÜR PATIENTEN WELTWEIT

AUFZUBRECHEN

* DIE PARTNERSCHAFT BASIERT AUF JUST - EVOTEC BIOLOGICS' KI-GESTEUERTER,

VOLLINTEGRIERTER TECHNOLOGIEPLATTFORM UND KONTINUIERLICHEM

HERSTELLUNGSVERFAHREN IN KOMBINATION MIT SANDOZ' FÜHRENDER

BIOSIMILARS-PIPELINE UND -FÄHIGKEITEN

* DIE PARTNERSCHAFT UMFASST EINE OPTION FÜR SANDOZ ZUR EINLIZENZIERUNG VON

JUST - EVOTEC BIOLOGICS' KOMPLETTER TECHNOLOGIE, FÜR EINE EIGENE

,S.POD'-ANLAGE, UM DIE DISRUPTIVE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION VON

BIOSIMILARS IM SPÄTEREN TEIL DIESER DEKADE AUSZUWEITEN

Hamburg, Deutschland und Seattle, USA, 09. Mai 2023:

Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, Prime Standard, ISIN:

DE0005664809; NASDAQ: EVO) und die Sandoz AG, eine Division von Novartis

(NASDAQ: NVS) haben heute bekanntgegeben, dass Evotecs in Seattle ansässige

Tochtergesellschaft, Just - Evotec Biologics, Inc., eine mehrjährige und

langfristige Technologiepartnerschaft mit Sandoz für die unverzügliche

Entwicklung und anschließende Produktion mehrerer Biosimilars gestartet hat.

Die Partnerschaft beinhaltet eine Option für eine nicht-exklusive

Einlizenzierung von Just - Evotec Biologics' proprietärer Technologie durch

Sandoz für den Bau einer eigenen S.POD-Anlage (in Analogie zu Just - Evotec

Biologics' hochmodernen J.POD-Anlagen). Entsprechend der Vereinbarung wird

Just - Evotec Biologics eine Vorauszahlung in zweistelliger Millionenhöhe

und zukünftige Zahlungen abhängig vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt

in Höhe von 640 Millionen US$ erhalten, sowie weitere Zahlungen in nicht

bekannt gegebener Höhe, die vom Fortschritt in die kommerzielle Produktion

und der Ausübung der S.POD-Option abhängen.

Die Partnerschaft steckt sich höchste Ziele zur Erreichung höchster Qualität

und niedrigster Kosten durch die Einführung von Just - Evotec Biologics'

datengetriebenen, vollständig integrierten Designfähigkeiten und

kontinuierlicher Herstellungstechnologie (J.DESIGN) in den Bereich der

Biosimilars, exklusiv für alle Moleküle im Geltungsbereich. Beide Partner

sind eng abgestimmt in ihrem Bestreben, den Zugang zu Arzneimitteln für

Patienten weltweit zu verbessern. Die Entwicklung der Biosimilars wird in

den kommenden 12-18 Monaten auf höchst kooperative Weise in Just - Evotec

Biologics' J.POD-Anlagen anlaufen.

Zusätzlich wird die Partnerschaft einen Präzedenzfall schaffen, indem Sandoz

die Möglichkeit zur nicht-exklusiven Einlizenzierung von Just - Evotec

Biologics' proprietärer J.DESIGN Plattform, Prozessentwicklung und

kontinuierlichem Herstellungsverfahren erhält, um eine hochmoderne,

vollständig im Besitz von Sandoz befindliche ,S.POD'-Anlage im späteren Teil

des Jahrzehnts bauen kann. Um branchenführende Leistung sicherzustellen,

wird das Team von Just - Evotec Biologics das Design, den Bau, das

Onboarding und Training des Teams von Sandoz unterstützen, um das Potenzial

der Technologie mit positiven Auswirkungen auf Kosten, Geschwindigkeit und

Qualität im Bereich der Biosimilars voll auszuschöpfen.

J.DESIGN, Just - Evotec Biologics' datengestriebene, hochautomatisierte

End-to-End Technologieplattform für Biologika, setzt eine Reihe von

innovativen Technologien ein, die auf der Nutzung von künstlicher

Intelligenz, maschinellem Lernen und intensivierten und kontinuiertlichen

Bioprozessen basieren. Die Plattform ist speziell konzipiert für die

Verringerung des Risikos bei der klinischen Entwicklung, für die

Bereitstellung von flexiblen klinischen und kommerziellen

Produktionsmöglichkeiten innerhalb der gleichen J.POD-Anlage und

letztendlich die kosteneffiziente kommerzielle Versorgung mit Biologika.

Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, kommentierte: "Wir

freuen uns, diese Partnerschaft mit einem enormen Wirkungspotenzial für

Patienten auf der ganzen Welt zu starten.Mit Sandoz' anerkannter

Führungsrolle in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Biosimilars und

unserer disruptiven Technologieplattform im Bereich der Entwicklung und

Produktion von Biologika hat diese Partnerschaft die Chance, einen

Paradigmenwechsel bei der Frage herbeizuführen, was es bedeutet, Zugang zu

lebensrettenden Medikamenten zu erhalten."

Dr. Linda Zuckerman, Executive Vice President, Global Head Biotherapeutics

bei Just - Evotec Biologics, fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich

und werden das Team von Sandoz in der Entwicklung und Produktion von einem

breiten Portfolio an Biosimilars aus unseren hochmodernen J.POD-Anlagen

umfassend unterstützen. Die Partnerschaft bestärkt voll und ganz unsere

Mission, weltweiten Zugang zu wichtigen biotherapeutischen Medikamenten zu

bieten."

TELEFONKONFERENZ

Evotec wird am Mittwoch, 10. Mai 2023 eineTelefonkonferenz in englischer

Sprache abhalten, um weitere Informationen über diese Partnerschaft zu

geben.

Details der Telefonkonferenz

Datum: Mittwoch, 10. Mai 2023

Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit)

Für die Teilnahme per Telefon registrieren Sie sich bitte vorab über diesen

Link. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den entsprechenden

Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für den Anruf.

Sollten Sie sich per Telefon einwählen, können Sie die Präsentation parallel

dazu im Internet unter diesem Link verfolgen.

Details zum Webcast

Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage:

www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung

zum Download zur Verfügung gestellt.

ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS

Just - Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der

Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen,

das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign,

Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für

kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über

die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team

von Just - Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den

Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften,

einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen

Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu

überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind.

Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und

technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag

unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter

www.just-evotecbiologics.com.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,

um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten

verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine

einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und

wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion

von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec

setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre

Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20

Pharmaund mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen

und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in

einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen

aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und

Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit

führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und

verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und

co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische

Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 hochqualifizierte Menschen für

Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische

Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre

Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, KonzernEBITDA und

unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen

beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage

zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem

Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen

kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen

bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von

Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und

Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser

Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen

der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen

oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, info@evotec.eu

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications,

info@evotec.eu

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, info@evotec.eu

---------------------------------------------------------------------------

09.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

Nasdaq

EQS News ID: 1628545

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1628545 09.05.2023 CET/CEST

°